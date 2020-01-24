Искусственный интеллект made in Czech Republic против болезни Паркинсона

«Наше ультразвуковое обследование «под присмотром» искусственного интеллекта наиболее полезно пройти родственникам пациентов, страдающих болезнью Паркинсона, а также гражданам с проявляющимися признаками этого недуга. В этих случаях мы способны установить степень риска того, что у них эта болезнь может развиться», – комментирует профессор Давид Школоудик, автор идеи применения искусственного интеллекта и ультразвукового исследования для выявления болезни Паркинсона на самых ранних стадиях. Обследование безболезненно и безопасно. Если патологических изменений нет, то экран ультразвука окажется пуст.

«Если все стандартно, то на снимках ничего нет, все черное. Это означает, что волна проходит сквозь однородную среду, в которой нет малейших препятствий. Если же в исследуемой структуре появляется нестандартная ткань, то ультразвук отражается обратно в сторону зонда. На экране в этом случае мы видим очертания более светлой и яркой области», – разъясняет Марек Вацулик, представитель компании Tesco Sw.

Разработанная чешскими специалистами система искусственного интеллекта анализирует ультразвуковые снимки вместо врача, который, однако, определяет интересующие его конкретные области головного мозга пациента. Софтвер сравнивает полученные данные со средними показателями здоровых людей. Если программа выявляет отклонения, врачи продолжают диагностику с применением иных методик.

«Одним из первых типичных признаков болезни Паркинсона является потеря способности различать запахи. Если система искусственного интеллекта регистрирует у пациента специфические изменения, то мы немедленно осуществляем тестирование на потерю обоняния. Если результат позитивный, то, вероятнее всего, речь идет о начальной стадии недуга. Далее мы лишь подтверждаем наше предположение другими методами», – говорит профессор Давид Школоудик.

Профилактические обследования пациентов на болезнь Паркинсона, благодаря чешской разработке, могут стать гораздо доступнее, так как все проходит быстрее.

«Самое важное, что в распоряжении врача сразу оказываются конкретные числа, касающиеся состояния пациента. Это серьезное подспорье. Если результат выбивается за пределы нормы, врач сразу понимает, что речь идет о патологии. Второе важное обстоятельство – экспертов, способных распознать по изображению на экране ультразвука подозрительные изменения в головном мозгу, в мире найдется всего несколько десятков. Благодаря программе искусственного интеллекта тестирование на болезнь Паркинсона станет рутиной, с которой справится любой врач. Программа все сделает самостоятельно», – подчеркивает специалист.

К сожалению, медики еще не знают точных причин возникновения болезни Паркинсона. Ученым еще только предстоит их выявить. Если это удастся, то значительно ближе станет тот день, когда врачи найдут также эффективное лекарство.

Давид Школоудик: «Последняя теория работает с тем, что недуг спровоцирован патологическим развитием сосудов, что провоцирует более интенсивное нарушение структуры окружающих их клеток, что ведет к болезни Паркинсона. Сейчас нам удалось определить фактор риска. В развитии болезни играют роль также токсины, ускоряющие деградацию поврежденных клеток. Предположительно, если ограничить контакт с этими токсинами, то можно снизить риск развития недуга».