Интеграционный центр в Праге: «У нас всегда день открытых дверей!»

Живя в родной стране, человек каждый день, не задумываясь, выполняет множество задач. Делает он это практически автоматически. Однако в незнакомой обстановке и чужой языковой среде даже такое рутинное дело как, например, поход на почту, может вызвать массу вопросов. Помочь в нахождении правильного ответа старается Интеграционный центр, созданный под патронажем мэрии Праги. За годы его работы стало очевидно, что оказание целенаправленной помощи мигрантам полезно не только самим иностранцам, но и коренному населению Чехии. Однако многие недавно приехавшие в страну не знают о существовании подобного центра, а некоторые по привычке боятся связываться с какими-либо организациями. Чтобы побороть страх и подружиться, а также рассказать всем, как проходит работа Интеграционного центра и какие услуги здесь можно получить, был организован День открытых дверей в головном офисе организации на улице Житна (Žitná). И постоянных гостей, и тех, кто переступил порог этого здания впервые, прямо у входа встречал Станислав Бутурин, руководитель филиала в районе Прага 14:

— Сегодня в нашей организации день открытых дверей, поэтому мы подготовили специальную программу для всех наших гостей. Вы можете взять программку, где есть расписание того, что и когда будет проходить, а также план здания с пометками, в каких помещениях организуются отдельные мероприятия. Мы также просим всех записаться на входе: указать свое имя и фамилию, статус в Чешской Республике, а также написать, из какой страны вы родом. Хотел бы подчеркнуть, что в 17:30 запланирована комментированная экскурсия по всему зданию и наши сотрудники расскажут все о каждом кабинете.

Истории мигрантов со всего мира

Сразу за стойкой регистрации – большое и светлое помещение, где гостей встречают сотрудники центра. Здесь можно услышать разговоры на разных языках: чешском, русском, украинском, вьетнамском, английском и других. Стены помещения украшены яркими фотографиями. Какое отношение к интеграции имеют эти снимки, пояснила Екатерина Газукина – интеркультурный сотрудник, работающий с украинцами:

— Мы подготовили выставку «Photo Voice, или Интеграция глазами пражан». Выставка является частью проекта Integro и выполнена в рамках социального исследовательского метода Photo Voice – когда люди рассказывают что-то с помощью своих фотографий. В нашем случае темой была интеграция: как они видят интеграцию в Праге, какие плюсы и какие минусы, что можно улучшить, какой у них был интеграционный опыт. В проекте участвовали и иностранцы, живущие в Праге, и чехи. К нам поступило более 150 фотографий от 20 участников, в рамках выставки мы решили показать истории тринадцати из них. Это люди, которые приехали из Ирака, Белоруссии, России, Украины, Чили и других стран. Я думаю, эта выставка интересна как для чехов, чтобы они смогли понять, что такое интеграция, так и для иностранцев.

Рассказывая о себе, люди внезапно осознавали вещи, о которых, находясь в постоянном круговороте работы и домашних хлопот, подчас не задумывались: сколько лет прошло с момента переезда, как изменилось их восприятие жизни за границей, стали ли другими они сами и местные жители. Поэтому организаторы подчеркивают, что проект Integro полезен для всех: для тех, кто приехал в Чехию уже давно, для тех, кто только осваивается в этой стране, да и для коренного населения. Подробнее о проекте, который проходит не только в Чехии, но и в других странах, рассказала Екатерина Газукина:

— Integro – это международный проект на два года. Всего в нем участвует шесть организаций из партнерских городов: две из Болгарии, далее из Хорватии, Италии, Словакии и, соответственно, из Чехии. Важно отметить, что это проект на уровне городов, а не стран. В первый год анализировалась интеграционная политика и опыт в этих городах, на основе чего были созданы рекомендации для городской администрации и всех, кто каким-то образом участвует в процессе интеграции. Во втором году будет организована кампания, которая должна будет улучшить информирование как иностранцев, так и чехов по вопросам интеграции. Мы пытаемся стирать стереотипы и барьеры. В рамках этой программы мы организуем несколько мероприятий: мы уже провели мероприятие в Доме престарелых, планируем проведение в школах. Наша фотовыставка – также часть этого большого проекта.

Век живи – век учись

В углу зала, где проходит выставка, стоит небольшой диванчик и стол, за которым сидят несколько человек, увлеченных настольной игрой. А как известно, игровые методы обучения очень эффективны. Интеркультурный сотрудник для русскоязычной диаспоры Мила Гасина часто сопровождает мигрантов в различные инстанции, и настольная игра была создана на основе ее профессионального опыта:

— Совместно с коллегой мы решили придумать что-то, что будет интерактивным, но в то же время крайне информативным. Мы поняли, что настольные игры пользуются сейчас огромной популярностью, и решили собрать все вопросы и проблемы, с которыми мы сталкивались, все грабли, на которые мы когда-либо наступали. Собрав все это воедино, мы из этих вопросов сделали задачи для игры. Все эти задания связаны с пребыванием человека в Чехии, с проблемами, с которыми ему придется столкнуться.

Идея с настольной игрой явно оказалась удачной: к столу подходило все больше желающих поучаствовать. Какие же вопросы ждут игроков, какие сложности им придется преодолеть, какие задачи решить, чтобы добраться к заветному «Финишу»?

— Если мы говорим о самых базовых и простых вопросах, которые скорее просто для разогрева и развлечения, то это лингвистические загадки. Например, что такое drobáky (на разговорном чешском – мелочь)? Варианты ответов: деньги, дети и овощ. Человек, который недавно переехал в Чехию, еще не знает таких языковых подробностей. Так что некоторые задачки забавны, а некоторые более информативны, например, вопрос о том, в чем разница между отдельными видами трудовых договоров. Многие в этом путаются, и мы объясняем различие между этими понятиями. Мы бы хотели, чтобы люди как-то защитили себя от совершения хотя бы некоторых ошибок.

Книга – источник знаний. А живая – тем более!

Чуть дальше на первом этаже Интеграционного центра расположена небольшая библиотека – несколько стеллажей с изданиями на разных языках. Здесь есть книги на самые разные темы, от юридических справочников до детских сказок. Однако в день мероприятия сотрудники центра создали еще одну библиотеку – живую. Пояснить идею этого проекта мы попросили Екатерину Газукину:

— Живая библиотека – это библиотека, где вместо книг живые люди. Собственно, они и являются книгами, рассказывающими истории о жизни и интеграции в Чехии. В библиотеке участвуют наши коллеги из разных стран, это очень интересный микс различных национальностей и языков. Здесь можно поговорить с менеджером одного проекта, его зовут Амиф, он из Боснии, или с интеркультурным работником для вьетнамской общины, она чешка. Так что каждый наш гость может подойти, выбрать «книгу» и узнать что-то новое, пообщавшись на разных языках.

Кроме общих и профессиональных вопросов об интеграции и специфике жизни в Чехии, «живые книги» могут рассказать множество интересных историй – как из собственного опыта, так и тех, которые им пришлось услышать от других иностранцев. О чем может рассказать русскоязычная «живая книга» Екатерины Шлыгина:

— Я являюсь интеркультурным работником для русскоязычной общины, помогаю людям, приехавшим не только из России, но и из Украины, Казахстана, Грузии, Азербайджана. Я часто их сопровождаю в больницы, в школы, помогаю договориться тем, кто еще не очень хорошо говорит по-чешски. Кроме того, мы организуем разные мероприятия, например, у нас каждую неделю проходят интеркультурные встречи. Сейчас приезжают очень активные мигранты. И помощь-то им нужна только чуть-чуть, только на первых порах: объяснить систему, как все работает, может, пару раз сопроводить их в школу. Но они сами очень активные, очень быстро учат язык – видно, что они мотивированы, хотят интегрироваться, хотят освоиться.

Мифы и легенды миграционной Чехии

В соседнем помещении, рядом с живой библиотекой, совсем другая атмосфера – более сдержанная, более серьезная. За столом сидит человек, одетый в костюм и белую рубашку. Груда бумаг и справочников наводит на мысль о том, что здесь работает юрист. Это подтвердила Екатерина Газукина:

— В этом кабинете мы хотели бы показать, как проходят юридические консультации. Здесь можно поговорить с юристом, работающим в нашей организации. Мы расскажем, какие вопросы чаще всего задаются, с какими проблемами сталкиваются приезжающие в Чехию мигранты. Кроме того, здесь можно обсудить разные мифы, которые окружают пребывание иммигрантов в Чехии. Если у кого-то из гостей есть свои собственные вопросы, наш юрист даст компетентный ответ.

Наверное, каждый живущий в Чехии хоть раз сталкивался с мифами о пребывании в этой стране. Чаще всего они распространяются посредством интернета: многие люди, готовясь к переезду за границу, стараются найти как можно больше информации, но вместо этого нередко получают дезинформацию, из-за которой можно попасть впросак или даже получить отказ в визе. Среди наиболее распространенных мифов – информация о том, что гражданство можно получить путем вступления в брак или что ребенок, рожденный на территории страны, автоматически получает чешское гражданство. Однако, по словам Екатерины Газукиной, и сведения местных жителей об иммигрантах зачастую тоже далеки от истины.

— Большинство чехов не дает себе отчета в том, что приехать сюда на заработки, получить разрешение на работу – это очень сложная процедура. Никто не может просто так взять и приехать, для этого необходимы соответствующие разрешения, очень часто это трудовая карта, и ее не так просто получить. Если кто-то работает по трудовой карте, он не может подрабатывать, а если может, то на определенных условиях. Все это очень сложно как для самого работника, так и для работодателя. Так что миф о том, что они просто так приезжают и отбирают работу у чехов, безоснователен.

Помощи вживую и через смартфон

В ходе экскурсии многие обнаружили, что Интеграционный центр гораздо больше, чем они думали. И это вполне оправданно: каждый день сюда приходит несколько десятков мигрантов – кто-то за социальной, кто-то за юридической помощью, а кто-то посещает уроки чешского или интеграционные курсы. Об истории центра и его достижениях можно узнать в одном из кабинетов на втором этаже:

— Сейчас мы находимся на втором этаже, в помещении, где представлена информационная кампания нашей организации. Я хотела бы подчеркнуть, что мы уже семь лет предоставляем помощь иностранцам, которые родом не из стран ЕС, легально находятся на территории Чехии и имеют разрешение на пребывание сроком более 90 дней. На графике можно увидеть наши достижения за эти годы: сколько человек мы уже поддержали, кому оказали какую-то помощь или услугу. Здесь также можно посмотреть видео о жизни иностранцев в Чехии, стирающее некоторые стереотипы, или узнать о смартфон-приложении, которое мы изобрели. Приложение называется Prager, и его главная цель — помочь иностранцами сориентироваться в столице, помочь разобраться, например, в социальной области: в какую организацию им надо пойти, какое ведомство им надо посетить, – рассказывает Екатерина Газукина.

Также на втором этаже находится несколько классов, где проходят уроки чешского языка и встречи так называемого «Коммуникативного клуба», который в процессе экскурсии несколько раз работники Интеграционного центра. Как проходят встречи и чем они отличаются от обычных языковых курсов, описала Юлия Лапина, интеркультурный сотрудник для украинской диаспоры:

— Сейчас мы находимся в классе, где обычно проходят уроки чешского языка, но сегодня здесь пройдет интеркультурная встреча, в которой смогут поучаствовать гости нашего Дня открытых дверей. Интеркультурные встречи – это такой «конверсационный», или, проще говоря, «разговорный клуб». Мы всегда заранее подготавливаем определенные темы. Такой темой может стать, например, система образования Чешской Республики – в таком случае мы объясним основные пункты, касающиеся этой сферы. После вводной информации мы учим определенные фразы по этой теме, которые помогут договориться с учителями в школе или, например, на родительском собрании. А потом мы обычно играем: моделируем ситуацию, в которой клиенты могут использовать эти фразы и преодолеть барьер или страх, который не дает говорить на чешском языке.

Интеграционный центр был основан 14 марта 2012 года, тогда здание, находящееся в самом центре столицы, в пешей доступности от Вацлавской площади, было единственным офисом организации. Сегодня желающие могут посетить филиалы в шести районах Праги. Кроме головного офиса они есть в районах Панкрац, Модржаны, Лужины, Райска Заграда и на вьетнамском рынке Sapa. Здесь также проходят юридические консультации, уроки чешского языка и интеркультурные встречи.