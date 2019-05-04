Интеграционный центр в Праге: «У нас всегда день открытых дверей!»

Фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром» стала известной благодаря желанию Ротшильдов первыми узнавать новости. Сейчас, чтобы получить информацию, уже не надо разводить почтовых голубей, как делали представители этого знаменитого рода. Но и надеяться на всесильный интернет тоже не стоит — лучше обратиться к профессионалам. А кто сможет дать приехавшим в чужую страну людям лучший совет, чем работники Интеграционного центра?
Живя в родной стране, человек каждый день, не задумываясь, выполняет множество задач. Делает он это практически автоматически. Однако в незнакомой обстановке и чужой языковой среде даже такое рутинное дело как, например, поход на почту, может вызвать массу вопросов. Помочь в нахождении правильного ответа старается Интеграционный центр, созданный под патронажем мэрии Праги. За годы его работы стало очевидно, что оказание целенаправленной помощи мигрантам полезно не только самим иностранцам, но и коренному населению Чехии. Однако многие недавно приехавшие в страну не знают о существовании подобного центра, а некоторые по привычке боятся связываться с какими-либо организациями. Чтобы побороть страх и подружиться, а также рассказать всем, как проходит работа Интеграционного центра и какие услуги здесь можно получить, был организован День открытых дверей в головном офисе организации на улице Житна (Žitná). И постоянных гостей, и тех, кто переступил порог этого здания впервые, прямо у входа встречал Станислав Бутурин, руководитель филиала в районе Прага 14:
— Сегодня в нашей организации день открытых дверей, поэтому мы подготовили специальную программу для всех наших гостей. Вы можете взять программку, где есть расписание того, что и когда будет проходить, а также план здания с пометками, в каких помещениях организуются отдельные мероприятия. Мы также просим всех записаться на входе: указать свое имя и фамилию, статус в Чешской Республике, а также написать, из какой страны вы родом. Хотел бы подчеркнуть, что в 17:30 запланирована комментированная экскурсия по всему зданию и наши сотрудники расскажут все о каждом кабинете.
Сразу за стойкой регистрации – большое и светлое помещение, где гостей встречают сотрудники центра. Здесь можно услышать разговоры на разных языках: чешском, русском, украинском, вьетнамском, английском и других. Стены помещения украшены яркими фотографиями. Какое отношение к интеграции имеют эти снимки, пояснила Екатерина Газукина – интеркультурный сотрудник, работающий с украинцами:
— Мы подготовили выставку «Photo Voice, или Интеграция глазами пражан». Выставка является частью проекта Integro и выполнена в рамках социального исследовательского метода Photo Voice – когда люди рассказывают что-то с помощью своих фотографий. В нашем случае темой была интеграция: как они видят интеграцию в Праге, какие плюсы и какие минусы, что можно улучшить, какой у них был интеграционный опыт. В проекте участвовали и иностранцы, живущие в Праге, и чехи. К нам поступило более 150 фотографий от 20 участников, в рамках выставки мы решили показать истории тринадцати из них. Это люди, которые приехали из Ирака, Белоруссии, России, Украины, Чили и других стран. Я думаю, эта выставка интересна как для чехов, чтобы они смогли понять, что такое интеграция, так и для иностранцев.
Рассказывая о себе, люди внезапно осознавали вещи, о которых, находясь в постоянном круговороте работы и домашних хлопот, подчас не задумывались: сколько лет прошло с момента переезда, как изменилось их восприятие жизни за границей, стали ли другими они сами и местные жители. Поэтому организаторы подчеркивают, что проект Integro полезен для всех: для тех, кто приехал в Чехию уже давно, для тех, кто только осваивается в этой стране, да и для коренного населения. Подробнее о проекте, который проходит не только в Чехии, но и в других странах, рассказала Екатерина Газукина:
— Integro – это международный проект на два года. Всего в нем участвует шесть организаций из партнерских городов: две из Болгарии, далее из Хорватии, Италии, Словакии и, соответственно, из Чехии. Важно отметить, что это проект на уровне городов, а не стран. В первый год анализировалась интеграционная политика и опыт в этих городах, на основе чего были созданы рекомендации для городской администрации и всех, кто каким-то образом участвует в процессе интеграции. Во втором году будет организована кампания, которая должна будет улучшить информирование как иностранцев, так и чехов по вопросам интеграции. Мы пытаемся стирать стереотипы и барьеры. В рамках этой программы мы организуем несколько мероприятий: мы уже провели мероприятие в Доме престарелых, планируем проведение в школах. Наша фотовыставка – также часть этого большого проекта.
В углу зала, где проходит выставка, стоит небольшой диванчик и стол, за которым сидят несколько человек, увлеченных настольной игрой. А как известно, игровые методы обучения очень эффективны. Интеркультурный сотрудник для русскоязычной диаспоры Мила Гасина часто сопровождает мигрантов в различные инстанции, и настольная игра была создана на основе ее профессионального опыта:
— Совместно с коллегой мы решили придумать что-то, что будет интерактивным, но в то же время крайне информативным. Мы поняли, что настольные игры пользуются сейчас огромной популярностью, и решили собрать все вопросы и проблемы, с которыми мы сталкивались, все грабли, на которые мы когда-либо наступали. Собрав все это воедино, мы из этих вопросов сделали задачи для игры. Все эти задания связаны с пребыванием человека в Чехии, с проблемами, с которыми ему придется столкнуться.
Идея с настольной игрой явно оказалась удачной: к столу подходило все больше желающих поучаствовать. Какие же вопросы ждут игроков, какие сложности им придется преодолеть, какие задачи решить, чтобы добраться к заветному «Финишу»?
— Если мы говорим о самых базовых и простых вопросах, которые скорее просто для разогрева и развлечения, то это лингвистические загадки. Например, что такое drobáky (на разговорном чешском – мелочь)? Варианты ответов: деньги, дети и овощ. Человек, который недавно переехал в Чехию, еще не знает таких языковых подробностей. Так что некоторые задачки забавны, а некоторые более информативны, например, вопрос о том, в чем разница между отдельными видами трудовых договоров. Многие в этом путаются, и мы объясняем различие между этими понятиями. Мы бы хотели, чтобы люди как-то защитили себя от совершения хотя бы некоторых ошибок.
Чуть дальше на первом этаже Интеграционного центра расположена небольшая библиотека – несколько стеллажей с изданиями на разных языках. Здесь есть книги на самые разные темы, от юридических справочников до детских сказок. Однако в день мероприятия сотрудники центра создали еще одну библиотеку – живую. Пояснить идею этого проекта мы попросили Екатерину Газукину:
— Живая библиотека – это библиотека, где вместо книг живые люди. Собственно, они и являются книгами, рассказывающими истории о жизни и интеграции в Чехии. В библиотеке участвуют наши коллеги из разных стран, это очень интересный микс различных национальностей и языков. Здесь можно поговорить с менеджером одного проекта, его зовут Амиф, он из Боснии, или с интеркультурным работником для вьетнамской общины, она чешка. Так что каждый наш гость может подойти, выбрать «книгу» и узнать что-то новое, пообщавшись на разных языках.
Кроме общих и профессиональных вопросов об интеграции и специфике жизни в Чехии, «живые книги» могут рассказать множество интересных историй – как из собственного опыта, так и тех, которые им пришлось услышать от других иностранцев. О чем может рассказать русскоязычная «живая книга» Екатерины Шлыгина:
— Я являюсь интеркультурным работником для русскоязычной общины, помогаю людям, приехавшим не только из России, но и из Украины, Казахстана, Грузии, Азербайджана. Я часто их сопровождаю в больницы, в школы, помогаю договориться тем, кто еще не очень хорошо говорит по-чешски. Кроме того, мы организуем разные мероприятия, например, у нас каждую неделю проходят интеркультурные встречи. Сейчас приезжают очень активные мигранты. И помощь-то им нужна только чуть-чуть, только на первых порах: объяснить систему, как все работает, может, пару раз сопроводить их в школу. Но они сами очень активные, очень быстро учат язык – видно, что они мотивированы, хотят интегрироваться, хотят освоиться.
В соседнем помещении, рядом с живой библиотекой, совсем другая атмосфера – более сдержанная, более серьезная. За столом сидит человек, одетый в костюм и белую рубашку. Груда бумаг и справочников наводит на мысль о том, что здесь работает юрист. Это подтвердила Екатерина Газукина:
— В этом кабинете мы хотели бы показать, как проходят юридические консультации. Здесь можно поговорить с юристом, работающим в нашей организации. Мы расскажем, какие вопросы чаще всего задаются, с какими проблемами сталкиваются приезжающие в Чехию мигранты. Кроме того, здесь можно обсудить разные мифы, которые окружают пребывание иммигрантов в Чехии. Если у кого-то из гостей есть свои собственные вопросы, наш юрист даст компетентный ответ.
Наверное, каждый живущий в Чехии хоть раз сталкивался с мифами о пребывании в этой стране. Чаще всего они распространяются посредством интернета: многие люди, готовясь к переезду за границу, стараются найти как можно больше информации, но вместо этого нередко получают дезинформацию, из-за которой можно попасть впросак или даже получить отказ в визе. Среди наиболее распространенных мифов – информация о том, что гражданство можно получить путем вступления в брак или что ребенок, рожденный на территории страны, автоматически получает чешское гражданство. Однако, по словам Екатерины Газукиной, и сведения местных жителей об иммигрантах зачастую тоже далеки от истины.
— Большинство чехов не дает себе отчета в том, что приехать сюда на заработки, получить разрешение на работу – это очень сложная процедура. Никто не может просто так взять и приехать, для этого необходимы соответствующие разрешения, очень часто это трудовая карта, и ее не так просто получить. Если кто-то работает по трудовой карте, он не может подрабатывать, а если может, то на определенных условиях. Все это очень сложно как для самого работника, так и для работодателя. Так что миф о том, что они просто так приезжают и отбирают работу у чехов, безоснователен.
В ходе экскурсии многие обнаружили, что Интеграционный центр гораздо больше, чем они думали. И это вполне оправданно: каждый день сюда приходит несколько десятков мигрантов – кто-то за социальной, кто-то за юридической помощью, а кто-то посещает уроки чешского или интеграционные курсы. Об истории центра и его достижениях можно узнать в одном из кабинетов на втором этаже:
— Сейчас мы находимся на втором этаже, в помещении, где представлена информационная кампания нашей организации. Я хотела бы подчеркнуть, что мы уже семь лет предоставляем помощь иностранцам, которые родом не из стран ЕС, легально находятся на территории Чехии и имеют разрешение на пребывание сроком более 90 дней. На графике можно увидеть наши достижения за эти годы: сколько человек мы уже поддержали, кому оказали какую-то помощь или услугу. Здесь также можно посмотреть видео о жизни иностранцев в Чехии, стирающее некоторые стереотипы, или узнать о смартфон-приложении, которое мы изобрели. Приложение называется Prager, и его главная цель — помочь иностранцами сориентироваться в столице, помочь разобраться, например, в социальной области: в какую организацию им надо пойти, какое ведомство им надо посетить, – рассказывает Екатерина Газукина.
Также на втором этаже находится несколько классов, где проходят уроки чешского языка и встречи так называемого «Коммуникативного клуба», который в процессе экскурсии несколько раз работники Интеграционного центра. Как проходят встречи и чем они отличаются от обычных языковых курсов, описала Юлия Лапина, интеркультурный сотрудник для украинской диаспоры:
— Сейчас мы находимся в классе, где обычно проходят уроки чешского языка, но сегодня здесь пройдет интеркультурная встреча, в которой смогут поучаствовать гости нашего Дня открытых дверей. Интеркультурные встречи – это такой «конверсационный», или, проще говоря, «разговорный клуб». Мы всегда заранее подготавливаем определенные темы. Такой темой может стать, например, система образования Чешской Республики – в таком случае мы объясним основные пункты, касающиеся этой сферы. После вводной информации мы учим определенные фразы по этой теме, которые помогут договориться с учителями в школе или, например, на родительском собрании. А потом мы обычно играем: моделируем ситуацию, в которой клиенты могут использовать эти фразы и преодолеть барьер или страх, который не дает говорить на чешском языке.
Интеграционный центр был основан 14 марта 2012 года, тогда здание, находящееся в самом центре столицы, в пешей доступности от Вацлавской площади, было единственным офисом организации. Сегодня желающие могут посетить филиалы в шести районах Праги. Кроме головного офиса они есть в районах Панкрац, Модржаны, Лужины, Райска Заграда и на вьетнамском рынке Sapa. Здесь также проходят юридические консультации, уроки чешского языка и интеркультурные встречи.
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