Институт физиологии и генетики животных АН Чехии - мини-свиньи на помощь больным

Болезнь Хантингтона, дегенеративные заболевания глаз, Боковой амиотрофический склероз – за сложными названиями скрываются редкие и серьезные болезни. Именно в случае Бокового амиотрофического склероза - прогрессивного неизлечимого дегенеративного заболевания - ученые сделали большой прорыв, подтвердив экспериментально на местных мини-свиньях действие нового уникального метода аппликации потенциально лечебного раствора в спинной мозг. Метод был в начале текущего года описан в престижном медицинском журнале Nature Medicine.

«Представьте себе спинной мозг, который покрыт твердой мозговой оболочкой, под которой находится спинномозговая жидкость. Спинной мозг защищен еще одной, мягкой оболочкой. Так вот, до настоящего момента всегда все лекарственные препараты вводили при помощи иголки прямо в спинномозговую жидкость, или в паренхиму спинного мозга. Новый метод представляет что-то между: лекарство вводят под мягкую оболочку».

В Либехове занимаются генной терапией Бокового амиотрофического склероза. Свиньям вводят в организм контрольный раствор, а потом следят за его распространением в спинном и головном мозге.

«Почему мы проводим экспериментальные исследования именно на мини-свиньях? Так как они анатомически и морфологически очень похожи на взрослого человека. В зрелом возрасте они достигают веса 80 -90 килограмм, длина спинного мозга у свиньи весом в 50 кг соответствует длине спинного мозга человека, количество спинномозговой жидкости тоже очень похоже. Поэтому использование этих животных намного эффективнее, чем грызунов».

Как говорит местный врач Штефан Югас, свиньи в преклинических исследованиях – на вес золота. В местных свинарниках к ним порой относятся как к домашним животным, только их разводят не ради кухонных нужд, замечает доктор не без доли черного юмора.

В наших лабораториях мы исследуем болезни глаза, спинного мозга, центральной нервной системы. К нам приезжают «человеческие» хирурги и специалисты по эндоскопии из престижных пражских больниц, таких как Центр клинической и экспериментальной медицины (IKEM), Стршешовицкой больницы и так далее. Они тренируют здесь и развивают новые хирургические приемы, способы лечения самых разных патологий. С доцентом Мартинеком сотрудничаем в сфере терапии пищевода, также у нас проходят исследования по болезни Крона, сотрудничаем со многими зарубежными специализированными центрами».

Свинья, как и человек, всеядна, у нее очень похожий пищеварительный тракт, так что прекрасно подходит для такого рода тренировок, врачи могут в либеховской Академии симулировать самые различные ситуации.

«Все операции проходят так же, как и в «человеческой» медицине – мини-свинья находится под наркозом, в ухо вводится канюля, «пациент» подключается к анестезиологическому аппарату и переводится на искусственную вентиляцию легких. Затем мы делаем небольшой разрез для доступа к позвоночнику, и под мягкую оболочку, тесно примыкающую к спинному мозгу, вводим несколько десятков или сотен микролитров терапевтического раствора. Затем свинью зашиваем, приводим в сознание. На следующий день ее уже кормят. Она здорова, как и прежде, просто в ее центральной нервной системе распространяется терапевтический раствор. Позднее свинью вводим в наркоз, усыпляем, а затем делаем гистологическое исследование мозга и спинного мозга, чтобы понять, как далеко удалось распространить терапевтический раствор».

Команда специалистов в Либехове самая что ни на есть интернациональная. В институте физиологии и генетики животных АН ЧР трудятся ученые из Словакии, Украины, Болгарии, Вьетнама, Египта, Иордании, Индии, Японии и других государств. Институт тесно сотрудничает с зарубежными исследовательскими центрами, проводит совместные проекты с университетом в Сан-Диего (США).

«Конечно, преклинические ислледования можно было бы проводить и в США, но административный процесс там длится дольше, да и научные лаборатории с мини-пигами надо резервировать задолго до проведения эксперимента. У нас исследование идет беспрерывно, к тому же в Чехии это и немного дешевле. Для нас это тоже очень выгодно – у нас появляется возможность познакомиться с лучшими научными работами, можем сотрудничать с лучшими учеными мира. Это идеальный симбиоз, когда результат выгоден обеим сторонам».

Но главное, заключает доктор Югас, игра стоит свеч. Надежда, которую дают результаты исследований заболевания Бокового амиотрофического склероза пациентам, обычно умирающим в работоспособном возрасте, при полном умственном здравии от паралича дыхательных путей, глотки или осложнений, просто неоценима. Несмотря на то, что открытия ученых на данном этапе могут помочь лишь некоторым из них.