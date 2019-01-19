Грузинский мёд с чешской помощью

Пчеловодство является одним из традиционных видов сельскохозяйственной деятельности в Грузии, однако на данный момент и качество, и количество продукции являются неудовлетворительными. В свою очередь, Чехия относится к числу стран с наиболее грамотно организованной системой пчеловодства. Как следует из анализа Чешского агентства развития, грузинские пчеловоды не обладают предпринимательскими навыками и не знакомы со стратегиями переработки и маркетинга, которые могли бы повысить ценность мёда на рынке. Среди прочих причин – недостаточная осведомлённость пчеловодов о правильных методах производства и работы с пчёлами, отсутствие налаженного сотрудничества и схемы соответствующего профессионального образования. В результате мёд, получаемый с немалым трудом, часто оказывается непригоден для экспорта, объясняет инженер Ян Росмус из Государственного ветеринарного управления в Праге.

«Мёд должен соответствовать установленным параметрам, которые определены соответствующей европейской директивой (Директива 96/23/EC, 96/22/EC – прим. ред.). В ней сказано, что должно быть в составе мёда, а что нет. Этот документ включён и в чешское законодательство. В случае грузинского мёда, если его планируется экспортировать в страны Евросоюза, все параметры этого закона тоже должны быть соблюдены».

Овчинка выделки стоит

При грамотном подходе пчеловодство в Грузии, которая располагает благоприятными климатическими и географическими условиями, может быть делом прибыльным. Несмотря на актуальную ситуацию в отрасли, пчеловод с двумя сотнями пчёл зарабатывает в среднем 31–39 тысяч лари в год (примерно 11-15 тысяч евро), продавая мёд, воск, прополис и другие продукты. По данным Национальной службы статистики Грузии «Сакстат» средняя номинальная заработная плата в Грузии в 2017 году составляла примерно 999 лари (330 евро). Таким образом, развитие пчеловодства могло бы стать одним из эффективных способов борьбы с бедностью населения, особенно в отдалённых районах страны.

«В 2015 году Грузия официально экспортировала только восемь тонн мёда, притом что общий урожай составил около трёх тысяч тонн. Оставшийся мёд разошёлся на внутреннем рынке или был вывезен нелегально. Страны ЕС – это огромный рынок, на котором есть, где развернуться. Это и есть главная причина, по которой проект был создан», - говорит инженер Росмус.

Глава филиала организации PIN (People In Need, Člověk v tísni, «Человек в нужде» – прим. ред.) в Грузии Ондржей Надворник полагает, что грузинские пчеловоды вполне могут улучшить благосостояние, даже если будут сотрудничать только со странами-соседями, например, с Азербайджаном.

«Спрос на продукцию грузинских пчеловодов, если последним удастся производить мёд в достаточном количестве и хорошего качества, гарантирован. Им даже не нужно ориентироваться на Евросоюз».

Здоровая пчела – хороший мёд

Говоря о том, что мёд – качественный и пригоден для экспорта, специалисты подразумевают, что он благополучно прошёл проверку сертифицированными методами в аккредитованной лаборатории по ряду параметров. Вывести методы анализа продуктов пчеловодства на более высокий уровень – ещё одна цель данного проекта, сообщает инженер Ян Росмус.

«Наша цель – ввести, среди прочего, методы по обнаружению нитрофуранов, нитроимидазолов, различных групп пестицидов, ветеринарных препаратов, прочих химических элементов, а также методы физико-химического анализа мёда».

По его словам, только по результатам таких исследований можно сказать, насколько качественный перед нами продукт – просто так визуально определить это невозможно. Важным параметром, как объясняет Ондржей Надворник, является также содержание воды в мёде (оно не должно быть высоким).

Пестициды и прочие небезопасные вещества попадают в продукты пчеловодства по разным причинам. Среди них – размещение ульев на загрязнённой активной хозяйственной деятельностью территории, а также применение химикатов для лечения самих пчёл.

«Это обширная тема, в течение сезона мы как раз организуем обучение, которое длится несколько дней, и объясняем, что нужно делать и какие профилактические меры применять, чтобы сохранить здоровье пчёл. Конечно, пчеловоды сталкиваются с множеством проблем. Например, в Чешской Республике одной из основных проблем является варроатоз (заболевание медоносных пчёл, вызываемое клещом Varroa destructor – прим.ред.), но есть и другие болезни и вредители. Мы делаем упор именно на предотвращение проблемы, чтобы не приходилось лечить пчёл химическими средствами, а скорее избежать заболевания, в идеале используя только натуральные продукты и процедуры».

Сложный анализ в лаборатории, однако, необязателен для пчеловодов, которые не планируют расширение хозяйства. По словам специалистов Чешского агентства развития, в этом случае будет достаточно проведения несложной проверки качества прямо на месте.

Помимо помощи с лабораторными методами, в рамках проекта развития отрасли пчеловодства в Грузии также будет построен образовательный центр. Планируется, что он станет местом обмена опытом и мнениями не только для пчеловодов, но и для прочих работников сельского хозяйства. Основной целевой группой являются мелкие и средние предприниматели в регионах Мцхета-Мтианети, Пшави-Хевсурети, Рача-Лечхуми, Кахети. Кроме того, работа будет вестись в двух из следующих областей: Имерети, Гурия, Самегрело-Верхняя Сванетия и Шида-Картли.