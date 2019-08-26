Гранатовый браслет и ожерелье последней возлюбленной Гёте

Сегодня этот шедевр ювелирного искусства входит в собрание областного музея города Мост. Стоимость гарнитура – а это ожерелье из пяти нитей, два браслета, пряжки, серьги и перстни – оценивается в сумму от 50 до 80 миллионов крон, и хранится он в банковском сейфе. Однако главная ценность – не в стоимости редких по величине гранатов, а в истории, связанной с этими украшениями. Существует легенда, что это подарок влюбленного в Ульрику поэта.

Три лета провел Иоганн Вольфганг Гёте в Мариенбаде. Впервые он приезжает сюда «на воды» 29 июля 1821 года. Увенчанному лаврами писателю и придворному министру почти 72 года, он завершает «Фауста», много занимается минералогией и шесть лет назад похоронил жену. В курортном городе Гёте снимает квартиру в Клебельсберкском дворце, где живет семья фон Брёзигке – фон Леветцов: тридцатичетырехлетняя Амалия фон Леветцов, ее родители и три дочери Амалии, включая старшую – семнадцатилетнюю Ульрику, которую Гёте некогда видел еще младенцем. Девушка заботится об именитом госте из Веймера. Они гуляют, посещают музыкальные вечера, много беседуют; на следующий год общение продолжается.

Роковым становится лето 1823 года, когда 74-летний Гёте просит у Амалии фон Леветцов руки ее восемнадцатилетней дочери. Несмотря на поддержку сватовства со стороны Веймарского герцога – друга и покровителя Гёте, мать девушки, которая вдвое моложе своего потенциального зятя, возмущенно отказывает. О роли, которую в этом сыграла сама несостоявшаяся невеста, и о степени искренности ее воспоминаний, историки и литературоведы спорят до сих пор. Ульрика, прожившая 95 лет, никогда не выйдет замуж, сожжет перед смертью письма Гёте и сочтет нужным сообщить: «Романа не было».

А Гёте увековечит Ульрику в знаменитой «Мариенбадской элегии».

Друзья мои, простимся! В чаще темной

Меж диких скал один останусь я.

Но вы идите — смело в мир огромный.

В великолепье, в роскошь бытия!

Все познавайте — небо, земли, воды,

За слогом слог — до самых недр природы!



А мной — весь мир, я сам собой утрачен,

Богов любимцем был я с детских лет,

Мне был ларец Пандоры предназначен,

Где много благ, стократно больше бед.

Я счастлив был, с прекрасной обрученный,

Отвергнут ею — гибну, обреченный.



(перевод В. Левика)

Не удивительно, что великолепные гранаты, хранившиеся в шкатулке Ульрики, многие считали даром любви великого поэта, тем более что эти события, о которых тогда судачила вся Европа, произошли на родине чешского граната – в Богемии. Куратор музея города Мост, историк Иржи Шлайсна вынужден разочаровать – это всего лишь красивый миф…

Дар другой любви

«Драгоценности, принадлежавшие Ульрике, автоматически связывали с Гёте, просившего руки этой юной девушки. Однако у этих драгоценностей другое происхождение – они принадлежали еще матери Ульрики. Однако легенда о подарке Гёте циркулирует давно, как минимум с конца Второй мировой войны, и даже в солидных газетах и журналах можно встретить такое утверждение. Это одна из тех романтических историй, которые живут собственной жизнью. Отношения Ульрики и Гёте проникли в литературу, в кинематограф, превратившись в одну из главных любовных сюжетов Европы».

Гарнитур из великолепных гранатов мать Ульрики Амалия получила в дар от своего третьего мужа – Франца Иосифа фон Клебельсберга. История их любви не менее романтична – прежде чем сочетаться браком, они были знакомы двадцать лет. Личная жизнь Амалии складывалась непросто – совсем юной ее выдали за гофмаршала Мекленбург-Шверина Иоахима Отто Ульриха фон Леветцова, который стал отцом ее двух старших дочерей. Однако брак вскоре распался, причем пара оформила развод. Вторым мужем Амалии стал ее кузен – Фридрих Карл Ульрих фон Леветцов, который в 1815 году погиб в битве при Ватерлоо. Заключению союза с Францем фон Клебельсбергом, который, по-видимому, был главной любовью Амалии, долгое время препятствовал как ее статус разведенной в прошлом женщины, так и вероисповедание – она была протестанткой, а суженый – католиком.

Имя Франца Иосифа фон Клебельсберга сегодня незаслуженно забыто, при этом в истории чешской науки и культуры он играл далеко не последнюю роль.

«Его рукой был написан устав Национального музея, он встречался с политиками и учеными – с Гумбольтом, с тем же Гёте, был близким другом выдающегося чешского ботаника и геолога Каспара Штернберга. Клебельсберг прекрасно разбирался в геологии и минералогии. При этом он был видным политиком – занимал должность министра финансов Австрии. Этот человек стоял у истоков первой пароходной компании Австрийской империи», – напоминает историк Иржи Шлайсна.

Минеролог и политик Франц Иосиф фон Клебельсберг

Именно семье Клебельсберг принадлежали владения, где издавна находились залежи гранатов – Поседице и Тршебивлице. «Безусловно, Франц Иосиф очень интересовался чешскими гранатами и хорошо в них разбирался, будучи минерологом. Поэтому он смог добиться такого великолепного результат – весь гарнитур сделан исключительно из гранатов области Трешебивлице. То есть он эти камни целенаправленно собрал, что доказывает его патриотизм и любовь к минералогии и геологии. Он мог взять часть камней из Австрии или Индии, мог добавить уже известные в те годы гранаты из Танзании, могли они быть из предгорий Крконош, однако все они – из его владений», – подчеркивает историк.

Собрать воедино столько гранатов такой величины можно лишь в течение полутора или двух веков, то есть для подарка жене Франц Иосиф использовал камни, которые были обнаружены на его землях еще в давние времена. Интересно, что никаких свидетельств того, как именно эти камни были собраны вместе, не сохранилось. Всего на комплект украшений ушло 469 камней, все необыкновенно крупные – каждый превышает восемь миллиметров. Застежку ожерелья украшает крупнейший гранат из когда-либо найденных на территории Чехии.

«До недавнего времени самым большим чешским гранатом считался камень на ордене Золотого Руна, находящийся в Дрездене, где хранятся еще два крупных чешских граната. Так что первенство определит точный замер, однако, боюсь, больше нас в Дрезден не пустят, потому что было установлено, что самый большой камень – не чешский», – смеется Иржи Шлайсна.

Богатство Клебельсбергом приносила не только добыча гранатов, но и их обработка. Фабрик по огранке этих камней на территории Богемии было несколько, и они принадлежали различным аристократическим фамилиям. Помимо Клебельсбергов, это были Лобковицы и Коловраты. Где же «обитает» этот камень?

Невидимые пузырьки чешского граната

«Чешский гранат можно обнаружить в трех областях – это Центрально-Богемское нагорье, Полабье – район города Колин, а также предгорья Крконош. Это три разных вида чешского граната, хотя их минеральный состав идентичен. Отличаются они воздушными пузырьками, которые появляются в гранате в момент его возникновения. Так, в гранатах из Центрально-Богемскоего нагорья эти пузырьки напоминают раздавленную муху. Из района Колин выглядят как маленькие трубки, а из Крконош – как переплетенные волоски. Разумеется, их видно только под микроскопом – человеческий глаз их не способен заметить», – объясняет куратор музея города Мост, историк Иржи Шлайсна.

В прошлом году комплект украшений Ульрики фон Леветцов был отреставрирован. Была проведена геммологическая и историко-художественная экспертиза камней, что позволило приоткрыть тайну истории возникновения гарнитура. Некоторые камни ранее находились в других оправах, например, в кольцах, предположительно эпоху барокко. Сейчас специалисты изучают семейные портреты фамилий Клебельсберг и Лобковиц, надеясь обнаружить на них изображения украшений с похожими камнями, – возможно, именно они попали впоследствии в гранатовый гарнитур.

Жизнь Ульрики – это больше, чем «Мариенбадская элегия»

Большую часть жизни Ульрика фон Левитцов, скончавшаяся в 1899 году, прожила в чешском поместье Требивлице. Печально, что в историю эта женщина вошла только как юная возлюбленная поэта, сетует Иржи Шлайсна. «Это была чрезвычайно образованная женщина, которая говорила на нескольких языках, играла на различных музыкальных инструментах, занималась науками, например ботаникой, собрала интересный гербарий. Как и отчим, она стала одной из основателей Национального музея в Праге – ее бюст помещен в Пантеон музея, которому она пожертвовала множество коллекций. Ульрика много занималась социальными вопросами – открыла школу для девушек, не вышедших замуж, покровительствовала ряду общественных организаций».

Ульрика воспитала сыновей своей сестры, один из которых унаследовал ее состояние. Племянник, наделавший огромные долги, продаст потом все имущество тетки, включая поместье Тршбивлице, городу Мост.

А в Мариенбаде – Марианских Лазнях бронзовый Гёте по-прежнему задумчиво сидит на площади своего имени, рядом с ветшающим Клебельсберкским дворцом, ныне известном как отель «Кавказ», где некогда поэт повстречал юную Ульрику.

В ноябре 2019 года, когда со дня смерти Ульрики фон Леветцов исполнится ровно 120 лет, гранатовый гарнитур будет извлечен из банковского сейфа и под надежной охраной перенесен в бронированную витрину, где им смогут любоваться посетители областного музея города Мост.