Гобеленам и коврам возвращают былую красу в Индржихове Градце

Так называемый Дом гобеленов расположен в здании бывшей пивоварни этого южночешского городка, где, кстати, в свое время варил пиво отец великого композитора Бедржиха Сметаны Франтишек. Старинное здание, построенное в стиле романтического историзма, находится в тесной близости местного замка.

Через руки реставратора Ганы Тункловой прошли десятки ценнейших шпалер и ковров. Специалист утверждает, что ей интересен каждый экспонат, который она кропотливо восстанавливает.

«Эти ковры были сделаны в Персии, на Кавказе, это - ручная работа. Когда я начинаю реставрировать ковер, я должна углубиться в него, понять, с какой идеей его вязали, приспособиться стилю его создателя», - рассказывает пани Тунклова.

В настоящее время реставратор трудится над восточными коврами из наследия писателей - братьев Чапеков.

«Конечно, вы представляете себе, как они жили, у вас разыгрывается фантазия. С другой стороны, вот в этом ковре – он машинного производства – вырезано отверстие. Так вот, вы невольно задумываетесь, какую же ценность он для них, наверное, мог представлять, если они с ним так поступили», - рассказывает специалист с определенным сожалением в голосе. Надо сказать, фабричные ковры в мастерской реставрируют не часто.

«Этот ковер был сделан в XIX веке, это – настоящая редкость. Он был произведен в Персии. Сразу бросается в глаза необыкновенная палитра цветов - это тоже очень ценится, как хорошо они сохранились. То, что ковер ручной вязки, легко определить по турецкому узлу, который в данном случае завязан сверху, вокруг пары нитей основы, а оба его конца выходят наружу посередине. Вот эти остатки узла ясно свидетельствуют о том, что перед вами – ручная работа».

Мастерская по реставрации гобеленов открылась в Индржихове Градце еще в 60-е годы прошлого века. Директор Дома гобеленов перечисляет, по чьему заказу здесь проводились работы, начиная Пражским Градом, и заканчивая посольствами США в Праге и в Вене.

«За последние семь лет большую часть времени наши реставраторы уделяли восстановлению исторических гобеленов из фондов Национального музея, Института по сохранению памятников культуры и других государственных учреждений. Но реставрируем также шпалеры и ковры частных лиц», - рассказывает Рита Шкодова.

Мастерская открыта и для посетителей, которые просто пришли полюбоваться умением местных специалистов.

«Вот здесь вы видите, что мы ткали дополнительные бордюры для одного из гобеленов XVII века, который принадлежит частному владельцу. Он отдавал нам на реставрацию уже несколько шпалер, длина этого гобелена - почти пять метров», - рассказывает реставратор, делая акцент на том, насколько важно подобрать правильную цветовую гамму, чтобы она соответствовала как возрасту, так и стилю шпалеры.

Время от времени в Доме гобеленов проходят воркшопы, где желающие могут изготовить ковер своими руками, завершает Рита Шкодова.