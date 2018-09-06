Фестиваль науки: учиться весело!

В мероприятии приняли участие более семидесяти экспонентов, в том числе Академия наук Чешской Республики, виднейшие университеты страны, а также частные компании. Более подробно об этом рассказала одна из организаторов проекта Ирена Крумлова:

— В фестивале участвуют Химико-технологический институт (Vysoká škola chemicko-technická – VŠCHT), Чешский технический университет (České vysoké učení technické – ČVUT), Карлов университет (Univerzita Karlova – UK) и отдельные институты Академии наук Чешской Республики. Среди экспонентов также несколько средних школ и гимназий: Средняя школа с углубленным изучением химии им. Масарика (Masarykova střední škola chemická) и Средняя промышленная школа геодезии. Также свои стенды здесь открыли компании, специализирующиеся на промышленности, машиностроении, инновационных технологиях. Участниками фестиваля стали и различные государственные учреждения, например, таможенное управление и городская полиция, где дети могут попытаться сдать экзамен на водительские права. С каждым годом участников фестиваля становится все больше.

Что же можно было увидеть, испытать или попробовать на фестивале? Посетители имели возможность поработать с пленочным фотоаппаратом (сделать снимок, а потом проявить его классическим «мокрым» способом), вырастить биомассу из обычного мусора или узнать, что такое ускорители микрочастиц и как они действуют. Институтом физики Академии наук ЧР была создана «туманная камера», где при помощи специальных очков можно было увидеть движения протонов. Астрономический институт предложил желающим построить космический зонд и посмотреть, как выглядит Солнце вблизи. Самые храбрые могли попробовать на себе действие детектора лжи или прокатиться на электромотоцикле. Фестиваль завершился в 18:00 открытыми дебатами о засухе. На мероприятии было действительно очень интересно и весело, но в чем видят главную цель фестиваля сами организаторы?

— Главная цель фестиваля – убедить молодежь, что им не нужно бояться науки, не нужно бояться физико-математических и природоведческих дисциплин (хотя в фестивале, разумеется, участвуют не только они). Слово «наука» для некоторых звучит угрожающе или скучно. Но это не так: наука полна сюрпризов, развлечений, волшебства и приключений. Дети и подростки здесь могут буквально прикоснуться к науке, а все непонятное им объяснят практически их ровесники: в организации фестиваля участвуют студенты чешских вузов. Я уверена, что многих ребят впечатлит наш фестиваль и это повлияет на их выбор профессии в будущем.

Главными гостями фестиваля в первой половине дня стали ученики начальных и средних школ. Ближе к вечеру фестиваль посещают уже не только школьники, но и взрослые люди. Кого, по мнению Ирины Крумловой, организаторы считают своей целевой аудиторией?

— Изначально фестиваль был ориентирован в первую очередь на школьников. Но сегодня, когда существует множество гимназий, граница между начальной и средней школой постепенно стирается. И мы, конечно, рады любознательным посетителям всех возрастов. Во второй половине дня на фестиваль приходит множество взрослых. Мы могли бы ставить опыты хоть до восьми вечера – посетителей всегда достаточно.

В прошлом году Фестиваль науки посетило 15 000 человек. Данных за этот год пока нет, но уже сейчас понятно, что количество гостей выросло. Вход на мероприятие и вся сопроводительная программа бесплатны. Организовать такой большой фестиваль и скоординировать его работу нелегко. Почему люди, в том числе студенты-добровольцы, участвуют в проведении подобных мероприятий?

— Потому что это здорово, потому что людям это нравится – вот почему мы это делаем. Собственно, зародился фестиваль по чистой случайности: 2011 год был объявлен Годом химии, и многие химические вузы и исследовательские центры сошлись на том, что было бы интересно провести научный фестиваль для широкой общественности. Мероприятие оказалось весьма успешным, и нам самим это настолько понравилось, что мы решили продолжить. К фестивалю присоединились и другие организации, к примеру, Чешский технический университет и ряд частных компаний. А теперь, только оглянитесь, насколько вырос наш фестиваль! В этом году мы установили 102 стенда.

Утренняя программа разработана в первую очередь для школьников: сюда со всей Праги и из других городов Чехии приезжают на экскурсию не только отдельные классы, но и целые школы – от малышей до будущих выпускников. Чего ждут от фестиваля педагоги?

— Мы сами хотим узнать что-то новое. Кроме того, мы, учителя, завязываем здесь интересные контакты и связи. В прошлом году, например, благодаря Фестивалю науки мы нашли организаторов других мероприятий и получили приглашение на фестиваль «Один мир» (Jeden svět). А поскольку я преподаю химию, мне Фестиваль науки интересен и с профессиональной точки зрения. Я являюсь классным руководителем предвыпускного класса, мы с ребятами ходим сюда почти каждый год. Это такое особенное, приятное начало учебного года, – поделилась своими впечатлениями о фестивале учительница химии гимназии на улице Дртинова в районе Прага 5.

Фестиваль проводится ежегодно в первую учебную неделю перед зданием Национальной технической библиотеки на площади Vítězné náměstí. Однако уже в этом году из-за увеличения количества участников организаторам пришлось разместить палатки-стенды и на прилегающей улице Technická. Невозможно сомневаться в том, что и в следующем году фестиваль порадует нас удивительным и невероятным из мира науки.