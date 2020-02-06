Фестиваль фэнтези Comic-Con – теперь и в Праге!

Как известно, особенно хорошие результаты получаются тогда, когда в работе можно совместить хобби с имеющимся опытом. Так поступили и основатели чешского фестиваля Comic-Con. Рассказывает Павел Ренчин, его директор по маркетингу.

«Получилось так: однажды ко мне заглянул мой коллега, который занимается организацией фестиваля «Фантазия» (чеш. Festival fantazie) в Чехии вот уже 20 лет, и поинтересовался, не хотел ли бы я придумать комиксовый фестиваль действительно высокого уровня. Мне показалось это отличной идеей. Я совместил то, чем занимаюсь всю жизнь, со своим хобби, и мы с Вашкем (Вацлав Правда, программный директор – прим. ред.) создали большой проект. Мы собрали воедино наш опыт в маркетинге и организации мероприятий, к тому же мы оба вращаемся в этом сообществе уже более 20 лет, нас здесь знают, у нас есть контакт с фанатами и с прессой. Мы начали организовывать фестиваль, будучи сами страшно увлечёнными этой темой, поэтому мы надеемся, что результат наших трудов людям понравится».

Самым сложным, по словам Павла Ренчина, было создать именно «чешскую» версию фестиваля, заточенную под конкретного потребителя и определённую культуру.

«Каждый такой фестиваль – по-своему уникальный. Comic-Con разных стран отличаются друг от друга. Мы побывали на других европейских фестивалях, чтобы посмотреть, как это делают другие. Например, в Вене и в Берлине такое мероприятие проводят уже в пятый раз, там это уже, можно сказать, традиция, причём проходит всё в формате выставки-экспозиции: много стендов, приглашённые голливудские звёзды. В Чехии же подобные мероприятия были ориентированы, скорее, на программу для фанатов – встречи, лекции и так далее.

Мы попытались совместить два этих подхода. На нашем Comic-Con будут присутствовать голливудские звёзды (в этом смысле мы точно не уступим Вене), состоится интересная тематическая выставка. Кроме того, посетители смогут перемещаться по 10-12 залам, в которых нон-стоп будет происходить что-то интересное. Таким образом, мы продолжим традиции чешских тематических фестивалей, которые существовали до этого».

Первый фестиваль покажет, попали ли организаторы «в точку». По их замыслу, мероприятие не должно превратиться в ярмарку, куда человек заглянет на пару часов, купит что-то и уйдёт, а представлять собой полноценную программу на весь день. Идеальная, по мнению Павла Ренчина, ситуация: посетитель весь день перемещается между выставками, концертами, выступлениями, фотозонами и уходит домой только вечером.

Фестиваль Comic-Con, который впервые прошёл в США в 1970 году, к настоящему моменту пользуется популярностью среди фанатов жанра фэнтези во всём мире. Часто именно к нему бывают приурочены премьеры кинолент. Так, три года назад на фестивале в Сан-Диего (Калифорния) состоялся первый показ очередной части космической саги «Стартрек: Бесконечность».

Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на сайте www.comiccon.cz.