Фарфор государственного значения

Как отражалась на стиле посуды смена политического строя? Как в течение последних ста лет с помощью сервировки стола презентует себя страна, славящаяся давними традициями производства стекла и фарфора?

Трапезы президентов Чехословакии по случаю знаменательных событий, разумеется, не обходились без фарфора и столового хрусталя. Президенту Т. Г. Масарику и его канцелярии пришлось не только обеспечить Пражский Град новой посудой и приборами, но и выбрать предметы, обладающими определенным уровнем. Столовый сервиз, заказанный на лучшем фарфоровом заводе страны – фабрике Pirkenhammer в Бржезове, был украшен Большим государственным гербом. Соусник из этого сервиза по сей день считается одним из наиболее совершенных образцов чешского фарфора. Дополняет сервиз массивный столовый хрусталь марки Moser, украшенный резным орнаментом в виде Большого государственного герба.

Интересная судьба была уготована столовому сервизу с Малым государственным гербом, выполненному по первому эскизу Ярослава Курсы 1919 года. Герб, состоящий из одного традиционного Чешского льва, был утвержден постановлением правительства 19 мая 1919 года. Однако использование в гербе символа одной лишь Чехии вызвало протест со стороны Словакии, и поэтому сервиз практически никогда не выставлялся. Однако в 1939 году Чешский лев именно в этом графическом исполнении стал так называемым Малым гербом Протектората Чехии и Моравии. Вероятно, благодаря сходству символов, изображенных на предметах, с появившимся позже гербом Протектората, этот сервиз использовался в Пражском Граде в 1939–1945 годах.

Сервиз дополняет массивный столовый хрусталь марки Moser, украшенный резным орнаментом в виде Малого государственного герба.

В годы, когда пост главы государства занимал Эдвард Бенеш, второй президент Чехословакии, был заказан столовый сервиз на фабрике по производству фарфора в Нове Роли. Это предприятие специализировалось на выполнении эксклюзивных заказов и изготовило для канцелярии президента республики сервиз с волнистым краем, украшенный Золотым львом Малого государственного герба. Сервиз дополнял столовый хрусталь марки Moser.

Набор фарфоровых статуэток для сервировки был изготовлен в 20-30 годы прошлого века на фабрике в Бехине. Эти предметы служат уникальным образцом старинной традиции декорирования праздничного стола фарфоровыми фигурками, из которых составляются аллегорические группы.

Сервиз с зеленой полосой, использовавшийся ранее в коттедже Луг, расположенном в поместье замка Ланы, был создан после 1948 года из карловарского фарфора с маркировкой «Даловице, Чехия».

Изменение государственного герба, утвержденное в 1960 году, привело к необходимости обеспечить канцелярию президента республики новым столовым сервизом. В 1966 году заказ на изготовление современного комплекта посуды поступил на фарфоровую фабрику Claudia в Нове Роли. Сервиз был дополнен элегантным резным мозеровским хрусталем.

В 1972 году канцеляря президента республики заказала новый столовый сервиз, традиционно обратившись в филиал карловарского фарфорового завода Bohemia в Нове Роли. Создатели фарфоровой посуды с волнистым краем отказались от строгих линий предыдущей эпохи. На столе Пражского Града сервиз был вновь дополнен стеклом марки Moser.

Заказ на столовый сервиз, использующийся в наши дни, впервые был сделан в 1998 году. Комплект посуды под названием «Президент» по эскизам скульптора Иржи Влаштовички сделала фабрика в Нове Роли, вошедшая в состав фирмы Thun 1794. Хрусталь для напитков традиционно поставила фирма Moser.

Фотографии, опубликованные в этом материале, предоставлены Управлением Пражского Града.

Посуда президента республики, замок Ланы Управление Пражского Града