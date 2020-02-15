Эко-будущее продуктов в Чехии: создана упаковка из быстроразлагающегося пластика

Учёные ласково называют своё детище «умная миска» или «био-миска». Продукт разработан в рамках проекта с компанией «Blatinie», которая давно инвестирует в исследовательские разработки различных экологичных упаковок.

Умные полимеры

Задача, по словам научного сотрудника Петры Валковой, звучала следующим образом: необходимо было создать миску для хранения охлаждённых продуктов, но в то же время такую, чтобы пищу в ней можно было разогревать в микроволновой печи.

«Эта миска выполнена из композита биоразлагаемого полилактида, к нему добавляются другие составляющие на природной основе».

Поскольку обязательным условием было использование посуды в условиях высокой температуры, то учёным пришлось «перехитрить» естественную природу исходного материала. Подробностями поделился Владимир Седларжик, ректор университета Томаша Бати в Злине, глава Центра полимерных систем и руководитель проекта.

«Полимер молочной кислоты при повышении температуры деформируется. Как только мы превысим отметку, которая носит название “температура стеклования полимеров”, полимерные цепочки – их можно себе представить, как спагетти в кастрюле – начинают быть мобильными и более пластичными. “Фишка“, которую мы придумали, состоит в том, что мы заставили эти полимерные цепочки образовать специальные структуры – кристаллы, и прочность материала, соответственно, увеличилась. Чем прочнее структура, тем лучше сопротивление материала, и необходимо больше энергии для того, чтобы связи между цепочками ослабли. Таким образом, и при повышении температуры материал должен, по идее, сохранить свою форму».

В процессе производства учёным пришлось решать сразу несколько технологических вопросов.

«Было необходимо придумать всё так, чтобы миска не только выдерживала определённую температуру, но в то же время удовлетворяла другим требованиям: экологическим (с точки зрения воздействия на ОС); медицинским (безопасность с точки зрения воздействия на здоровье). Материал также должен быть подходящим для контакта с пищевым продуктом. Наконец, использование мисок не должно усложнять фирмам производственный процесс – то есть не должно потребовать введения новых технологий или приобретения аппаратуры», - объяснила Петра Валкова.

Будущее – за био-пластиком

Разработчики пока ещё не вышли на финишную прямую, им ещё предстоит отладить немало деталей, в частности, решить вопрос с плёнкой, которая будет прикрывать еду в миске. С другой стороны, состояния абсолютной готовности изобретения у учёных, по их собственному признанию, практически не бывает – всегда есть, что улучшать и куда стремиться.

«Мы должны решить вопросы касательно дизайна, нельзя забывать и о вопросах безопасности, то есть о контакте вещества миски с пищей, всё это должно быть решено, опробовано и сертифицировано, прежде чем будет начато производство», - сообщил руководитель проекта.

Хотя основной целью проекта было создать миску для разогревания продуктов в микроволновой печи, по словам специалистов, данный материал можно использовать и для других целей, например, изготовления кофейных чашек или капсул для кофеварки.

Напомним, что одним из основных преимуществ изобретения является его способность быстро разлагаться без вреда для окружающей среды. Разложение материала «био-миски» в промышленных условиях занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, тогда как обычная миска из полипропилена может разлагаться сотни и тысячи лет.

«Этот проект поддержало Технологическое агентство Чешской Республики в рамках программы по сотрудничеству промышленного сектора с академической областью. Таким образом, расходы на исследования частично покрывают государственные средства», - сообщил Владимир Седларжик.

Произведёт ли новая упаковка фурор среди конкурентов на рынке, пока неясно, так как учёные пока не распространяют информацию. Что касается стоимости «био-миски», то пока она будет несколько выше обычной, но постепенно, за счёт добавления прочих материалов к основному, будет снижаться.

«Важен также аспект, который взаимосвязан с вопросами защиты окружающей среды и законодательной проблематикой. Изменения в законах направлены на то, чтобы сократить использование тех одноразовых упаковок, что не являются био-разлагаемыми. Тот, кто уже будет иметь в запасе подобные разработки, получит преимущество на рынке», - уверен глава проекта.

По прогнозам изобретателей, инновационная упаковка из полимера молочной кислоты может выйти на рынок в течение двух лет.