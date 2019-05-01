Восстанавливаем, сохраняем, созидаем: использование евродотаций в городке Иванчице

Иванчице – живописный городок, один из самых древних в Моравии, расположен он в 20 км к югу от Брно. Его основателем принято считать воеводу Вацлава Индржиха, которому эти земли принадлежали на рубеже XII-XIII веков. Внимание гостей города привлекает романский костел свв. Петра и Павла, построенный в 1120 - 1150 годах, старое еврейское кладбище, храм Вознесения Девы Марии и барочная марианская скульптурная композиция 1726 года. Однако Иванчице — это не только место, где сохранились памятники архитектуры прежних эпох, но и быстро развивающийся регион. Центры культуры, спорта и социальной поддержки создаются здесь благодаря грантам и дотациям из Европейских фондов. О том, как вступление Чехии в Евросоюз повлияло на развитие Иванчиц, как изменился город и его жители, рассказала Яна Гержманова – представитель города Иванчице, председатель Административного совета микрорегиона Иванчицко и директор местного Центра досуга:

— Изменения однозначно к лучшему. К нам приезжает все больше гостей, растет количество не только чешских, но и иностранных туристов. Не менее важно и то, что наши студенты получили возможность больше путешествовать, используя разные гранты. А в качестве микрорегиона мы получили европейские дотации на развитие городов и сел.

Яна Гержманова искренне не понимает агрессивно настроенных националистов, недовольных вступлением Чехии в ЕС. По ее словам, сама она отрицательных сторон пока не видит. Как представитель городской администрации она часто встречается с жителями Иванчиц и ближайших деревень. Как они реагируют на изменения, связанные со вступлением Чехии в ЕС?

— Проблема в менталитете. Многие жалуются, что дороги, тротуары или фасады зданий в плохом состоянии, а если мы получаем дотации из европейских фондов и начинаем ремонт, они снова недовольны: дороги перекрыты, образуются пробки, невозможно пройти или проехать. Но все же я уверена, что большинство людей оценило перемены, потому что ремонт заканчивается, а результат остается. Им нравятся ровные, без ям, дороги, свежие фасады школ и муниципалитетов, реконструированные исторические памятники. Развиваются и небольшие населенные пункты. И я уверена, что люди позитивно воспринимают изменения, хотя, возможно, не всегда понимают, что это результат нашего вступления в Евросоюз.

Студенты всех стран – объединяйтесь!

Молодые люди в большей степени, чем представители старшего поколения, ощущают себя частью Европы, а не только гражданами отдельной страны, они открыты для общения со всем миром, с радостью включаются в международные программы. И администрация Иванчиц помогает им в этом.

— Мы работаем с проектами, ориентированными на студентов, например, «Молодежь в действии» (Mládež v akci), участвуем в международной студенческой программе Erasmus, развиваем сеть образовательных курсов. Участники наших проектов много путешествуют как в рамках ЕС, так и за его пределы. Наша молодежь побывала в Португалии, Бельгии, Испании, Финляндии, Швеции, Германии, Польше, Словакии, Латвии, Эстонии, Грузии. В нашу деятельность включены студенты из других стран: каждый год у нас живет около шести волонтеров, они участвуют в нашей работе, привносят что-то новое, а также улучшают собственные навыки. У нас были студенты и волонтеры из Испании, Португалии, Франции, Италии, Германии, Словакии, Турции, Армении, России, Грузии. Подобные программы полезны для обеих сторон.

Стоит отметить, что руководство региона не просто организует для жителей центры досуга или кружки по интересам, но и всячески поощряет их творческую инициативу: люди приходят к ним со своими идеями и учатся самостоятельно претворять их в жизнь. В подобной совместной деятельности Яна Гержманова видит большой потенциал.

— Прежде чем мы подключились к международным проектам, у нас были собственные муниципальные центры и молодежные клубы, организованные студентами. Некоторые из них функционируют до сих пор – во многом благодаря европейским дотациям. Часто школьники или студенты приходят со своей идеей, и мы помогаем им написать проект, который может получить дотации от города или из европейских фондов, но большую часть вопросов молодые люди стараются решить сами. У нас есть Молодежные клубы в Иванчицах, в Новых Браницах и в Долни Коунице. Кроме центров для детей и молодежи, мы создали также клубы для матерей с детьми, для пожилых людей, танцевальную студию. Сначала мы помогаем им, а потом они сами организуют что-то для других: кружки, выступления.

Проекты для всех – от мала до велика

Сейчас в Иванчицах проводится реконструкция Центра досуга: оборудуются медиально-политехнические кабинеты и классы для изучения иностранных языков. Всего их будет 11, для них создается специальная компьютерная сеть. В ходе ремонта будут также заменены окна и двери, установлен лифт и сделан специальный вход для инвалидов. Финансирование идет как от Европейских фондов, так и от Юго-моравского края. А какие проекты планируются в будущем?

— Мы работаем с людьми всех возрастов – от дошкольников до пенсионеров, надеемся в будущем отремонтировать и другие помещения, например, актовый зал. Мы продолжим участие в программе Erasmus, а также проведем ряд встреч с представителями Португалии, Италии и Бельгии для обмена опытом вовлечения молодежи в общественную жизнь в небольших городах и селах.

Часто можно услышать жалобы, что проекты малых некоммерческих организаций не удается реализовать из-за того, что подача на грант слишком сложна, многие обвиняют ЕС в излишней бюрократизации процесса. Приходилось ли и Иванчицам сталкиваться с подобными трудностями?

— Необходимо научиться правильно составлять смету и детально объяснять каждую статью расходов. Конечно, и у нас иногда в смете появлялись пункты, которые по европейским стандартам считаются «неоплачиваемыми расходами». Тогда мы финансировали их из городского бюджета или искали поддержку в других местах. Нам удалось получить гранты на 2/3 всех представленных нами проектов. Иногда и мы получаем отказ: денег на все программы не хватает. Например, в рамках проекта Erasmus по правилам деньги могут быть выделены на заявки, получившие более 60 баллов из 100, но заявок столько, что в результате планка поднимется до 85 баллов. Остальным финансирования уже не хватает, хотя и их проекты очень качественные.

Правильное составление проекта – умение совместить приятное с полезным

При распределении финансирования необходимо учитывать специфические потребности небольших городов и сел. Опытом реализации нескольких задач в рамках одного проекта поделилась Яна Гержманова:

— Например, при организации городских детских лагерей мы также развиваем программу занятости молодежи и студентов: они подрабатывают там вожатыми. Также нам удалось приобрести два автомобиля, которые используются как социальными работниками для помощи инвалидам и пенсионерам, так и медицинскими сотрудниками – для помощи больным. Деньги, отпущенные на обустройство коммуникаций, пошли не только на ремонт автострад, но и на создание велодорожек и пешеходных трасс в лесах и парках. Сейчас мы готовим крупный проект, направленный на приобретение техники для фермеров, виноделов и так далее.

Микрорегион Иванчице входит в организацию Brána Brněnska (досл. «Врата региона Брно»), активно сотрудничает с чешскими областными и государственными организациями. Какие же проекты были самыми успешными и популярными среди местных жителей проекты:

— У нас есть воспитательная группа для малышей, которую финансирует министерство труда. Ее посещает 12 детей в возрасте от полутора лет, с ними работают две воспитательницы на полную ставку и одна на полставки. Группа открыта с семи утра до четырех часов дня, она пользуется огромным спросом: желающих больше, чем мы можем принять. Этот проект заканчивается в следующем году, но мы уже подали новую заявку и надеемся, что ее одобрят и мы сможем принять больше детей. Мы создали также клуб настольных игр, центр социального развития для детей, планируем организовать игровые центры в школах. Мы стараемся участвовать в максимальном количестве проектов, направленных на детей, как на региональном, так и на государственном и международном уровне, чтобы это все шло на пользу детям и взрослым.

Движение – жизнь!

Многие врачи, педагоги и родители сетуют, что подростки слишком много времени проводят у компьютера. А в комбинации с пристрастием к нездоровой пище (пицца, чипсы, сладкие газировки) это приводит к колоссальному увеличению числа детей с лишним весом. Единственное решение здесь – спорт. Как организован спортивный досуг в Иванчицах?

— Конечно, мы поддерживаем и поощряем занятия спортом среди молодежи. Иванчице можно смело назвать городом спорта, у нас есть команды по футболу и гандболу. У нас очень много талантливой молодежи: профессиональная теннисистка Бара Крейчикова начинала у нас; Радек Коближек играл за местную команду «Комета», а сейчас он в молодежной сборной Финляндии; в нашем футбольном клубе начинал свою карьеру Адам Гложка, который сейчас играет в «Спарте». И таких примеров множество. Мы оборудовали несколько спортивных залов (не только в школах, но и в молодежных центрах), но их недостаточно, и если будет открыт грант на строительство спортивных площадок, мы обязательно будем участвовать. Мы считаем, что главное – это не добиваться показателей в профессиональном спорте, а поощрять занятия физкультурой, ведь гиподинамия – проблема всей Европы. Поэтому я убеждена, что создание спортивных центров и многофункциональных игровых площадок – один из основных пунктов дальнейшего развития в Европе.

О жизни в городе, его развитии и перспективах всей области в интервью Радио Прага рассказала представитель Иванчиц Яна Гержманова.