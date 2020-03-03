Далиборка – башня Пражского Града. Скрипка и немножко нервно

Северную оборонительную стену Пражского Града охраняют три сторожевые башни: Пороховая, Белая, а на восточном конце – Далиборка. В двух шагах от знаменитой Златой улочки с ее крохотными домиками этот бастион возвел архитектор Бенедикт Рид. «Приказал король Владислав построить новую круглую башню за домом управителя замка, близ задних ворот. Воздвигли ее над Оленьим рвом; не только для охраны крепостных стен предназначалась та башня – здесь должны были узники влачить свои печальные дни. Устроили в ней три темницы, одну над другой. Самая нижняя из них была под землей; ни один луч света не проникал в нее – не имела она ни окон, ни дверей. Заключенного спускали туда по веревке через люк, или «шпунт», проделанный в полу средней темницы» (Алоис Ирасек «Далибор из Козоед»).

ВИП-тюрьма средневековой Чехии

Об исторических фактах, связанных с этим местом, напоминает сотрудник управления Пражского Града Франтишек Кадлец: «Далиборка, строительство которой было завершено в 1496 году, с самого начала использовалась не только как фортификация, но и как тюрьма. Как Далиборка, так и Пороховая башня были узилищами, однако держали там не кого попало, а только людей благородных кровей, лишившихся свободы из-за долгов или интриг. И именно в башню Далиборка, как это следует из ее названия, в 1496 году попал первый узник, которым и оказался рыцарь Далибор из Козоед».

Согласно легенде, рыцарь Далибор поплатился за то, что заступился за крестьян, которые восстали против притеснявшего их господина. «Молодого защитника угнетенного люда в оковах отвезли в Прагу и бросили в среднюю темницу вновь построенной круглой башни, что за домом управителя, над самым Оленьим рвом», – пишет Алоис Ирасек. В реальности, однако, Далибор не был таким уж бескорыстным Робин Гудом.

«В землях, где находились и владения Далибора, в 1496 году произошло восстание против немилосердного господина – Адама Плосковского. Однако он не только поддержал повстанцев, но и присвоил себе кое-что из имущества Плосковского, который, приехав в Пражский Град, и выдвинул обвинения против Далибора. За кражу имущества соседа рыцарь был приговорен к смерти и лишению дворянского титула и поместья», – объясняет Франтишек Кадлец.

Дыба вместо скрипки

А дальше начинаются легендарные скрипичные концерты, описанные в повести Ирасека. «На те жалкие гроши, что оставили ему на пропитание, попросил он купить ему скрипку. И как только принес ему скрипку тюремщик, начал Далибор усердно на ней упражняться. До той поры никогда не брал он в руки смычка, а нынче не расставался с ним ни на минуту… Время побежало быстрее, а звуки скрипки становились все чище, нежнее и приятнее… Покорность, отчаяние и мольба измученного сердца звучали в ней. Иногда из башни неслись светские мелодии, звуки любовных и воинственных песен… Растроганные стояли пражане у башни. А когда однажды увидели, что из окошка темницы спустился на веревке грубый холщовый мешок, с охотой и радостью всякий положил туда что мог – мелкие деньги и другие дары… Будучи знатного рода, не хотел Далибор идти собирать милостыню по городу, а помощи ниоткуда не получал. Ничего у него не было, кроме скрипки… Неволя, нужда научили Далибора тому искусству. Днем играл он для людей, а ночью – для себя». Так повествует легенда. Однако на самом деле никакой скрипки – по-чешски housle – в этой истории не было.

«Реальность была несколько иной. Прежде всего, скрипки как таковой в те времена еще не существовало. А во-вторых, словом húsle [гусле] называли орудие пыток. По сути, это была дыба, на которой растягивали тело виновного», – поясняет Франтишек Кадлец. То есть в жизни рыцаря Далибора была не скрипка, а орудие пытки, где «струнами» были веревки. Его пытали рыцаря, вынуждая сознаться, так что нужда, то есть страдание, научила его «играть на скрипке». Кроме того, следует напомнить, что смычковым инструментам предстоит пройти еще долгий путь развития, и первая скрипка появится только в начале XVI века.

Казнь под орехом

Судьба рыцаря Далибора завершилась печально. «Далибор здесь провел два года и 13 марта 1498 года был казнен на соседнем дворе, перед резиденцией бургграфа. По легенде, казнь свершилась под орехом, и в память о первом узнике на этом месте всегда сажают орех. Так что и сегодня мы можем обнаружить это дерево на этом дворе», – объясняет сотрудник Пражского Града.

А вот как завершение жизни Далибора описано в сказании: «В ночь перед казнью раздались в последний раз звуки скрипки молодого земана. Неслись они из глубины темницы, дрожа и звеня в ночной тиши, – последняя отрада, последний луч света в печальной тьме, – и замирали над Оленьим рвом, залитым лунным светом. Наутро пражане опять пришли к башне, но не увидели холщовой сумы на оконной решетке темницы. Башня была тиха и безмолвна… Перед тем как увели его из темницы, – рассказывал страж, – снял Далибор со стены скрипку и долго глядел на нее, как бы прощаясь. Бесстрашно пошел он на место казни. Там стал Далибор на колени и положил на плаху свою кудрявую голову. Верьте мне, что кончил он жизнь свою мужественно».

Остается добавить, что башня Далиборка, высота которой изначально составляла семь этажей, служила тюрьмой вплоть до 1781 года, пока ее не закрыл император Иосиф II. Вскоре после этого в башню попала молния, и два этажа сгорели, так что до наших дней она дошла как пятиэтажное сооружение. Толщина стен Далиборки на самом нижнем уровне достигает 320 сантиметров, а на вершине – «всего» 180-ти. Два надземных этажа соединяет узкая лестница, а подземные – лишь отверстия в полу. Во второй подвал бросали особо строптивых узников и осужденных, совершивших самые тяжкие злодеяния, а самый нижний уровень использовался, по мнению археологов, как выгребная яма.

Сегодня, попав в стены башни Далиборка, можно почувствовать себя путешественником во времени, провалившимся в далекое прошлое, или просто вспомнить печальную легенду о рыцаре, игравшем на еще не изобретенной в XV века скрипке.