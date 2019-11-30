Цветные кубики и лазерные мечи покорили Facebook

По словам представителя фирмы Oculus Studios Майка Верду, студия Beat Games и без того достаточно успешна, но работа под крылом Facebook даст изобретателям компьютерных игр возможность выйти на новый уровень. К настоящему времени игра Beat Saber успела зарекомендовать себя, как одна из самых популярных виртуальных игр. В апреле 2019 года она была названа лучшей чешской игрой 2018 года. За успехом стоят трое основателей пражской студии Beat Games, словаки Ян Илавски и Владимир Гринчар и чех Ярослав Бек. О том, что отныне студия сотрудничает с империей Facebook, представители студии официально объявили в Твиттере. Цену сделки ни одна из сторон-участниц не назвала. Журнал Forbes опубликовал примерные цифры – от 50 до 100 миллионов долларов. Такие предположения были высказаны некоторыми специалистами в области компьютерных игр, пишет Forbes, однако реальная цена может быть гораздо выше – всё зависит от целей, которые ставят перед собой компании.

Держи ритм кубиков!

Для игры в Beat Saber требуются специальные наушники, очки и два световых меча, красного и синего цвета.

«Beat Saber – это ритмичная игра, предназначенная для виртуальной реальности. Человек держит в руках мечи и ими рассекает кубики, которые на него летят», - кратко описывает суть игры один из её создателей, Ян Илавски.

Игрок «сражается» с цветными кубиками в ритме зажигательной музыки. Некоторые видеоролики на YouTube, в которых показано, как люди играют в Beat Saber, собрали более 11 миллионов просмотров.

Однако в тот момент, когда возникла идея создания игры, не было и намёка на то, что она может стать такой популярной. В июньском интервью для Чешского телевидения Ян Илавски рассказал: они не оставили разработки только благодаря друзьям - те убедили изобретателей, что игра того стоит.

Программисты Илавски и Гринчар, оба родом из города Попрад (Словакия), окончили в Праге физико-математический факультет Карлова университета, после чего открыли свою фирму и начали придумывать компьютерные игры. Музыкальный продюсер Ярослав Бек присоединился к ним позднее: он писал музыку для трейлеров к фильмам, однажды наткнулся на ролик об игре в социальной сети, и она его увлекла. «Я понял, что это то, во что я сам бы хотел завтра сыграть», - сказал он позднее в одном из интервью. Так, благодаря Беку, игра получила набор уникальных саундтреков.

«Всё решает он (Ярослав Бек): то, какой будет саундтрек, какие стили музыки в нём звучат. Некоторые песни возникли одновременно с конкретным уровнем игры, другие, наоборот, были написаны до того, как создавался уровень», - объясняет Ян Илавски.

Очень активно проявили себя некоторые пользователи: по словам программиста, в течение четырёх дней после выхода игры игроки создали специальное приложение, которое позволило вводить в игру собственные саундтреки - тем самым они расширили каталог игровых уровней.

Популярность игре обеспечила не только энергичная музыка, но и сравнительная простота: Илавски утверждает, что с ней справится даже новичок в вопросах виртуальной реальности.

«Я думаю, что игра очень проста. Рассекать мечом предметы, причём достаточно большие – для любого человека сравнительно лёгкая и интуитивно выполнимая задача. Так что с начальными уровнями игры справится, полагаю, абсолютно каждый».

Изобретатели до сих пор поражены тем, как быстро игра «набрала обороты»: Ян Илавски затрудняется объяснить, что именно вызвало у пользователей такую положительную реакцию.

«Я не могу об этом судить, это страшно сложно определить. Возможно, людям нравится это ощущение, когда они рассекают кубик, или комбинация этого ощущения и музыки – ощущение слаженности с её темпом».

Продажа студии компьютерных игр Beat Games не привнесёт кардинальных изменений в рабочий процесс: по словам Ярослава Бека, создатели игры Beat Saber продолжат трудиться над имеющимися проектами и не потеряют независимость.

По данным чешской Ассоциации виртуальной и расширенной реальности, Чехия и Словакия занимают уверенную позицию в данной области на международном рынке. Помимо игры Beat Saber, успехом пользуется проект Theatre VR – зритель может выбрать для себя роль в театральном представлении и сыграть её. Специальное промышленное приложение Fata Morgana, выпущенное фирмой Pocket Virtuality, активно применяется на атомной электростанции Темелин и производителем автомобилей Škoda. В Братиславе же был разработан и внедрён в практику медицинский проект Virtual Medicine – как сообщает новостной портал Е15.cz, в Чехии также планируется создать нечто подобное.