Что скрывают воды реки чешской столицы?

Прогулки вдоль берегов или прямо во водам Влтавы является излюбленным досугом не только туристов, но и местных жителей. Не менее популярен среди гостей столицы и Карлов мост, являющийся стариннейшим в Праге. Однако он был не первый, кто соединил берега чешской столицы. Его наиболее известным предшественником является Юдитин мост, который находился чуть севернее. Более подробно о его истории рассказала Барбора Махова, которая стала первым работником Института археологии в Праге, соединившим в ходе исследований археологию и дайвинг:

— Юдитин мост был одним из первых каменных мостов Чехии, до этого строились лишь деревянные. Он был возведен во второй половине XII века и назван в честь королевы Чехии Юдиты Тюрингской, жены короля Владислава II. Юдитин мост был уничтожен во время наводнения 1342 года, после чего восстановлен не был. Установлено, что мост был облицован блоками песчаника, которые скреплялись с помощью металлических скоб. Мост поддерживался с помощью двадцати семи арок, до наших дней их сохранилось тринадцать, некоторые из них находятся в подвале домов Праги. Например, одна из арок располагается в подземелье Кржижовницкого монастыря на берегу Старого Города. Однако нас сейчас интересуют в первую очередь арки, находящиеся под водой.

План по расширенному исследованию дна Влтавы готовился очень долго. Данный проект стал первым в истории чешской науки, его реализация была возможно только благодаря сотрудничеству нескольких государственных организаций. По словам директора Института археологии в Праге, поиск и тестирование новых методов исследования является одной из их основных целей. О том, как проходило сотрудничество и работы на дне реки рассказала Барбора Махова:

— Нашей главной задачей является документирование месторасположения археологических памятников и мониторинг их состояния. До нас исследователи Юдитиного моста арки под водой лишь фотографировали, мы хотим их измерить и взять часть для анализа отдельных составляющих. Кроме того, нами были обнаружены большие каменные блоки – предположительно они также были частью моста. Более того, мы бы хотели найти остатки старейшего деревянного моста, соединяющего берега Влтавы в Х веке, который, скорее всего, вел от острова Кампа к берегу у Староместской площади. К сожалению, непосредственно перед началом наших работ в январе погода резко ухудшилась – начался дождь со снегом, ветер, существенно снизилась видимость, к тому же, изменилось течение. Так что погодные условия были крайне неблагоприятны.

В 2016 году водолазами была найдена одна из фундаментальных арок Юдитиного моста. Благодаря подсчетам расстояния между отдельным опорами, археологи пришли к выводу, что Юдитин мост подпирало аж 24 арок. Кроме того, его постовое полотно было на 3-4 метра ниже, чем у Карлова моста. По всей видимости, потому он и пострадал, так как чересчур препятствовал течению реки. О том, подтвердится ли эта теория и какие дальнейшие планы у команды археологов, рассказала Барбора Махова:

— Мы хотим вернуться к исследованиям, поэтому в начале января мы подготовили дно и отдельные объекты для дальнейшего изучения. Мы оставили целый ряд отметок, которые помогут нам в будущем продолжить. Сейчас мы следим за погодными условиями и ждем момента, когда они будут максимально благоприятными. Наша работа отличается от исследования прошлых лет, мы используем наиболее современные устройства – к исследованию подключился наш коллега, который работает с георадаром, благодаря чему можно получить не только более точные данные о ландшафте дна, но и обнаружить остатки деревянных строений. Так что, как только погода позволит, мы очень хотим туда вернуться.

Кроме археологического исследования у команды есть еще одна цель – изучить дно реки в связи с повышением количества речных туров по Влтаве. По мнению Барборы Маховой проблем с речным судоходством быть не должно, хотя, возможно, возникнет необходимость в очищение некоторых областей дна река. Однако главной задачей является картографирование местонахождения археологических памятников с целью их дальнейшего исследования и охраны.