Что нам стоит дом построить, напечатал и живи

Для 3D-печати строители во всем мире чаще всего используют быстротвердеющий бетон. Главным в этом случае, подчеркивает Катерина Новакова из общества PET-MAT, тщательно перемешивать массу и не останавливаться: «Пока вы массу перемешиваете, химическая база материала не засыхает. Самое сложное – это тщательное разделение процесса на этапы и строгое планирование печати. Как только вы останавливаетесь, появляется угроза затвердевания материала во всех частях агрегата – в насосе, в миксере или в приводных шлангах и в сопле.

Если бетон затвердеет, чтобы все вновь привести в порядок, придется серьезно раскошелиться. Этого допускать нельзя, поэтому нам нужно еще какое-то время набираться опыта в работе с оборудованием».

Одновременно с расширением навыков работы с 3D-принтером PET-MAT ищет инвестора, который помог бы представить на суд потенциальных чешских потребителей свой первый напечатанный дом уже летом следующего года. Для этого организации необходимы пять миллионов крон (около 192 тысяч евро).

«Развитие отрасли идет на сверхскоростях. В том же направлении работают пионеры 3D-печати домов в Абу-Даби, в Голландии, в России», – обращает внимание Катерина Новакова.

Развитие 3D-печати в строительной сфере в Чехии находится на стадии испытаний, но в некоторых иных областях этот способ производства применяется уже достаточно результативно, например, при выпуске сложных экспериментальных металлических деталей. Одна из таких установок, например, работает в Лаборатории аддитивного производства Технического университета в Остраве.

«Наша установка применяется для выпуска деталей, которые нельзя изготовить привычными технологическими способами – фрезеровкой, шлифовкой», – комментирует заведующий лабораторией Марек Пагач.

В остравском 3D-принтере применяется технология SLM – селективное послойное лазерное плавление. Например, такую деталь, как коромысло для подвески колес гоночных автомобилей 3D-принтер способен изготовить за 6 часов, печатая слой за слоем, каждый из которых имеет толщину по 50 микрон.

«3D-производство значительно быстрее и эффективней, особенно в случае экспериментальных деталей. При стандартном изготовлении детали процесс значительно замедляется из-за необходимости делать форму для отливки», – подчеркивает Марек Пагач.

При изготовлении деталей на 3D принтере, так как весь процесс проходит под контролем компьютера, можно увеличить их твердость не изменяя массы или же целенаправленно сделать изделие легче. Последнее, например, весьма ценится разработчиками самолетов и электромобилей.