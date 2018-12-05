Чехия в преддверии праздника св. Микулаша

«Ангел, черт и Микулаш ходят втроем. Ангел звенит в колокольчик, сообщая, что ожидается приход ценного гостя, оглашая тем самым визит Микулаша – это обычно самый крупный и самый важный член нашего театрального коллектива. Следует традиционный вопрос, вели ли себя дети весь год хорошо. Потом мы ищем черта, зовем его в дом. Черт всегда заходит последним, чтобы дети меньше боялись. Далее мы зачитываем ребятишкам список грехов, который нам родители, конечно, дали заранее. Потом дети читают стихи или поют песенку, за что получают лакомства от ангела», - описывает Микулашскую традицию Эва Черна.

Визит костюмированной троицы родители обычно заказывают за месяц до праздника, но некоторые звонят еще летом. «Конечно, все хотят, чтобы мы пришли около пяти, шести часов вечера, но это невозможно. Поэтому мы ходим по домам до позднего вечера», - рассказывает Эва Черна - кстати, по профессии она архитектор - подчеркивая при этом, что «качество услуг» от этого не страдает. Ее коллектив «Настоящий Микулаш» остается, невзирая на попытки многих родителей выпить с троицей за здоровье, абсолютно трезвым до самого вечера, смеется симпатичная женщина.

Вдруг раздается странный грохот. «Это – музыкальный инструмент, который использует большой черт – называется он спрингдрам. Еще у нас есть малый спрингдрам для маленького, кукольного черта».

Почему коллектив называется «Настоящий Микулаш»?

«Так получилось. Однажды наш сын вернулся из школы и начал рассказывать нам, как к нему в класс приходил Микулаш. «Мам, он был не настоящим. Это был переодетый девятиклассник. Вот к нам домой приходит настоящий». С тех пор так и повелось, мы стали называть себя «Настоящим Микулашем»», - вспоминает Эва Черна.

«Наши собственные дети нас не узнавали долгие годы. Теперь они уже постарше, соответственно, они понимают, что и как. Нас радует то, что они все равно хотят, чтобы к ним приходили именно мы, а не кто-то другой».

Как пани Черна, так и ее коллеги в свободное время занимаются кукольным театром. «Микулаша» они включили в свой репертуар пять лет назад по просьбе друзей. Сначала они ходили только по знакомым, но с годами они стали настоящими профессионалами.

«Лично я обычно выступаю в роли ангела, хотя более забавно, конечно, быть Микулашем или чертом», - говорит Эва Черна.

«Когда мы говорим о микулашской традиции, то надо иметь в виду, что в традиционном восприятии это был период, предшествующий переломному моменту – смене старого и нового года. Именно поэтому, еще намного раньше, чем появилась традиция нанесения визита св. Микулашем, на территории страны практиковался целый ряд ритуалов. Среди них стоит упомянуть именно костюмированные шествия людей в белых одеяниях и масках, представляющих различных животных, в основном лошадей.» «Традиция св. Микулаша намного моложе, она связана скорее с визитами, которые наносили своим ученикам учителя с целью проверить уровень их знаний, а точнее, умение молиться. Поэтому вместе со св. Микулашем приходил и ангел, который раздавал подарки, а также черт в качестве персонажа, вызывающего страх», - объясняет директор Института народной культуры Мартин Шимша.

Традиция Микулаша широко распространена и в наши дни. «Примерно десять лет назад мы провели общенациональное исследование на тему, придерживаются ли чехи таких традиций как Микулаш. Исходя из результатов, можно утверждать, что две трети населения, а точнее на 60 процентах территории страны, этот праздник отмечают по сей день».