Чехи будут учить детей физике в Малом Тибете

Просторные светлые классы, уроки физкультуры, лаборатории, где можно ставить захватывающие научные эксперименты – школьные будни, привычные для европейского школьника, совсем недавно стали реальностью для ребят в регионе Малый Тибет, который находится на севере Индии. С горным регионом – Тибетом – у этой области созвучно и название, и культура – более того, она сохранилась здесь в своём первозданном виде.

В школе – дома

Однако есть и сферы жизни, которые требуют улучшения. Так, жителям деревушки Мулбек в течение долгого времени приходилось отправлять детей учиться в город. Не все из них, как следует из сведений «Бронтозавров в Гималаях», пережили разлуку с домом, смену климата (в Малом Тибете очень сухо, в низинной Индии, наоборот, влажно) и культурные различия (известно, что жители Индии относятся к «малотибетчанам» с некоторым презрением). Чешские волонтёры решили: в деревне просто необходимо построить собственную современную школу. Рассказывает Иржи Сазел, основатель и руководитель организации «Бронтозавры в Гималаях».

«Дать своим детям образование означает для местных жителей дать им билет в лучшую жизнь. Когда у них есть «корочка», у них есть шанс найти более хорошую работу, и поэтому люди очень ценят эту возможность. Если сравнивать образовательную систему с Чешской Республикой, то в Малом Тибете доминирует частное образование. Конечно, и там есть государственное бесплатное образование, как и у нас, однако уже в течение длительного времени эта система не даёт должных результатов. По этой причине местные жители начали организовывать собственные школы, за деятельностью которых сами же осуществляют контроль. Частное образование работает лучше, и наша школа, которой мы помогаем - она тоже частная».

Знай цену знания

Тот факт, что за знания приходится платить, не является для местных жителей препятствием.

«В нашей школе родители должны платить за образование своих детей. Слава Богу, мы уже находимся в той фазе, когда это никого не отягощает, все воспринимают это как должное. Школа демонстрирует такие прекрасные показатели, что местные воспринимают оплату обучения как стандартный необходимый платёж. В начале, конечно, всё было по-другому – это результат совместных усилий и работы в течение 12-13 лет. Кроме того, в этом заключается и определённая стратегия: Малый Тибет интенсивно развивался в течение последних сорока лет, в том числе благодаря государственным дотациям. Этот подход несколько разбаловал местных жителей – они привыкли, что многое им достаётся даром. Когда же за образование платят, то потом в итоге его больше ценят, обращают внимание на то, в какой класс ходит ребёнок, и так далее».

Обеспечить детям платное образование могут позволить себе даже многодетные родители; правда, многое зависит от места трудоустройства взрослых в семье.

«В Малом Тибете используют индийскую рупию, она практически эквивалентна чешской кроне. Иными словами, за обед вы заплатите 150 рупий, так же как в Чехии – 150 крон. Стоимость образования – 900 рупий в месяц. Для всех эта сумма доступна, во всяком случае, все её исправно платят. Что касается среднего дохода жителей, то он очень зависит от того, где человек трудоустроен, в государственном или в частном секторе. В первом случае зарплата может доходить до 25 тысяч рупий, во втором – 6-19 тысяч».

По словам Иржи Сазела, семьи в Малом Тибете обычно насчитывают 6-7 человек, при этом хотя бы один из них работает в государственном секторе.

Шаг вперёд

В 2008 году в школе в Мулбеке не было ни электричества, ни парт, ни питьевой воды, на уроки ходило 80 детей. К августу 2020 года она уже мало чем будет отличаться от обычной европейской школы: уже сейчас она может принять до 350 детей.

«Шаг вперёд, который мы осуществили: у детей будут специальные классы, где они будут изучать химию, биологию, физику, информационные технологии. Эти предметы они изучают в школе и сейчас, но, конечно, в ограниченном формате. Тем, что мы обеспечим им необходимые условия, мы повысим качество обучения».

Второй положительный момент – новая инфраструктура школы послужит примером для прочих образовательных учреждений в Малом Тибете.

По подсчётам Иржи Сазела, на данный момент требуется 36 волонтёров для обучения детей в школе. К проектам организации есть стойкий интерес в чешском обществе: на призывы откликается обычно до ста человек, среди которых проводится отбор; затем следует обучение и подготовка волонтёров. В этот раз желающие обучать ребятишек естественным наукам и информатике отправятся в Малый Тибет в августе 2020 года. Принять участие могут как квалифицированные педагоги и учёные, так и заинтересованные студенты.

«Причина, по которой мы поддерживаем жителей Малого Тибета, проста: их жизнь постепенно меняется, в том числе в результате процессов глобализации. Нам бы хотелось, чтобы благодаря образованию они осознавали, в чём они уникальны по сравнению с другими уголками мира, и нашли этому применение в новой, современной системе существования».

Чешской стороне это сотрудничество тоже приносит дивиденды. Так, директор школы в Мулбеке побывал в гостях в Чешской Республике и отметил, что в местном образовании практически отсутствует так называемый моральный или духовный аспект. Коллеги прислушались к его словам, и в качестве эксперимента в одной из чешских школ была введена медитация – короткая, двухминутная, ежедневная. Иржи Сазел намерен в ближайшем будущем расспросить педагогов о результатах опыта, так как ученики практикуют медитацию уже более двух месяцев.