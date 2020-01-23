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Чехи будут учить детей физике в Малом Тибете

Александра Баранова
23-01-2020
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Чешская волонтёрская организация «Бронтозавры в Гималаях» продолжает помогать жителям деревни Мулбек в Малом Тибете. В местной школе, модернизированной усилиями волонтёров, в конце лета откроются лаборатории – это позволит вывести преподавание естественных наук и компьютерных технологий на новый уровень. В настоящее время «Бронтозавры» ищут педагогов-добровольцев для участия в проекте.

Фото: Šárka Bejdová, Brontosauři v HimalájíchФото: Šárka Bejdová, Brontosauři v Himalájích

Просторные светлые классы, уроки физкультуры, лаборатории, где можно ставить захватывающие научные эксперименты – школьные будни, привычные для европейского школьника, совсем недавно стали реальностью для ребят в регионе Малый Тибет, который находится на севере Индии. С горным регионом – Тибетом – у этой области созвучно и название, и культура – более того, она сохранилась здесь в своём первозданном виде.

В школе – дома

Фото: Brontosauři v HimalájíchФото: Brontosauři v Himalájích Однако есть и сферы жизни, которые требуют улучшения. Так, жителям деревушки Мулбек в течение долгого времени приходилось отправлять детей учиться в город. Не все из них, как следует из сведений «Бронтозавров в Гималаях», пережили разлуку с домом, смену климата (в Малом Тибете очень сухо, в низинной Индии, наоборот, влажно) и культурные различия (известно, что жители Индии относятся к «малотибетчанам» с некоторым презрением). Чешские волонтёры решили: в деревне просто необходимо построить собственную современную школу. Рассказывает Иржи Сазел, основатель и руководитель организации «Бронтозавры в Гималаях».

«Дать своим детям образование означает для местных жителей дать им билет в лучшую жизнь. Когда у них есть «корочка», у них есть шанс найти более хорошую работу, и поэтому люди очень ценят эту возможность. Если сравнивать образовательную систему с Чешской Республикой, то в Малом Тибете доминирует частное образование. Конечно, и там есть государственное бесплатное образование, как и у нас, однако уже в течение длительного времени эта система не даёт должных результатов. По этой причине местные жители начали организовывать собственные школы, за деятельностью которых сами же осуществляют контроль. Частное образование работает лучше, и наша школа, которой мы помогаем - она тоже частная».

Знай цену знания

Фото: Brontosauři v HimalájíchФото: Brontosauři v Himalájích Тот факт, что за знания приходится платить, не является для местных жителей препятствием.

«В нашей школе родители должны платить за образование своих детей. Слава Богу, мы уже находимся в той фазе, когда это никого не отягощает, все воспринимают это как должное. Школа демонстрирует такие прекрасные показатели, что местные воспринимают оплату обучения как стандартный необходимый платёж. В начале, конечно, всё было по-другому – это результат совместных усилий и работы в течение 12-13 лет. Кроме того, в этом заключается и определённая стратегия: Малый Тибет интенсивно развивался в течение последних сорока лет, в том числе благодаря государственным дотациям. Этот подход несколько разбаловал местных жителей – они привыкли, что многое им достаётся даром. Когда же за образование платят, то потом в итоге его больше ценят, обращают внимание на то, в какой класс ходит ребёнок, и так далее».

Фото: Brontosauři v HimalájíchФото: Brontosauři v Himalájích Обеспечить детям платное образование могут позволить себе даже многодетные родители; правда, многое зависит от места трудоустройства взрослых в семье.

«В Малом Тибете используют индийскую рупию, она практически эквивалентна чешской кроне. Иными словами, за обед вы заплатите 150 рупий, так же как в Чехии – 150 крон. Стоимость образования – 900 рупий в месяц. Для всех эта сумма доступна, во всяком случае, все её исправно платят. Что касается среднего дохода жителей, то он очень зависит от того, где человек трудоустроен, в государственном или в частном секторе. В первом случае зарплата может доходить до 25 тысяч рупий, во втором – 6-19 тысяч».

По словам Иржи Сазела, семьи в Малом Тибете обычно насчитывают 6-7 человек, при этом хотя бы один из них работает в государственном секторе.

Шаг вперёд

Фото: Šárka Bejdová, Brontosauři v HimalájíchФото: Šárka Bejdová, Brontosauři v Himalájích В 2008 году в школе в Мулбеке не было ни электричества, ни парт, ни питьевой воды, на уроки ходило 80 детей. К августу 2020 года она уже мало чем будет отличаться от обычной европейской школы: уже сейчас она может принять до 350 детей.

«Шаг вперёд, который мы осуществили: у детей будут специальные классы, где они будут изучать химию, биологию, физику, информационные технологии. Эти предметы они изучают в школе и сейчас, но, конечно, в ограниченном формате. Тем, что мы обеспечим им необходимые условия, мы повысим качество обучения».

Второй положительный момент – новая инфраструктура школы послужит примером для прочих образовательных учреждений в Малом Тибете.

По подсчётам Иржи Сазела, на данный момент требуется 36 волонтёров для обучения детей в школе. К проектам организации есть стойкий интерес в чешском обществе: на призывы откликается обычно до ста человек, среди которых проводится отбор; затем следует обучение и подготовка волонтёров. В этот раз желающие обучать ребятишек естественным наукам и информатике отправятся в Малый Тибет в августе 2020 года. Принять участие могут как квалифицированные педагоги и учёные, так и заинтересованные студенты.

Фото: Šárka Bejdová, Brontosauři v HimalájíchФото: Šárka Bejdová, Brontosauři v Himalájích«Причина, по которой мы поддерживаем жителей Малого Тибета, проста: их жизнь постепенно меняется, в том числе в результате процессов глобализации. Нам бы хотелось, чтобы благодаря образованию они осознавали, в чём они уникальны по сравнению с другими уголками мира, и нашли этому применение в новой, современной системе существования».

Чешской стороне это сотрудничество тоже приносит дивиденды. Так, директор школы в Мулбеке побывал в гостях в Чешской Республике и отметил, что в местном образовании практически отсутствует так называемый моральный или духовный аспект. Коллеги прислушались к его словам, и в качестве эксперимента в одной из чешских школ была введена медитация – короткая, двухминутная, ежедневная. Иржи Сазел намерен в ближайшем будущем расспросить педагогов о результатах опыта, так как ученики практикуют медитацию уже более двух месяцев.

Фото: Brontosauři v HimalájíchФото: Brontosauři v Himalájích
Александра Баранова
23-01-2020
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