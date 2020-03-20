Четыре года оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком – Чехия относится к рекордсменам

До ухода в декретный отпуск пани Ирена работала в одной из престижных медийных компаний. «Работа мне нравилась, у нас был прекрасный коллектив. Потом у меня родилась двойня, и мы переехали в пригород Праги, так как найти квартиру адекватных размеров в черте города нам было не по силам. Когда пришло время выйти на работу, я оказалась в тупиковой ситуации: обе бабушки еще сами работали, то есть забирать детей из детсада не могли, а работать на полставки на моей позиции было нереально. Пришлось увольняться, другого выхода не было», - рассказывает Ирена.

В итоге она устроилась библиотекарем по месту жительства. Работа, по ее меркам, скучновата, но пока дети не подрастут, ездить в Прагу ей не представляется возможным.

Таких примеров в Чехии тысячи – женщины могут провести в отпуске по беременности и родам, а затем в отпуске по уходу за ребенком 236 недель. Это, безусловно, идет на пользу детям, но матерям не всегда. Итоги общеевропейского исследования показали, что рождение ребенка негативно сказывается на карьере 35 % чешек. Совместить заботу о детях с работой удается лишь 46 % из них. Таким образом, женщины в возрасте около 40 лет зарабатывают в среднем 30 тысяч крон в месяц, в то время как их коллеги-мужчины - на 10 тысяч крон больше. Причина этого явления одна – длительный перерыв в карьере.

Женщинам навстречу

От двух до четырех лет остаются дома с новорожденным ребенком около 300 тысяч чешских женщин. Согласно Центру по исследованию общественного мнения (CVVM), девять из десяти чехов за то, чтобы родители малышей имели право на гибкий график работы или неполную ставку.

Еще недавно женщины могли об этом только мечтать, так как большинство фирм предпочитают «стандартных» работников. Однако меняющаяся ситуация на рынке труда и нехватка рабочих рук влияют на многое. Фирмы пытаются представиться в лучшем свете, эмпатия и выгоды для работников – матерей стали частью их имиджа.

Возвращать женщин на прежние позиции благодаря системе неполных ставок успешно удается, например, Чешской сберкассе – процент вернувшихся на свои места матерей составляет в этой компании 60 %.

Роль играют и социальные стереотипы

Как долго надо оставаться дома с малышом? Ответ на этот вопрос во многом зависит от культурных стереотипов и менталитета в каждой из стран Евросоюза. Чешские матери обычно и не мечтают о скором выходе на работу, предпочитая заботиться о потомке на раннем этапе его жизни самим. Многие европейки привыкли к другой модели, и начинают работать через несколько месяцев после родов. В Чехии подобное встречается с презрением. А мужчина в отпуске по уходу за ребенком и вовсе раритет (менее 1%).

Министерство труда и социальных дел утверждает, что делает все для того, чтобы предоставить женщинам возможность заботиться о детях и работать одновременно. Как матери, так и чиновники заявляют – без достаточного количества мест в детских садах и права на гибкий график работы этой цели не достичь. Минтруда также вводит систему дележа одного рабочего места между несколькими женщинами. Это, однако, невыгодно для самих фирм, и без финансовой компенсации со стороны государства вряд ли можно ожидать более широкое применение этой модели.

Материнский отпуск в Европе (информация по странам выборочна, предоставлена слушателями Radio Prague Int.)

Бельгия – отпуск по уходу за ребенком гарантирован в течение 16 недель, в это время женщина получает 90% оклада. Женщинам, занимающимся индивидуальной предпринимательской деятельностью, государство выплачивает 750 евро/месяц.

Испания – отпуск по уходу за ребенком длится 16 недель, женщины получают 100% оклада.

Франция – отпуск по беременности и родам рассчитан на 16 недель, 6 недель – до наступления родов, 10 – после, 100% оклада. Затем мать может уйти в отпуск по уходу за ребенком. В случае появления на свет первого потомка, женщины могут оставаться дома 6 месяцев, со второго – на 3 года, но каждый из родителей может быть в отпуске лишь 24 месяца, то есть спустя два года они обязаны поменяться. Финансовая компенсация со стороны государства составляет 500 евро/месяц. Большинство женщин по финансовым соображениям возвращаются на работу спустя 10 недель.

Бавария (Германия) – отпуск по беременности и родам продолжается 99 дней, затем женщина может на 3 года уйти в отпуск по уходу за ребенком. Оплачиваются 14 месяцев, родители сами выбирают, кто из них будет получать пособие, возможны комбинации.