Чешское Рождество глазами иностранцев: Запах хвои и карпы в кадках

Многих приезжих может удивить, что все жители Чехии, верующие и неверующие (которых подавляющее большинство: согласно последнему социологическому опросу, атеистами себя назвало 94% населения), отмечают Рождество. Кажется, что, большинство людей уже несколько подзабыло о религиозном содержании этого праздника и просто отмечает Рождество как самый главный праздник в году, примерно так же, как в России празднуют Новый год.

Однако с связано гораздо больше традиций и примет. О многих из них иностранцы, переехавшие в Чехию, могут узнать на лекциях и семинарах Интеграционного центра в Праге. Лекторы не только учат приезжих чешскому языку, но рассказывают о национальных обычаях, например, о том, как местные жители проводят Рождество. Что больше всего хотят узнать иностранцы, приехавшие в Чехию? Интересуют ли их рождественские традиции? Рассказывает лектор Интеграционного центра Карина Капоунова:

— Я преподаю здесь чешский для иностранцев первый год. Я переводчик с китайского языка, до этого я работала здесь же интеркультурный сотрудник для китайскоязычной диаспоры. Многие мигранты из Китая, которые обращались в наш центр за помощью, хотели учить чешский, но некоторые не справлялись с материалом на обычных курсах, и было принято решение открыть для них отдельный курс, очень многое я им объясняю на китайском. О Рождестве они, конечно, знают, многие из них живут тут уже много лет. Часто их дети посещают чешские школы, поэтому они знакомы также с нашими традициями. Но сами они Рождество не празднуют, они празднуют свой Новый год, который обычно бывает в конце января или начале февраля. Однако наши традиции им очень интересны. Меня часто спрашивают о каких-то обычаях, узнают, как принято поздравлять соседей или знакомых, что надо готовить. А иногда они спрашивают и о самом празднике, то есть они знают, что что-то отмечается, но не знают, что это за день, то понимают, что мы празднуем, не знают почему.

Самое яркое впечатление от чешского Рождества? Запах хвои!

Многие работники Интеграционного центра подтверждают, что именно мигрантам из Китая и Вьетнама сложнее всего перенимать чешские традиции. И причин тут несколько. Первая – это, конечно, языковой барьер. Если приезжие из других славянских государств могут – благодаря схожесть языков – что-то услышать и понять, проведя какие-то параллели с родным языком, то для приезжих из Китая и Вьетнама такой возможности нет. Чешский для них совсем чужд и непонятен. Вторая причина – в сплоченности и закрытости этих общин. У них огромная взаимовыручка, но, в то же время, они требуют полной самоотдачи и общения внутри коммуны. Однако, по словам лекторов Интеграционного центра, все больше китайцев и вьетнамцев приходить учить язык – во многом потому, что они все больше ассимилируются и хотят стать частью чешского общества.

— Я родом из Китая, меня зовут Гуо Ли. Я уже достаточно долго живу в Чехии, поэтому я хорошо знакома со многими чешскими традициями. Первые годы после переезда нам с семьей приходилось много работать, так что было не до праздников. Но мне всегда очень нравилась Прага на Рождество. Когда дела у нас пошли вверх, мы тоже стали украшать елку. Больше всего мне нравится вешать на нее бенгальские огни, которые потом можно зажечь. Кроме того, у меня появились чешские друзья, несколько раз я была у них в гостях на Рождественском ужине.

Для многих иностранцев, особенно тех, кто приехал из дальних или южных стран, многое на Рождество в новинку. И если подарки и рождественские украшения могут быть знакомы, скажем, по американским фильмам, то некоторые типично чешские традиции могут поистине удивить:

— Меня зовут Дебешета, я из Индии и я живу в Чехии уже четырнадцать месяцев, поэтому я уже знакома с чешским Рождеством и традициями: в прошлом году мы провели все праздники в Праге. Одной из первых традиций (если это можно так назвать), с которой я столкнулась, были рождественские карпы. В прошлом году в середине декабря по всему городу вдруг стали появляться огромные кадки с живыми карпами. Я сначала не могла понять почему, а потом мне знакомые рассказали, что это обязательное блюдо рождественского ужина. Уже потом я узнала о существовании других рождественских блюд, например, специального печенья, безумно вкусного. Мне нравятся украшения, которые появляются по всему городу, рождественские ярмарки и то, что на всех, даже совсем небольших площадях устанавливаются рождественские елки. Меня это настолько очаровало, что мы в первый же год, буквально через два месяца после переезда, на Рождество купили елку и украсили ее. Мне очень нравилось, как она пахнет, потом вся наша квартира так пахла. В этом году, как и прошлом, к нам на Рождество приедут друзья из Индии. В прошлом году им тут очень понравилось. Мы праздновали этот день вместе, а до этого показывали им город и вместе гуляли по рождественским ярмаркам.

Во многих странах за пределами Европы, США и Канады Рождество практически не празднуется. В странах бывшего СССР его давно и прочно заменил Новый год, который утвердил за собой звание главного праздника года. Рождество в СНГ обычно отмечают только верующие, и чаще всего исключительно в кругу семьи. А жители государств Азии и Востока празднуют свои религиозные праздники и Новый год по своему календарю. Насколько они перенимают чешские традиции?

— Меня зовут Седеф, я из Турции. В Чехию мы переехали полтора года назад: мужу здесь предложили работу. Мне очень нравится Прага, хотя сначала мне многое здесь было непонятно, но постепенно я освоилась. Сначала мы часто ездили обратно в Турцию, в том числе и на прошлое Рождество, поэтому я мало знаю о местных традициях. Но мне очень нравятся наряженные елки, которые появляются по всему городу. И теперь, когда холодно и темнеет рано, они особенно поднимают настроение. В этом году мы решили остаться в Праге и тоже нарядили елку. У моего мужа есть русские друзья, они рассказали, что у них тоже наряжают елку, но не на Рождество, а на Новый год, а этот праздник не имеет ограничений по конфессиям. В этом году мы хотим пригласить к нам на чешский Сочельник гостей и провести этот вечер в дружеской атмосфере.

Религиозная составляющая чешского Рождества

Одной из традиций чешского Рождества является посещение храмов и костелов, где проводятся вигилии (от лат. vigilia, бдение) — общественное богослужение, которое по правилам должно длится от захода солнца до рассвета, в православной традиции они называются всенощными.

Но поскольку Чехия относится к одной из наиболее атеистических стран Европы, то месса на Рождестве называется «полуночной» и, соответственно, начинается в полночь. И костелы, которые обычно зияют пустотой, на Рождество переполнены.

А в крупные исторические храмы, находящиеся в центре города (например, кафедральный собор св. Вита в Праге), иногда просто невозможно попасть, некоторым приходится стоять снаружи. А посещают ли иностранцы чешские костелы на Рождество? Рассказывает Мария из России:

— В Чехию я переехала два года назад. Я из небольшого города. Моя семьи и все мое окружение достаточно набожны: мы ходили в церковь не только по праздникам, но и практически каждое воскресенье. Мне очень не хватает нашей общины здесь, в Чехии. Я несколько раз ходила в разные храмы, но мне не очень нравится их обстановка. И, если честно, я не совсем понимаю, почему люди, не верующие в Бога, столь ревностно празднуют Рождество. Я очень ответственно отношусь к этому празднику, всегда пощусь, стараюсь ходить в церковь. Я люблю наряжать елку, кроме того, я иногда хожу на рождественские ярмарки, всегда покупаю рождественский венок и чешские сладости.

Дети как двигатель ассимиляции

Празднованию Рождества предшествует период адвента, который начинается за четыре недели до Сочельника, раньше это был период поста. Каждое из четырех воскресений адвента имеет свое название, с этими днями связано несколько традиций, таких, как рождественский венок, рождественский календарь и другие. Многие иностранцы, обучающиеся в основном с представителями своей диаспоры, мало что знают о рождественских традициях и начинают их придерживаться из-за детей. Это же произошло и в семьи Инь Ге, которая родом из Китая:

— Мы с мужем переехали в Прагу уже пять лет назад, у нас двое детей. Рождественское время интересно в первую очередь им, поэтому мы часто ходим в город на рождественские ярмарки и разные фестивали. Из-за детей мы стали также устанавливать елку у нас дома и наряжать ее. Дети ходят в обычную чешскую школу, и мне не хотелось, чтобы они чувствовали себя чужими там, поэтому я стараюсь печь им традиционное чешское печенье, вечером в Сочельник они смотрят по телевизору чешские сказки, а утром 25 декабря, как и все дети в Чехии, находят под елкой подарки.

Последний урок чешского языка в уходящем году по традиции посвящен именно Рождеству — преподаватели стараются как можно более подробно рассказать об истории этого праздника, традициях и обычаях.

Иногда в последний день устраивается небольшой праздник: и преподаватели, и некоторые студенты исполняют классические колядки. Не обходится и без угощения — как экзотических блюд из стран, откуда прибыли студенты, так и традиционных чешских рождественских вкусностей: сладкого печенья или рождественского сдобного хлеба, так называемой «ваночки». По словам преподавателя Интеграционного центра Лиды Бартошевой, многие иностранцы перенимают некоторые чешские обычаи, сохраняя при этом и традиции родной страны:

— Очень часто они начинают перенимать наши обычаи не ради себя, а ради кого-то из своих близких: ради мужа или жены, ради детей. Однако нередко еще и потому, что их наши традиции искренне интересуют, очаровывают. Ведь это культура, частью которой они хотят стать. Для них это огромная мотивация узнать что-то новое, научиться чему-то. Но есть и те, кто придерживается своих обычаев и не хочет ничего перенимать. Чаще всего изучение традиций происходит через детей: мамы вместе с детьми учат народные колядки, пекут печенье, потому что видят, что и остальные его пекут. И, конечно же, подарки.

Лида Бартошова преподает в Интеграционном центре уже более пяти лет, за эти годы в ее группах были студенты самых разных национальностей из всех уголков земного шара. Мы поинтересовались у нее, какие вопросы иностранные студенты чаще всего задают в связи с празднованием Рождества и что их больше всего интересуют:

— Чаще всего они спрашивают, как правильно написать рождественское поздравление. В принципе, как мне кажется, их больше всего интересует скорее практическая сторона вопроса: как официально кого-то поздравить, как работают магазины в эти дни. То есть то, с чем они сталкиваются в повседневной жизни. Конечно, многие задают вопросы и о традициях или обычаях, но чаще всего у них на это нет времени, мы к этому приходим постепенно и, опять же, через практические вопросы — например, когда и как нужно печь классическое рождественское печенье. Но в принципе, основываясь на своем опыте, я могу сказать, что им интересны наши традиции, им хочется узнать как можно больше: кто-то живет в смешанной семье, а кто-то хочет наладить отношения с соседями или коллегами. Те, кто живет с чехом или чешкой, многое уже знают и любят похвастаться, поделиться своим знанием или опытом с другими участниками курса.

Когда чешские праздники становятся родными

Немного иначе обстоят дела у иностранцев, которые уже много лет живут в Чехии. Они уже прекрасно знают местные традиции и обычаи, их не удивишь пустующими в Сочельник улицами, закрытыми магазинами и дефиле сказок по телевидению. Какое у них сложилось отношение к этому празднику за долгие годы, стал ли он ближе и понятнее или остался чужим и чуждым? Рассказывает Эйми, которая живет в Праге более семи лет:

— Мой муж — чех, и мое первое Рождество в Чехии мы отмечали с его семьей. Мне очень нравилась атмосфера за столом: она была очень торжественная, совсем не похожая на обычные праздники, где очень шумно и весело. Здесь действительно все будто ожидают чуда. Особенно мне запомнился момент, когда неожиданно зазвонил колокольчик. Как мне объяснили, это знак того, что Ежишек принес подарки. То, что в отличие от нашего Санты, чешского Ежишка никто не видит, добавляет еще больше мистики и загадочности в этот вечер. В целом все выглядело вполне традиционно, этакий праздничный семейный ужин. Я тогда почувствовала особо единение со страной, с ее прошлым, с ее обычаями — до этого я никогда не видела, чтобы мой бойфренд придерживался каких-то традиций. А тут он со своей семьей ходил срезать какие-то веточки, которые должны были зацвести, а после ужина остатки от выпечки они высыпали во двор дома на фруктовые деревья. Как мне потом объяснили, это для того, чтобы они плодоносили. А еще мне очень понравился совместный поход в храм.

Подобная ситуация сложилась и у Пола Уэлка, который родом из Канады. Он живет и работает в Праге уже более десяти лет, однако и дома, и на работе у него двуязычная среда. Во время интервью для Радио Prague International Пол несколько раз переходил с чешского на английский и обратно. Как он сам признается, подобная ситуация у него складывается и дома — они регулярно чередуют чешские и канадские обычаи:

— Мое Рождество в Чехии немного необычно: иногда мы празднуем в чешском стиле, иногда в канадском. Главное отличие, пожалуй, в еде: в Чехии обязательным рождественским блюдом является карп, а у нас в Канаде (как и в США) — индейка. А в остальном праздники, в принципе, похожи. Мы также любим посетить церковь в эти дни — иногда мы ходим в костел в Сочельник, в полночь, а иногда на следующий день. А поскольку у нас есть дети, то проблема возникла еще и из-за того, кто же им будет приносить подарки — Ежишек или Санта Клаус. В результате, мы решили, что они будут получать подарки от обоих — в Сочельник подарки приносит Ежишек, а на следующий день, 25-го, дети получают маленький подарок и от Санты.

Интеграционный центр весьма интересное место — здесь могут встретиться люди из самых разных уголков земли, которых объединяет то, что они выбрали Чехию местом для жизни. Для многих из них чешский является единственным языком общения. Многие делятся опытом жизни в Чехии, дают друг другу советы. Услышав, что Пол родом из Канады, им тут же заинтересовался Павел — двенадцатилетний мальчишка родом из Вьетнама. Он стал расспрашивать Пола, откуда именно тот приехал и чем занимается в Чехии. После их весьма необычного разговора, когда оба переходили с чешского на английский, Павел рассказал нам о том, как его семья проводит Рождество:

— Я из Вьетнама, мне двенадцать лет. Я учу здесь чешский, особенно грамматику. Говорю-то я хорошо, а вот грамматику мне еще надо подтянуть. Рождество мы обычно проводим дома. Иногда к нам приезжают бабушка с дедушкой из Вьетнама. А вечером мы все вместе едим. Мама старается готовить чешскую еду, потому что во Вьетнаме нет рождественских блюд. Мы общаемся, а потом дарим подарки. Когда у нас бывают деньги, мы покупаем живую елку и наряжаем ее, а когда нет, то покупаем искусственную.

Каждый, кто уже хотя бы несколько лет живет в Чехии, привык к тому, что в Рождество на два дня город практически вымирает — на улицах ни души, магазины, рестораны закрыты. Однако за последние годы ситуация постепенно начинает меняться. Все больше кафе и ресторанов предлагают провести Сочельник именно у них. И свою роль в этом отчасти сыграли и иностранцы, приехавшие в Чехию. Своей историей поделилась Парвати из Индонезии:

— В первые несколько лет, что я жила в Чехии, Рождество я проводила очень скромно: или сидела дома, или бродила по совершенно опустевшему городу. Окончив вуз по специальности гостиничный бизнес, мы с подругой решили открыть небольшое вегетарианское кафе с предложением традиционных индонезийских блюд. Постепенно у нас появились свои завсегдатаи. И вот в преддверии очередного Рождества из разговоров я поняла, что я не одна такая, и в Праге много людей, которым не с кем провести Рождество: кто-то исповедует другую религию, у кого-то родственники живут слишком далеко, а у кого-то вообще нет близких. И у меня появилась идея не закрываться в Сочельник, а, наоборот, оставить кафе открытым и пригласить всех желающих. Подруга, правда, утверждала, что идея это проигрышная и никто не придет. Но пришло множество людей, я даже не ожидала. Мы подготовили специальное рождественское меню, в которое добавили несколько традиционных чешских блюд. Вот уже пять лет мы проводим Рождество в нашем кафе, и постепенно многие наши гости стали для нас родными. Поэтому, можно сказать, что мы тоже встречаем праздник в кругу семьи.