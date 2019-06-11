Чешский влтавин – камень, пришедший с небес?

Тайны влтавина. Каменное чудо чешской земли

Kак можно узнать из ряда публикаций, влтавины возникли от падения большого метеорита, то есть попали на территорию страны прямо из космоса. Однако специалисты расходятся во мнении по поводу «родословной» этого удивительного минерала со структурированной поверхностью, нередко как будто бы покрытой шрамами. Хотелось бы остановиться на истории происхождения этого непростого камня.

– Влтавин не имеет такого прямого отношения к метеориту, которое ему иногда приписывают. Генезис минерала до сих пор полностью не выяснен. Изучением этого вопроса занимаются геологи, исследующие импактные, то есть возникшие от удара метеорита структуры, а таких специалистов немного. И вот такие просвещенные эксперты, посвятившие теме всю свою многолетнюю научную карьеру, выяснили, что когда-то в области Штутгарта упал метеорит. В зоне взрыва образовался кратер Рис. Горная порода от удара метеорита расплавилась, а застывшие частицы расплава, разлетевшись в верхних слоях атмосферы на тысячу кусочков, оказались рассеянными и на нашей территории в виде влтавинов, какими мы их сегодня знаем,

– рассказал Русской редакции «Радио Прага» Радек Гануш.

– У этой весьма распространенной теории, связанной с образованием кратера Рис, самое большое число сторонников. Какие аргументы выдвигают ее критики? Когда влтавины были рассеяны на нашей территории?

– Этой самой признанной в научном мире теории, как считают некоторые специалисты, противоречат некоторые обстоятельства. Метеорит должен был упасть 14,7 млн лет тому назад, а тектиты приземлились на юге сегодняшней Чехии, частично тоже на юге Моравии и вблизи Хеба. Однако почему влтавины не попали на территорию между Высочиной и Моравией? Сторонники распространенной теории никак не могут этого объяснить, поэтому мнения ученых на этот счет разделились. Приведу для наглядности еще один пример: действие удара произвело настолько сложный эффект, что горная порода не просто раскололась на осколки, как стакан, а эти обломки спеклись вместе. Действительно уникальное явление!

Зеленая лихорадка

– Оставим космогеологические процессы и кратеры и взглянем на более обыденные обстоятельства, связанные сегодня с интересом к влтавину. Вес одного камня обычно не превышает шести-семи граммов, однако в редких случаях некоторым выпало счастье найти экземпляр весом чуть ли не 300 граммов. Вследствие своей уникальности они превратились в предмет незаконной добычи, причем спрос на них с каждым годом растет.

Некоторые «старатели» готовы рисковать жизнью, чтобы стать обладателем вожделенного трофея. Одна из трагедий, связанная с охотой на влтавины, произошла вблизи деревни Лоченице. Добытчик выкопал яму глубиной 3,5 метра и, находясь на ее дне, продолжал углублять, что привело к обвалу земли и его гибели. Искатели выкапывают настоящие шахты, в которые, как в капканы, попадают животные и люди, в них застревают автомобили, комбайны, трактора. Старосты южночешских деревень, в которые съезжаются охочие до влтавинов собиратели со всех концов Чехии, неоднократно поднимали вопрос об оценке наносимого территории ущерба. При этом далеко не безгрешны и многие из местных жителей, промышляющие таким же образом?

– Закон однозначно запрещает нелегальную добычу влтавинов. Стражи порядка стремятся добиться неукоснительного исполнения этой законодательной нормы. Как только полицейские узнают, что кто-то занимается подобными раскопками, они сразу начинают слежку и сторожат эти места и днем, и ночью. Честно говоря, я как представитель научных кругов, которые, прежде всего, заняты изучением природы камня, далек от этой проблематики, но, с другой стороны, мне тоже очень трудно провести непереходимую грань между дозволенным и недозволенным.

– А также между официальной и полулегальной практикой? Известно, что влтавины находят в песчаных карьерах. Где в Чехии их легально добывают?

– Влтавины и песок легально добывают в нескольких местах и потом их так же легально продают. Тут все прозрачно. Но если, например, музей хочет обладать хорошей коллекцией, в нем должны быть представлены все разновидности влтавинов. Это значит, что музейщики должны сотрудничать и с такими нелегальными искателями, о которых мы говорим. Такие охотники за камнями способны посоветовать музеям, где искать нужные экземпляры, и часто также дарят или продают им редкие образцы. А мы потом приходим любоваться экспозициями, где выставлены самые разнообразные минералы по форме, окраске, кристаллическому строению.

– Где находятся лучшие музейные собрания влтавинов?

– В Чешском Крумлове открыт большой частный музей влтавинов – его настоятельно рекомендую, поскольку там на редкость богатая коллекция. В Тыне-над-Влтавой тоже работает Музей влтавинов, а в следующем году после масштабной реконструкции в Праге откроется Национальный музей, где хранятся очень красивые образцы этого минерала. Также еще влтавинами могут похвастаться Моравский музей и Музей в Тршебиче – надеюсь, я упомянул всех.

Жемчужины Изерских гор

– А если бы Вас попросили дополнить букет исконно чешских натуральных камней, – граната и влтавина, какому минералу вы бы отдали предпочтение и почему?

– Я бы очень затруднялся с выбором, так как питаю большую слабость ко многим из них. Если говорить о потенциале камня для ювелирного дела, мне лично очень нравится чешский речной жемчуг и украшения с чешскими сапфирами. В Изерских горах Чехии, а именно на Изерском лугу, тоже добывали сапфиры. Могу сказать, что это несказанная красота, когда вы видите этот изысканный темный сапфир прямо в природе. Сразу предупрежу – эта территория охраняется. Там строго-настрого запрещено что-либо искать, выкапывать или даже сойти с обозначенной тропы во избежание нанесения ущерба природе, археологическим фрагментам и памятникам, связанным с добычей сапфиров в средневековой Европе.

– Что вам известно о добыче чешского речного жемчуга? Судя по официальной информации, на чешской территории сохранилось лишь несколько рек, где обитают жемчужницы, а личинок жемчужниц в Чехии чаще «вынашивает» форель…

– В прошлом речной жемчуг, причем в большом объеме, у нас добывали в реках и ручьях Лужицких и Изерских гор, а также на Шумаве, в верхнем течении Влтавы и Отавы. Потом из-за загрязнения рек пресноводные жемчужницы у нас практически вымерли. Сегодня их изредка еще можно встретить, но, конечно, ни о какой добыче речь не идет.

– До какого времени в Чехии добывали речной жемчуг?

– До 1910 или 1920 года. В учебном учреждении в Воднянах даже был такой предмет как «Разведение жемчужниц»,

– говорит геммолог Радек Гануш.