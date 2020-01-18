Чешский тренажер виртуальной реальности для ВВС США

Посетители выставки в Лас-Вегасе могли сами опробовать тренажерную систему, которую будут использовать американские ВВС.

«Здесь мы предлагаем «полет» на истребителе F-18. Кресло тренажера установлено на специальной движущейся платформе, которая крутиться, вибрирует и так далее. На шлеме укреплен специальный headset, который, как только вы его наденете, «погрузит» вас в то пространство, которое мы запрограммировали», – рассказывает глава фирмы VRgineers Марек Полчак.

Система позволяет пилотам отрабатывать сложные варианты пилотирования без излишних финансовых затрат, а главное, абсолютно безопасно для их жизни. Первыми пользователями нового тренажера станут летчики с базы ВВС США в Оклахоме.

– «Что касается разработок в области виртуальной реальности, то Чехия, особенно Прага, пользуется серьезным авторитетом. На счету Чешской Республики множество успешно реализованных проектов, например, Beat Saber – самая популярная в мире игра в категории виртуальной реальности. Наш headset можно опробовать в ряде центров виртуальных тренажеров. По одному подобному центру мы планируем открыть в Праге и в Брно».

Напомним, что изобретателя игры Beat Saber, чешскую студию Beat Games, недавно приобрела американская компания Oculus Studios, являющаяся частью империи Facebook. Успех Beat Saber несомненно привлек внимание к ее разработчику.

Основанный в Швейцарии стартап CREAL, во главе которого стоят компаньоны из Чехии Томаш Кубеш и Томаш Слука (сотрудник Института физики Академии наук Чешской Республики, CERN в Женеве и Политехнического университета в Лозанне), предложил посетителям выставки в Лас-Вегасе новый дисплей для очков виртуальной и дополненной реальности. Новый вид 3D-дисплея позволяет получить эффект глубины изображения принципиально иным способом, чем тот, который применяется сегодня. Новый вид дисплея позволяет избежать чрезмерной и быстрой утомляемости глаз. Пока речь идет о достаточно громоздком прототипе величиной с коробку от ботинок, но изобретатели обещают весьма скоро исправить недостаток.

«Прототип, который будет похож на сегодняшний шлем виртуальной реальности, мы получим в следующем году. Ну, а варианта, подобного простым диоптрическим очкам, придется подождать еще год или два», – комментирует Томаш Кубеш.