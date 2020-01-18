Чешский биохимик изобрёл точный метод определения алкоголя в крови

По мнению учёного, который работает в университете в Олбани в США, данный метод гораздо точнее, чем проверка при помощи алкотестера, а кроме того, неинвазивный. Таким образом, стражи закона могут осуществить все необходимые манипуляции и провести проверку, даже если водитель по каким-то причинам отказывается её проходить.

«Мы создали каталитически активные протеины, которые конвертируют алкоголь, что, в свою очередь, ведёт к изменению цвета. Этот состав мы перенесли на хлопковые полоски, можно использовать также бумажные полоски. В присутствии алкоголя – этанола – полоска меняет окраску. В данном случае речь идёт о квантитативном, то есть количественном подходе: чем больше в поте или другой жидкости содержится алкоголя, тем интенсивнее будет её цвет».

Исследовательские работы были сопряжены с некоторыми сложностями. Так, для проверки эффективности полосок Яну Халамку пришлось запрашивать разрешение на участие студентов в эксперименте.

«Начало было самым сложным. В государственном университете вы должны сначала получить так называемое разрешение на использование субъектов. В моём случае это выглядело так: студенты приходят утром в вуз и должны выпить некоторое количество алкоголя. Конечно, в нашем распоряжении был алкотестер, который применяет в работе полиция штата Нью-Йорк, так что мы сравнивали результаты нашего метода с показаниями алкотестера. В любом случае, после эксперимента студенты должны были сначала протрезветь, чтобы потом сесть за руль и добраться домой».

Известно, что традиционная «дыхательная» проверка с помощью алкотестера далеко не всегда даёт достоверный результат: показания прибора может изменить, например, наличие частиц ацетона в случае диабетиков. По словам учёного, в этом и заключалась основная цель исследования – разработать максимально точный метод.

«Это послужило для нас ключевой мотивацией. Не знаю, как в Европе обстоят дела, но в Америке полиция недовольна тем, как функционируют алкотестеры. С одной стороны, прибор, действительно, может показать неверные цифры из-за наличия ацетона; с другой – часты случаи, когда водители находились за рулём в состоянии опьянения, но после обращения к соответствующим адвокатам все обвинения с них снимались. Главным аргументом юристов в этом случае служит то, что алкотестеры определяют концентрацию алкоголя в дыхании, а не в крови, хотя именно последнее и влияет на поведение и состояние человека за рулём».

Наличие алкоголя в крови указывается в официальных статистиках, как одна из постоянных причин возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории Чешской Республики. Как следует из отчёта полиции ЧР, в 2018 году на дорогах страны произошло 4 626 ДТП, подпадающих под эту категорию – это на 375 случаев больше, чем в 2017 году. В большинстве случаев концентрация алкоголя в крови водителя составила от 1 до 1,5 промилле. В отчёте также сообщается, что скачок количества ДТП по причине опьянения водителя наблюдался только в 2018 году, в течение пяти лет до этого показатели стабильно снижались.