Чешские ученые в поисках ликвидатора коронавируса

Исследования коронавируса SARS-CoV-2 ведутся, например, сотрудниками пражского Института органической химии и биохимии Академии наук Чешской Республики. Специалисты работают в новых лабораториях, построенных на патентные доходы от разработок чешского химика Антонина Голого (1936 – 2012) – препараты от ВИЧ/СПИДа, гепатита типа «В», герпеса и оспы. Свои открытия великий чешский ученый, чьи разработки спасли жизнь миллионам людей, сделал именно в лабораториях Института органической химии и биохимии.

Говорит глава исследовательской группы, занимающейся ныне исключительно новым коронавирусом, Радим Ненцка: «В нашем распоряжении две больших лаборатории, где работает семь исследователей. В принципе, стандартно разрабатываемые нами дериваты – производные вещества, которые должны противодействовать этим вирусам – весьма похожи друг на друга. Главное различие заключается в том, что актуально мы в первую очередь взяли под прицел именно протеины коронавирусов, а не флавивирусов».

Информацию о структуре нового корнавируса чешским ученым, как и исследователям в других странах, предоставили китайские коллеги, которые первыми вплотную столкнулись с SARS-CoV-2.

«Уже через две недели после сообщения о том, что Китай столкнулся с неким новым коронавирусом, поступила информация о его генетической структуре. Это произошло очень быстро, причем информацию получили все в мире. Китайские ученые боялись, что речь идет о столь же опасном вирусе, как и SARS. И они не ошибались. Честно говоря, я такими действиями Китая в определенной степени был восхищен», – признается ученый.

– «Наша задача – остановить действие протеинов, которые необходимы вирусам для своей репликации. Это могут быть протеины непосредственно вируса, но также и клеток хозяина. Благодаря этим протеинам вирусы становятся хуже распознаваемыми для клеток, в которые они проникают, и клетки их не могут сразу уничтожить».

За выявлением искомых протеинов последует подбор комбинаций веществ, способных остановить этот процесс. Некоторые наши соединения дают надежду на успех.

Ученые, однако, не работают непосредственно с коронавирусом SARS-CoV-2. Изолировать сам вирус очень трудно, а работать с ним весьма опасно.

Благодаря сотрудничеству с Ветеринарным институтом в городе Брно и университетом в немецком Гессене, пражскими исследователями используется генетическая модель.

– «В Брно работают с кошачьим коронавирусом, а в Германии есть непосредственно SARS и ему подобные вирусы».

Механизмы действия кошачьего и человеческого варианта коронавирусов одинаковы и их можно моделировать при помощи компьютерных программ. Однако полностью обойтись без реальных экспериментов все-таки невозможно. В этом помогают другие отделения Института органической химии и биохимии Академии наук Чешской Республики.

«Наши коллеги стремятся выделить протеины, а мы готовим новые ингибиторы, помогающие создавать новые вещества, имеющие потенциал стать в результате лекарствами», – завершает свой рассказ биохимик Радим Ненцка.