Чешские игрушки: выставка из чемоданчика

Чертик Вацлава Шпалы – искушение сладким

На выставке можно увидеть образно-сюжетные, политехнические, дидактические и другие игрушки, включая превосходные образчики дизайна во главе с незаменимым Кротиком, ставшие достоянием известных зарубежных художественных галерей, созданные именитыми мастерами. Деревянные, металлические и надувные из высококачественных безвредных материалов, развивающие у детей инициативу и исследовательские способности. И даже деревянного чертика художника Вацлава Шпалы, которого он смастерил специально для традиционных чешских рождественских ярмарок в далеком 1920 г. Самый старый экспонат на выставке. Чертик одновременно мог служить конфетницей. Шпала сотрудничал с кооперативом Artěl, по заказу которого создал павлинов, курочку и кролика, однако чертик стал самым популярным из серии придуманных им игрушек. Их копии ныне хранятся в Художественно-промышленном музее Праги.

Какими критериями руководствовалась куратор выставки Teреза Брутгансова при выборе экспонатов?

– Во-первых, я стремилась проследить траекторию развития современной чешский игрушки за последние 100 лет. Во-вторых, представить игрушки, которые наличествуют в продаже. Поэтому в экспозиции есть как игрушки XX столетия, получившие мировую известность и ставшие иконой дизайна, которые производятся у нас до сих пор на основе прототипов и первоначальных идей, так и созданные современными авторами экземпляры.

Ретро-коллекция

– Экспонируемые игрушки размещены в чемоданах – это намек, что они легки на подъем?

– Да, эта идея мне неожиданно пришла в голову – это ведь передвижная выставка. Я подумала, что было бы здорово, чтобы выставка путешествовала в чемоданах, в которых нам посчастливилось найти на чердаке игрушки – настоящие детские сокровища. И чемоданчики являются составной частью мира детей, они всегда были и до сих пор у нас находятся в каждой детской комнате. Я думаю, что выставка привлекательна как для детей, так и для взрослых. Mногие взрослые здесь вспомнят свое детство, игрушки, с которыми они сами играли и которые они передали следующим поколениям. Это, например, конструктор Merkur или заводные металлические игрушки и машинки серии Kovap, пластмассовые фигурки человечков – «играчеков» (Igráčеk), надувные игрушки фирмы Fatrа дизайнера Либуше Никловой.

– То есть впечатлительная ретро-коллекция. В случае игрушек Либуше Никловой несколько лет назад даже был налажен повторный выпуск ее Лягушки, Слона, Рачка и других зверюшек для самых маленьких детей для игр в воде. Вообще Никловой удалось добиться международного признания на этом поприще…

– Да, созданные ей игрушки прославились на весь мир. Мне повезло стать куратором большой ретроспективной выставки работ Никловой в Музее декоративного искусства в Париже – проект привлек большое внимание не только во Франции. С той поры игрушки Либуше Никловой украшают экспозиции многих галерей, в том числе и в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Я была действительно счастлива, узнав, что фирма Fatra оказалась настолько прозорливой, что решила вернуться к производству игрушек, созданных этим автором. Поэтому и сегодня дети могут играть с красным буйволом, прославившимся иконическим дизайном, или с синим слоном, желтым жирафом и многими другими. И, что восхитительно, Fatra предложила и совершенно новую коллекцию, таких современных дизайнеров как Ян Чапек, удостоенный звания Grand designér, или Aнна и Джерри Kозовы.

Безопасный кактус – сделай сам

Посетители увидят и репрезентативный выбор оригинальных чешских деревянных и развивающих игрушек, экологичность которых импонирует многим чешским и зарубежным покупателям. Деревянная игрушка была первоосновой в чешской традиции, эти игрушки производили уже в начале прошлого века.

– Однако и современные авторы работают с деревом, находя его привлекательным, тем самым продолжая чешскую традицию. Это вполне логично и по той причине, что мастера сами могут сделать прототип деревянной игрушки и только потом искать производителей. И некоторым это удается, как фирме Utukutu. Она производит качели Spectra, которые мы здесь тоже показываем. Это не просто качели, а мультифункциональная игрушка, очень любимая детьми. Я хотела бы упомянуть и фирму Kutulu – вот конек от них, продолжение чешской традиции. Фирма весьма успешна и за рубежом, наладила серийное производство, несмотря на то, что все это производится из дерева и раскрашивается вручную.

Или работы молодых дизайнеров, бренд Repello, и деревянная игрушка от дизайнера Aделы Фейтковой под названием Adély. Не только потому, что это имя автора – дизайнера вдохновила чехословацкая комедия 1977 года реж. Липского Adéla ještě nevečeřela («Адела ещë не ужинала», кинопародия на голливудские «черные детективы» и бульварную литературу о суперзлодеях и суперсыщиках начала XX в.). Она создала игрушку – кактус; в отличие от фильма, ее растение – не мясоед. Речь идет о конструкторе, который предлагает разные варианты сборки кактуса или цветка – по выбору.

В середине декабря выставка приедет также в Россию.