Чешские египтологи открывают тайны Древнего царства уже ровно сто лет

«Это площадка размером около двух квадратных километров. Мы имеем право проводить там раскопки на основе концессии, предоставленной Чешской Республике. Это крупнейшая концессия, полученная какой-либо иностранной экспедицией в Египте», - рассказывает в интервью «Чешскому Радио» египтолог Вероника Дуликова.

«Точно сказать сложно, но по нашим оценкам, пока удалось изучить лишь десять процентов выделенной нам территории или даже меньше. Абусир скрывает в себе огромный потенциал. Мы однозначно будем находить все новые и новые гробницы времен Древнего Царства, особенно на юге, где погребены чиновники, священники и зодчие эпохи возведения египетских пирамид. Мечта профессора Барты (который возглавляет Институт египтологии) – найти усыпальницу Имхотепа, строителя пирамиды Джосера», - продолжает Дуликова.

Основу чешской египтологии положил учитель физики Лекса

Кого можно считать первым чешским египтологом? Первым чехом, который занимался Древним Египтом на научной основе, был Ян Кминек – Сзедло, уроженец Плзеня. С половины XIX века он жил в Италии, преподавал в Болонском университете, а свои научные статьи издавал на итальянском языке. По стечению обстоятельств, в 1876 году, когда была опубликована его первая работа, в семье пардубицкого юриста появляется на свет Франтишек Лекса. Именно его принято считать отцом-основателем чешской и чехословацкой египтологии.

«Любопытно, что изначально Лекса был по образованию преподавателем математики и физики, однако его настоящим увлечением была религия и духовный мир. Чтобы лучше проникнуть в эту среду, он начал сначала в Берлине, а потом в Страсбурге изучать древнеегипетский шрифт, а заодно и язык».

«Он настолько увлекся изучением древнеегипетских цивилизаций, что после возникновения Чехословакии, в 1919 году начал в качестве внештатного доцента читать лекции по египтологии в Карловом университете. В 1925 ему было присвоено ученое звание профессора – он основал семинарий по изучению египтологии, открыл библиотеку, а также стал преподавать древнеегипетский своим студентам. Причем не только чешским, но и зарубежным, так как Лекса стал специалистом по сложному для расшифровки демотическому письму, которое считается предпоследней фазой развития египетского языка», - рассказывает египтолог Даниэль Шихан.

Наиболее талантливым студентом Лексы оказался Ярослав Черны.

«Черны был первым соотечественником, который выехал на экспедицию непосредственно в Египет, он принимал участие в археологических раскопках в группе фиванских некрополей Дейр эль-Медина под руководством француза Бернара Бруэра. Черны доказал прекрасное знание иератического письма, делал переводы из новоегипетского языка».

В 1960-х годах некрополь в Абусире исследовали чешские археологи во главе со Збынеком Жабой, а декадой позже раскопки возобновила команда под руководством Мирослава Вернера. В припирамидных храмах ими были сделаны самые значительные по объему находки папирусов Древнего царства, относящиеся к царствованиям Неферефры и его матери. Были изучены пирамидный комплекс Хеткаус, а также гробница чиновника XXVI династии, не разграбленная до времени исследования и сохранившая расписной саркофаг, мебель, сосуды и другие предметы. Были обнаружены многочисленные скульптуры, рельефы, настенные росписи периода пятой династии.

В 1998 году чешские археологи дарят миру уникальную находку гробницы смотрителя дворца фараона, находящуюся на дне шахты глубиной в 28 метров, нетронутую с момента ее возведения. На торжественной церемонии ее открытия лично присутствует также тогдашний египетский министр культуры Фарук Хусни.

А открытие чехами гробницы одного из императорских лекарей Шепсескафанха, который жил в период правления фараонов V династии, входит в десятку самых важных археологических открытий 2013 года.

Всех ценных находок здесь не перечислить - к числу последних относится нахождение гробницы Каиреса, доверенного лица древнеегипетского царя периода правления пятой династии.

На помощь археологии приходит кибернетика

Раскрывать тайны общества эпохи строителей пирамид чешской команде помогает также кибернетик Радек Маржик.

«На сегодняшний день мы собрали огромное количество данных о чиновниках, их именах, титулах, семьях, их взаимосвязях, так что сориентироваться в них и найти все необходимую в данный момент информацию бывает непросто. В нашей базе данных числятся около шести тысяч жителей Древнего царства. С выявлением взаимосвязей в тогдашнем обществе нам помогает кибернетик, используя, например, скрытые марковские модели», - завершает Дуликова.