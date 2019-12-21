Чешские дубанки: Рождество дарит не только елка, но и дуб

В давние времена у кельтских и славянских народов, населявших Центральную и Восточную Европу, существовал обычай поклонения природным силам. Они верили, что все живое наделено особой энергией и мир вокруг населен сверхъестественными существами, и, чтобы получить их благосклонность и помощь, необходимо совершать определенные ритуалы, выражая таким образом свое почтение. Обычно это происходило в конце декабря, когда ночи были самыми длинными. Одним из символов плодородия и начала нового года стала вечнозеленая ель. Скорее всего, именно к этому языческому обычаю и восходит европейская традиция наряжать рождественскую елку.

Первые елочные украшения были исключительно съедобными — чаще всего использовались яблоки, сухофрукты и орехи, постепенно к ним добавились прянички. Со временем для елки стали изготовлять специальные украшения, тогда и возникло такое понятие как «елочная игрушка» — их вырезали из дерева или плели из соломы, потом добавились и более трудоемкие поделки: из скорлупы орехов, из каштанов и желудей. Это традицию решил продолжить Петр Вацлавек, который придумал «дубанков» — маленьких человечков из желудей, веточек деревьев, листьев и многого другого.

Существует легенда, в которой говорится, что однажды в Европе выдался очень неурожайный год, овощей и фруктов (и яблок в том числе) было очень мало. И тогда стеклодувы из городка Лауша в Тюрингии придумали временную замену традиционным яблокам — они изготовили первые стеклянные шары из прозрачного и цветного стекла. Эти украшения приобрели такую популярность, что скоро их производство стало массовым и прибыльным делом. Так стеклодувы превратились в изготовителей елочных игрушек. А кем был и чем занимался Петр Вацлавек, прежде чем стать изготовителем дубанков?

— Я закончил физико-математический факультет Карлова Университета. После окончания вуза я несколько лет работал программистом: как в разных фирмах, так фрилансером. Работал я тогда в первую очередь с системной базой, был инженером программного обеспечения. Потом я постепенно переквалифицировался и начал заниматься веб-дизайном и созданием графики. А единственное «художественное» образование, если его можно так назвать, я получил еще в младших классах: я тогда дополнительно ходил в художественную школу, так что рисовать, в принципе, умею. Однако творчество меня всегда очень интересовало и манило, в детстве я постоянно что-то рисовал, лепил, чертил, мастерил... Большую часть времени я тогда проводил в папиной мастерской.

Возвращение к истокам

Елочные украшения из стекла долгое время были дорогим удовольствием, поэтому в деревнях вплоть до начала ХХ века елку украшали по-старому, используя фрукты и домашние поделки. Как признается Петр, у его бабушки на чердаке был небольшой сундучок с игрушками из скорлупок, ленточек, колосков, веточек рябины, а также деревянными и соломенными украшениями. От них веяло особым теплом, что он постарался передать и дубанкам. По словам Петра Вацлавека, ему очень не хватало ручного труда:

— Отчасти это своеобразная отдушина: после многих часов работы перед монитором хочется развеяться, перестать глядеть в экран и думать только о цифрах, кодах и графике, хочется создать что-то настоящее, материальное, что можно было бы подержать в руках или подарить близкому человеку. А отчасти (и это главная причина) меня к этому делу привели дети. Однажды по осени в выходной мы пошли на прогулку и насобирали множество каштанов. Я вспомнил, что в моем детстве из них мастерили поделки, нанизывая на деревянные палочки, чаще всего делали гусениц и бычков или оленей. И я захотел показать детям, как это делается. Но каштаны быстро закончились, поэтому нам пришлось найти другой строительный материал, и под рукой оказались желуди. Очень много желудей, потому что во дворе нашего дома растет четыре больших дуба.

Каштаны против желудей

Петр Вацлавек признается, что с каштанами работать тяжелее – они более объемные, более тяжелые, более крепкие, их тяжелее накалывать на палочки. Однако и в работе с желудями есть свои ньюансы.

— Сверлить желуди или накалывать на спицы тоже не очень удобно: они трескаются, плохо держатся. Во время работы я использую одно из лучших изобретений последних лет — термоклеевый пистолет. С его помощью наносится минимальное количество горячего клея, соединяются две детали, и, когда через несколько секунд клей остывает, они уже крепко держатся. Использовать этот пистолет мне тоже посоветовали дети: с его помощью они мастерили поделки в детском саду, а я раньше не был знаком с этим чудом техники. Это действительно чудо, с ним можно смастерить практически что угодно.

Первые человечки из желудей были изготовлены для детей и знакомых, постепенно интерес к ним вырос. Кроме дубанков на заказ (а также продукции с их изображением, например, свадебных приглашений), Петр Вацлавек делает их для выставок — например, два года назад в замке Шлукнов проходила выставка вертепов, где был представлен небольшой вертеп с героями-дубанками. Для столь разнообразных поделок, разумеется, недостаточно одних лишь желудей. Петр Вацлавек рассказал, что еще он использует в работе:

— Конечно, я использую веточки, листочки, буковые орешки... Однажды в дело пошли даже лепестки рододендрона — это когда я делал серию свадебных открыток и приглашений. Из лепестков было сделано красивое белое подвенечное платье для невесты. Но вне зависимости от тематики сценок, для которых создаются дубанки, я работаю только с природными материалами.

Отказ от искусственных материалов и возврат к природе – это действительно заслуживает похвалы. Но если в прошлом для елочных игрушей и других предметов народного творчество использовались практически все, что можно было найти дома или что росло в садах, лесах и полях, то, как признается Петр Вацлавек, у него уже есть выбор любимого «строительного» материала:

— Я перепробовал уже много чего, даже из тех же каштанов пробовал делать что-то. Примерно из пятидесяти каштановых орехов я сделал дракона и лесного тролля. Однако у каштанов есть ряд недостатков – во-первых, они сильно сохнут и потом слегка уменьшаются в размере. Кроме того, они слишком гладкие, так что даже клей тут плохо держит. Так что фигурки из каштанов недолговечны: во-первых, усыхают сами плоды, во-вторых, они большие и тяжелые, так что из-за гравитации детали отваливаются. А вот желудь – другое дело. Он сохнет только изнутри, снаружи его структура не меняется. Так что поделки могут храниться годами, некоторые дубанки живут у меня уже почти шесть лет.

От календарей к сноуборду

Постепенно дубанки перестали быть лишь героями календарей и элементом рождественского декора. Теперь они летают в космос, ездят на лыжах и сноуборде, ходят в походы и делают многое другое. Однако Петр Вацлавек признается, что новые задумок у него еще на многие годы вперед:

— Вдохновения во мне столько, что я готов поделиться с каждым желающим. Кроме моих собственных задумок мне их часто подбрасывают другие люди, причем не только члены моей семьи: пишут, делятся идеями для новых дубанков или присылают фотографии красивой местности для фотосета. Иногда просят сделать на заказ что-то конкретное: музыкальный ансамбль, космонавта, свадьбу, семейный фотосет нескольких поколений и многое другое. Так что у меня дома целых два альбома с набросками дубанков. Идеи не заканчиваются, а наоборот – появляются новые.

Петр Вацлавек принципиально работает только с природным материалом, желательно, чтобы детали для дубанков росли в чешских лесах, полях или хотя бы в саду или огороде. Это значительно ограничивает выбор — ведь различные растения цветут и плодоносят в разное время года. К тому же, к сожалению, многие из них недолговечны — например, цветки для платьев. И не весь растительный материал можно пустить в работу. Было ли такое, что в голову приходила какая-то идея, а претворить ее в жизнь не получалось?

— Реализовать можно практическую любую идею. К тому же я не просто делаю дубанков, я их сам фотографирую и редактирую снимки в фотошопе. Так что то, что не получается сделать в реале, можно доделать благодаря различным компьютерным программам.

Каждый, кто хоть раз пытался изготовить типичную чешскую поделку из каштанов, знает, что работа эта трудоемкая, она требует терпения и умелых рук. Желуди еще меньше, чем каштаны, к тому же они достаточно хрупкие. Насколько сложно изготовить одного такого маленького лесного человечка?

— Непосредственно само изготовление дубанка достаточно просто — сейчас это дело занимает у меня пять, максимум десять минут. Гораздо сложнее потом красиво его сфотографировать. А для создания нужен лишь пистолет с горячим клеем, острый нож или садовые ножницы для корректировки веточек и… знаете, это, пожалуй, и все.

Сложно поверить, что это действительно все. Если внимательнее присмотреться к дубанкам, а также хорошенько изучить их фотографии, например, в календаре или на открытках, то становится очевидно, что у каждого из них свое собственное, особенное выражение лица. В чем секрет такой искренней эмоциональности дубанков?

— Фактически единственный способ отобразить эмоции в выражении лиц дубанков — это придать их губам характерную форму. Они улыбаются, открывают рот в изумлении, кривляются, кричат… Передать настроение можно с помощью позы: они могут хвататься за голову, приседать от изумления и многое другое. Но тут секрет не в изготовлении, а в том, чтобы суметь их в эту позу поставить. А вот глаза у них у всех одинаковые. Меня часто спрашивают, где можно найти такие малюсенькие желуди, которые я использую. Это плоды летнего или, кажется, красного дуба. Эти желуди опадают в течение летних месяцев, это фактически незрелые плоды. Достаточно летом полчасика погулять в дубовой роще, и, я уверен, вы найдете множество необходимого материала.

Желудь он и в Африке желудь!

Как говорится в известном советском фильме «Кин-дза-дза!», «советовать все чатлане». Это подтверждает и Петр Вацлавек, который признался, что советчиков у него множество: как среди родственников, так и на просторах интернета. Советовать действительно легче, чем оказать реальную помощь. Есть ли такие, кто помогает ему в работе или хотя бы предоставляет необходимый материал?

— Иногда меня люди спрашивают о том, с чем я работаю и не нужны ли мне какие-нибудь компоненты, которые трудно достать. И действительно бывало, что мне присылали детали для дубанков, чаще всего, это были экзотические растения. Например, я получал посылки с желудями из Южной Африки, из Франции и других стран. Несколько раз я использовал материал, который мне прислали из-за границы. Но, если честно, желуди из Южной Африки выглядели практически так же, как и наши местные, разве что немного крупнее.

За долгие годы работы Петр Вацлавек создал более пяти различных календарей, множество открыток, плакатов и многое другое. За это время он сотворил и заснял около тысячи дубанков. Что происходит с ними после фотосессии?

— Самых удачных и близких моему сердцу я храню у себя дома. Если честно, это не очень нравится моей супруге, которая утверждает, что я оккупировал все свободное пространство. Но тут уж ничего не поделаешь. Некоторые дубанки сами разваливаются, так сказать, «от старости». А некоторым в этом деле помогают наши дети. Однако бывает и такое, что я сам разбираю дубанков и из получившихся частей делаю новых.

У каждого, кто хоть немного знаком с дубанками, наверняка есть свой любимчик. А как же сам создатель дубанков? Есть ли среди его персонажей герои на особом положении?

— Конечно же, любимчики есть у всех. Среди моих фаворитов это, бесспорно, дубанек, читающий газету в туалете. Тут два фактора. Во-первых, он действительно получился на отлично, и я не единственный, чье сердце он покорил. А во-вторых, он был одним из первых дубанков, и, как мне кажется, отчасти стал предвестником успеха. Кроме него я очень люблю наших молодоженов — пару дубанков в костюме жениха и невесты (для платья которой и использовались лепестки рододендрона). Их я мастерил на заказ: молодые люди обратились ко мне с просьбой сделать свадебные приглашения для гостей. Однако, несмотря на то, что это была заказная работа, я очень полюбил эту парочку. А еще я очень люблю велогонщика. Если присмотреться, он выглядит несколько иначе, чем большинство других персонажей. Это потому, что он также был одним из первых дубанков.

Фотосессия с дубанками

Для удачной фотосессии очень важно взаимодействие фотографа и модели. Необходимо, чтобы они были на одной волне,чтобы позирующий чувствовал желания фотографа, а тот в свою очередь умел не только видеть свет, но и понимать возможности модели. Хорошо ли дубанки умеют позировать? Ведь их невозможно попросить повернуться к свету, наклониться, откинуться или улыбнуться, тут все зависит только от фотографа.

— Действительно, бывает очень сложно поставить их в нужную позу — это требует времени и аккуратности, чтобы дубанек в процессе не лишился какой-нибудь части тела. Однако не менее сложно бывает найти подходящее место для фотосессии. Большинство дубанков я фотографирую в лесу, то есть в их естественной среде обитания. Обычно накануне я иду в экспедицию в лес и ищу подходящие локации. А бывает и такое, что я найду идеальное место, но фотосет срывается из-за погоды. И не всегда нам портит планы гроза или сильный ветер: иногда достаточно, чтобы солнышко скрылось за тучами — и все. Свет не тот, и хорошая фотография уже не получится. С другой стороны, нельзя фотографировать при слишком ярком солнце, идеальное время для фотосета — раннее утро или вечер, тогда свет более мягкий. Так что существует множество причин, почему фотография может не получиться. У меня не раз случалась ситуация, когда мы с дубанком ходили в лес, условия и локация казались мне идеальными, я делал несколько десятков или даже сотен снимков, а в результате не смог использовать ни один из них.

Мало людей имеет представление о том, что стоит за хорошей фотографией. Одни фотографы рискуют жизнью, чтобы заснять хищников на фоне дикой природы, другие могут несколько суток подряд караулить какую-то знаменитость, третьи участвуют в демонстрациях и забастовках, пытаясь поймать удачный кадр. А на что приходится идти эксклюзивному фотографу дубанков?

— Мне очень часто приходится снимать в экстремальных условиях. К счастью, у меня отличный фотоаппарат — зеркальный с подвижным дисплеем, благодаря которому, вне зависимости от того, под каким углом я фотографирую, я могу видеть конечный снимок. Так что теперь мне приходится ложиться на землю только в исключительных случаях. А вот раньше, когда у меня был фотоаппарат попроще (конечно, тоже зеркальный, но без подвижного дисплея), мне приходилось брать с собой на фотосессии несколько огромных мусорных пластиковых пакетов, которые я стелил под собой, чтобы не промокнуть в первые же пять минут.

Фотографии дубанков в лесу являются, пожалуй самыми популярными среди фанатов. Однако в копилке Петра Вацлавека есть и другие снимки, например, дубанек-космонавт. Каким образом делаются подобные кадры, когда герои парят в воздухе?

— Вот как раз космонавта было сделать достаточно просто — при помощи тоненькой проволоки я подвесил его воздухе, придал необходимую позу его телу, рукам и ногам. А вечером, когда стемнело, я его сфотографировал — просто так, у нас дома, на кухонном столе. Получившуюся фотографию я отредактировал в фотошопе: стер проволоку, на голову ему надел фото мыльного пузыря, которое сделал несколькими днями раньше, а на задний фон установил снимок космоса от NASA.

Может показаться, что наиболее трудоемкая часть работы — это не само фотографирование, а последующая обработка снимков в фотошопе. Так ли это?

— Лично для меня съемка остается наиболее сложной частью проекта. Ведь я все-таки IT-шник, поэтому последующая обработка снимков на компьютере дается мне достаточно легко. Но я не фотограф, поэтому бывает сложно подобрать правильный свет, сделать так, чтобы тени падали верно. Тут я не профи, а скорее просто восторженный любитель. Поэтому фотографирование — это огромный вызов для меня. А играть с фотошопом доставляет мне удовольствие, это правда весело.

Дубанки всем и всегда!

Дубанков можно увидеть на поздравительных открытках, календарях, плакатах, футболках и даже на pexeso — излюбленной детской настольной игре для тренировки памяти. А полное собрание снимков этих маленьких лесных (и не только лесных) жителей можно увидеть на их собственном сайте. Какие предметы с изображением дубанков пользуются наибольшей популярностью среди детей и взрослых?

— Самыми востребованными являются, бесспорно, календари. Если честно, я это прочувствовал с самого начала, и поэтому выпуск продукции с дубанками начался именно с календарей. И было это уже достаточно давно, пять лет назад. И тем не менее, до сих пор уже с августа фанаты дубанков начинают задавать вопросы на Фейсбуке и на сайте: будет ли новый календарь. В этом году я наконец-то смог представить к Рождеству новую продукцию, разработка которой заняла у меня три года. Это магнитный конструктор с дубанками. В комплект входит около восьмидесяти «запчастей» — это ручки, ножки, головы и наряды для дубанков, так что каждый (и ребенок, и взрослый) сможет создать своего собственного персонажа. Что еще мне лично нравится в этом конструкторе — тестируя его дома с детьми, я выяснил, что это было интересно не только младшей дочери, которой шесть лет, но и сыну-подростку, которому двенадцать. И он не только создавал новых дубанков, но и снимал с ними короткие видео и мультфильмы. Благодаря тому, что фигурки состоят из отдельных деталей, он мог снимать способом stop-motion анимации, то есть делать отдельные кадры, которые потом складываются в фильм. Снимать короткометражки можно дома на смартфон: здесь не нужна ни студия, ни специальная техника. Достаточно дубанков, телефона и специального приложения, которое можно установить на любой гаджет.

Нередко случается, что вокруг художника начинает собираться собственная команда: у многих режиссеров есть «придворные» актеры, операторы или музыканты, некоторые писатели работают только с определенными оформителями. Планирует ли Петр Вацлавек вырастить дома собственного режиссера, чтобы потом выпустить дубанков на большой экран?

— Если честно, это моя самая большая и самая тайная мечта — показать жизнь дубанков на экранах кинотеатров. Или снять мультипликационный сериал для нашего чешского «Спокойной ночи, малыши» — для «Вечерничка».

Работа с дубанками: в горе и радости

Каждый, кто хоть раз держал в руках календарь с дубанками, понимает, что в случае выхода мультфильма его ждет непременный успех. Ведь даже отдельные снимки, украшающие календарь или открытки, полны жизни, эмоций и особенной энергетики. От кадров, где дубанки отдыхают в лесу, используя паутину вместо гамака, ловят рыбу или загорают, веет особенным лесным покоем и позитивным настроением. А кадры в движении, где они катаются на лыжах, сноубордах или велосипедах, заряжают весельем, задором и драйвом. Сложно ли Петру Вацлавеку держать темп бурной жизни дубанков?

— Мне приходится быть активным и работать весь год. Ведь нельзя же в календаре на зимние месяцы ставить летние фотографии. Поэтому я снимаю в течение года, а уже по осени, готовя календарь к печати, решаю, куда поместить отдельные кадры, и что мне еще необходимо доснять или доделать. Кроме того, я слежу за тем, чтобы снимки не повторялись, всегда использую только те, которые сделаны в течение данного периода, и каждый год в новом календаре вас ждут свежие фотографии из жизни дубанков.

Это не могут не оценить фанаты дубанков. Любителей лесных жителей с каждым годом становится все больше, спрос на календари и другую продукцию растет. Как утверждает сам Петр Вацлавек, отчасти тут сыграло роль обаяние самих дубанков, а отчасти — его собственное усердие и полная самоотдача:

— Мне часто пишут фанаты, я получаю много отзывов — особенно после Рождества. Многие из них признаются, что хранят предыдущие календари и очень ценят тот факт, что в каждом последующем их ждет новая серия фотографий. Некоторые собирают эти календари, кое у кого есть даже первый выпуск. Поэтому повторяться действительно нельзя.

Календари — это иллюстрация жизни дубанков. А многим фанатам интересна и их история: откуда они появились и где их чаще всего можно встретить. По словам Петра Вацлавека, всю эту информацию можно найти на сайте дубанков, где также находится архив фотографий.

— На сайте можно ознакомиться со всей сопроводительной информацией, узнать, каких успехов мы добились с дубанками, получить ссылки на все источники, где они упоминаются. Кроме того, у некоторых из них есть даже странички в социальных сетях. Некоторые дубанки зарегистрированы в Фейсбуке, Инстаграме и Твиттере. А у одного даже есть аккаунт в Линкедине – социальной сети для поиска работы.

В этом году дубанки и их создатель добились очень крупного успеха и признания. И хотя Петр Вацлавек не любит хвастаться, мы попросили его поделиться с нами своим достижением:

— Дубанки были номинированы на почетную награду «Хрустальная лупа»-2019. В результате мы заняли восьмое место в категории One man show, что, как мне кажется, весьма и весьма замечательно и почетно, учитывая количество номинированных, среди которых было огромное количество действительно удачных и талантливо выполненных проектов. Я сам это воспринимаю как некую обратную связь, оценку того, что я делаю. Я даже не рассчитывал, что мы с дубанками пройдем так далеко. И если уж быть честным до конца, основная заслуга принадлежит фанатам, которые номинируют проекты на приз «Хрустальная лупа», а впоследствии голосуют за победителя. И я хотел бы их всех поблагодарить.

Успехи и награды

Каждый приз, каждая премия является не только наградой для художника, но и определенным стимулом двигаться дальше, продолжать развивать свой проект и реализовывать новые идеи. Кроме того, это отличная возможность познакомить со своей работой еще большее количество людей.

— Я надеюсь, что это поможет многим познакомиться с дубанками, узнать побольше об их необычной жизни и приключениях. Но лично для меня гораздо важнее то, как фанаты реагируют на получение премии. Это дает мне мощный заряд желания работать и мотивации.

Говорят, что идеи летают в воздухе: очень часто независимо друг от друга в разных странах появляются похожие проекты. Насколько уникальные чешские дубанки? Есть ли у них аналоги в других государствах? И полюбятся ли иностранцам обитатели чешских лесов?

— Что касается заграницы — если честно, я не особо изучал конкуренцию, или, правильнее было бы сказать, наличие подобных проектов. Но мне кажется, что для дубанков не существует границ. На сегодняшний день они очень популярны у наших соседей — в Германии, Австрии и Польше, а также в Америке. Кроме того, открытки с дубанками отправляются во все страны мира. Для иностранных поклонников я создал страничку на Фейсбуке, где публикую тексты и подписываю фотографии на английском языке.

Новый год для многих людей становится своего рода знаковой чертой. Одни дают себе новогодние обещания, другие воспринимают его как некий старт, возможность что-то изменить в своей жизни или дать начало чему-то новому. А какие планы в новом году у Петра Вацлавека и его дубанков?

— Мы сотрудничаем с художницей Кларой Смоликовой, совместно с которой планируем создать новую книжку о жизни дубанков, уже четвертую по счету. Вот видите, я и забыл рассказать, что о дубанках уже вышло целых три книги. «День дубанка» и «Год дубанка» рассказывают об их жизни, о том, как они проводят свой день и, соответственно, год. Впоследствии мы переиздали «Год дубанка», добавив еще больше историй и картинок. В четвертой книге мы также представим приключения дубанков. Мы пока реализовали далеко не все идеи, над книгой еще придется поработать. Я надеюсь, что в течение года истории дубанков приобретут более ясные очертания, и книга будет готова к следующему Рождеству.

Дубанки поздравляют с Рождеством и Новым годом

Учитывая то, сколько уже было продано календарей и открыток, сколько было напечатано книг и выпущено игр, становится ясно, что феномен дубанков активно развивается, покоряя все больше сердец. Знал ли Петр Вацлавек заранее, что его проект будет столь успешным как среди детей, так и среди взрослых, причем не только в Чехии, но и за границей?

— Если честно, я не ожидал такой популярности. Кстати, я забыл рассказать еще об одном успехе дубанков: в этом году в одном из наиболее популярных детских журналов Tečka им был посвящен целый разворот. Мне кажется, что дубанки покорили столько сердец благодаря своей сказочности, но при этом естественности. Думаю, что для многих они не только символизируют наши леса, но и являются чем-то волшебным, что является неотъемлемой частью приближающихся праздников. Было бы замечательно, если бы это волшебство стало частью нашей повседневной жизни. И я надеюсь, что дубанки заставят вас улыбаться каждый день.