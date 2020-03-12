Чешская порода китайских хрустальных драконов

Холл отеля Imperial Pacific на острове Сайпан в Тихом океане украшают два гигантских хрустальных дракона-светильника, созданных руками чешских дизайнеров и конструкторов из компании Lasvit. Тела 20-тонных монстров, меняя цвет, сверкают 2,5 миллионами хрустальных кристаллов, вручную вплетенных в тринадцать тысячи металлических чешуй. По мнению создателей этих гигантских хрустальных драконов, на разработку и реализацию которых было потрачено три года труда большого творческого коллектива, они достойны записи в «Книгу рекордов Гиннеса». Уникальны размеры «драконьих светильников», а также их конструкция, которая выдержит даже сильное землетрясение.

«Наши драконы уже заняли свое место в отеле на Сайпане. Там находится одно из самых больших казино, построенное одним китайским девелопером и рассчитанное, в первую очередь, на китайских клиентов. Что же, спрашивается, можно повесить в холле китайского отеля, кроме китайского дракона? Конечно, там могут быть только два дракона вместе! Тем более что с этой символикой вы там встречаетесь на каждом шагу!

Каждый из драконов в длину мерит пятьдесят метров и весит двадцать тонн. А теперь представьте себе, сколько на них потребовалось металла, хрусталя и проводов. Вдобавок все это подвешено к потолку. Такую конструкцию было гораздо сложнее разработать, чем потом воплотить в реальности», – рассказывает основатель компании Lasvit Леон Якимич.

Светящиеся хрусталем Swarovski драконы, дерущиеся за пылающую жемчужину – самые крупные объекты, которые Lasvit когда-либо создавал. Леон Якимич считает, что чешским конструкторам при их создании удалось серьезно раздвинуть рамки представлений о том, что вообще можно сделать из стекла и металла.

Отель, украшенный чешскими мастерами хрустальными драконами, находится в сейсмоактивной зоне и подземные толчки здесь далеко не редкость. Это означает, что конструкция чудищ должна быть максимально легкой и упругой, что удалось, заявляет директор-технолог Lasvit Мартин Шикола. Драконы способны выдержать землетрясение силой до семи баллов по шкале Рихтера. Даже при столь сильных толчках их светящиеся тела не упадут на головы людей, которые могут находиться в холле гостиницы. Конструкция просто разломится на части в местах соединений отдельных сегментов и будет дальше висеть под потолком.