Черточки на «Мозге» или древние тайны пещеры Моравского Карста

«Мы очень долго ждали экспертного подтверждения возраста нашего наскального рисунка. Специалисты из венгерского Дебрецена, где проводился анализ собранных о рисунке данных, держали нас в напряжении», – говорит археолог Мартин Голец с исторической кафедры Философского факультета Университета имени Палацкого в Оломоуце, чьи специалисты также имеют непосредственное отношение к совершенному открытию.

На пещерном камне «Мозг», названном так из-за образовавшихся на нем глубоких борозд, древним человеком были хаотично нанесены темные полосы. Этот валун, очевидно, являлся в период каменного века местом отправления культа. Возраст рисунка был установлен посредством радиоуглеродного анализа.

Полосы на «Мозге», однако, были обнаружены вовсе не вчера. Еще 100 лет назад их сфотографировал археолог Карел Абсолон, чья группа исследователей обнаружила в 1925 году Вестоницкую Венеру. За все то время, что Катержинская пещера открыта для доступа, тысячи туристов проходили мимо древнего рисунка, вовсе не догадывались о его уникальности, впрочем, как и специалисты.

Возможно, это произошло потому, что наскальный рисунок не похож на животных или людей.

– «Дело в том, что в период возникновения рисунка, когда завершился палеолит, действительно перестали появляться те замечательные наскальные изображения, которые мы себе представляем, когда услышим словосочетание «наскальный рисунок», которые мы видели в школьных учебниках – например, из пещеры Альтамира в Испании. В Европе в этот период таких рисунков уже не появляется, для него характерны более простые рисунки. Если взглянуть на керамику, изготовленную людьми того времени, то мы также не найдем на ней реалистичных рисунков, которые наносились в качестве элемента украшения. Люди того времени не изображали ни соплеменников, ни богов. Все, что мы видим – это некие коды из геометрических линий, которые на 99% остаются специалистам непонятными. Нам не удается их расшифровать. Рисунок в Катержинской пещере относится именно к этому периоду».

Есть в Катрежинской пещере также и другие рисунки, как с древнейших времен, так и, например, относящиеся к XVIII столетию. Последнее – это уже подписи людей, посещавших святыню, коей Катрежинская пещера в определенный период времени считалась. По словам археолога Мартина Голеца в Катрежинсткой пещере есть также другие древние рисунки. В этом случае речь также идет об отдельно нанесенных на скалу черточках и линиях, отдаленно напоминающих фигуры людей.

«Загвоздка только в том, что в этом случае нам не удалось получить необходимых данных, чтобы установить возраст этих рисунков. Это настоящий детектив, у которого еще будет продолжение. Однако, изучив иные европейские пещеры, мы поняли, что в то время, когда наши рисунки возникали, древние жители изображали людей именно при помощи черточек», – говорит археолог Мартин Голец.

До недавнего времени, специалисты считали, что возраст самого древнего рисунка, обнаруженного на территории Чехии – 6200 лет. Он находится также в Катержинской пещере области Моравский Карст, одного из крупнейших в Европе карстовых массивов.