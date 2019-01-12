Был или не был доктор Фауст в Праге?

Предания о докторе Фаусте уходят корнями далеко в прошлое: впервые история этого таинственного чернокнижника и его взаимоотношений с Князем Тьмы встречается в так называемых книгах для народного чтения, по-немецки «фольксбух» (Volksbuch). О дальнейшей судьбе этого сюжета рассказал театровед профессор Владимир Юст:

— «Фаустбух» (книги о Фаусте) появились в Германии еще в XVI веке, и он сразу стал любимым персонажем. Уже через несколько лет образ доктора Фауста появляется в авторских произведениях, впервые – у английского драматурга Кристофера Марло, современника Шекспира. Благодаря нему уже в 1588 году историю о докторе Фаусте и его сделке с Мефистофелем зрители смогли увидеть на подмостках лондонских театров.

Впоследствии доктор Фауст появился в произведениях Иоганна Вольфганга Гете, Томаса Манна, Клауса Манна, Михаила Булгакова, чешского графика и прозаика Йозефа Вахала, художника и аниматора Яна Шванкмаера. Этот список далеко не полон – множество писателей и художников обращались к этому сюжету.

А какую роль во всем этом сыграл дом, находящийся на нынешней Карловой площади в Праге? Чтобы разобраться в этой поистине загадочной истории, нам придется вернуться далеко в прошлое.

Дом алхимиков и чародеев

Готическое здание, стоявшее на этом месте, было перестроено в стиле ренессанс в середине XVI века. Многие из владельцев или жильцов этого дома были связаны с алхимией, астрологией и прочими «бесовскими науками», и трагических судеб дом повидал немало. В конце XVI века здание принадлежало Иоганну Коппу, придворному врачу Фердинанда I. При Рудольфе II здесь жил его любимец, звездочет Якуб Куцинке; его младший сын убил старшего, обвинив того в сокрытии клада в стенах дома, и был повешен на Конском рынке (нынешняя Вацлавская площадь). После этого здесь поселился алхимик Эдвард Келли, который также пользовался покровительством Рудольфа II, потом впал в немилость и был заключен в тюрьму.

При следующем хозяине, Фердинанде Антонине Младоте, дом был перестроен в стиле барокко под руководством архитектора Франтишека Максимилиана Каньки. Младота ставил химические опыты, в его окнах часто видели разноцветное пламя, и пражане обходили «нехороший» дом стороной. Естественнонаучные эксперименты, казавшиеся простым людям магией, продолжил также его сын Петр Младота. Говорят, что он создал поднимающиеся лестницы, а также двери, которые открывались сами. Совершенно ясно, что и его горожане побаивалась, считая колдуном. Дом еще несколько раз менял владельцев, потом долгое время пустовал, затем здесь располагался частный институт, школа для глухонемых, больница. Сегодня здание относится к Первому медицинскому факультету Карлова университета и факультетской больнице. Здесь проводятся цикл лекций «Кресло для Фауста», в которых участвуют виднейшие чешские ученые.

Однако самым известным персонажем, связанным с этим домом, был, несомненно, доктор Фауст. Подробнее о его жизни рассказывает профессор Владимир Юст:

— Доктор Фауст как историческая личность жил на рубеже XV-XVI веков. Большинство подробностей его биографии нам известны из сочинений конца XVI века, тех самых «фольксбух»; выделить среди них реальные факты очень сложно. Многие историки сходятся во мнении, что Иоганн Георг Фауст родился около 1480 года. В 1509 году он стал первым, кто получил степень бакалавра теологии в Гейдельбергском университете, а потом учился «прикладной магии» в Краковском университете. В качестве алхимика и астролога он путешествовал по всей Европе, служа при дворах различных правителей. О его мастерстве ходили настоящие легенды, которые, к тому же, были наверняка богато приукрашены в книгах «фольксбух». Следует отметить, что описанные в этих рассказах приключения Фауста имеют определенные характерные черты, повторяют истории некоторых легендарных и литературных персонажей – ведь, например, еще царь Соломон добыл философский камень, заключив договор с дьяволом.

Европа и ее колдуны

В эпоху Возрождения, когда была жива вера в магию и волшебство, сюжет о докторе Фаусте дополнился мифическими подробностями и приобрел широкую популярность. В первой письменной легенде о Фаусте, выпущенной в серии «фольксбух», появились эпизоды, которые ранее связывались с другими магами и алхимиками, например, сказ о о Симоне Волхве, пытавшемся соревноваться с апостолом Петром в магии или о Альберте Великом и многих других. Основой для «Фаустбуха», помимо устных сказаний, служили сочинения по чародейству и «тайным знаниям» того времени (книги теолога Лерхеймера, который был учеником Меланхтона, или полумифического Жана Вира, ученика Агриппы Неттесгеймского). Слава Фауста распространилась по всей Европе, многие города хвастаются тем, что именно там жил и колдовал мистический доктор. А как на самом деле обстоят дела с пребыванием Фауста в Праге?

— В Праге есть еще минимум три места, которые прославились тем, что там якобы жил доктор Фауст. Это «Дом у Сикстов» на улице Целетна, дом на Угольном рынке и на Мелантриховой улице. Однозначно можно сказать только одно: в доме на Карловой площади около 1590 года действительно жил алхимик Эдвард Келли, который стал прообразом, вдохновившим драматурга Эдварда Марло (некоторые источники даже утверждают, что они были друзьями) при написании произведения о докторе Фаусте. И, к сожалению, с уверенностью можно заявить, что сам Фауст в этом доме никогда не жил (хотя в одной из легенд в «Фаустбухе» упоминается, что он при помощи темных сил однажды побывал в Праге, слетав туда и обратно за одну ночь). Практически каждая европейская столица, каждый старинный европейский город, где есть университет и где в XVI-XVII веке активно велась культурная и научная жизнь, например, Дрезден или Краков, утверждают, что там побывал доктор Фауст, и имеют свою фаустовскую легенду.

Образ загадочного доктора Фауста и по сей день привлекает многих. К его истории обращаются писатели, художники и кинематографисты, история доктора, заключившего сделку с дьяволом, появляется как в классических, так и современных интерпретациях, в том числе в самых неожиданных жанрах, например, в легендарной серии комиксов вселенной DC, в аниме «Король-Шаман» или даже в компьютерной игре «Фауст: Семь ловушек для души».