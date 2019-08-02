Безумный сын императора Рудольфа

Хотя уроженец Мантуи антиквар Страда не мог похвастаться знатным происхождением, он был одним из самых образованных людей своего времени – не только пополнял императорские коллекции новыми уникальным артефактами, но и вел научную работу, составлял словари. При этом антиквар, чей портрет написал сам Тициан, оставался человеком своей эпохи — например, не гнушался владеть борделем в Праге.

В 1585 году 18-летняя Катерина Страда, очаровавшая 33-летнего Рудольфа не только красотой, но и редкой для женщин того времени образованностью, произвела на свет мальчика, ставшего старшим сыном императора. В то время за право связать себя узами брака с монархом Священной Римской империи в королевских домах Европы шла нешуточная борьба. Главной претенденткой считалась испанская инфанта Изабелла Клара Евгения, однако эта свадьба так и не состоялась. Конечно, в «игре престолов» большой вес имело политическое давление различных групп влияния, но сложно отрицать, что на нерешительного и мнительного Рудольфа большое впечатление произвел гороскоп, который предъявила ему Катерина: расположение планет свидетельствовало, что императору суждено пасть от руки собственного сына – разумеется, только законного.

Суровое перевоспитание – не более 12 блюд в день

Рудольф «увлекался алхимией, науками, астрологией, магией, проводил свое время среди картин и сокровищ, а также тигелей, горнов для обжига глазури, всевозможных пробирок, армиллярных сфер и перегонных кубов, в компании алхимиков, художников, прорицателей», – так описывает императора итальянский славист Анжело Рипеллино. В общем, на монарха-мистика предсказание не могло не произвести должного впечатления.

Рудольф так никогда и не связал себя брачными узами, предпочитая многочисленные мимолетные связи, на которые Катерина закрывала глаза. Количество незаконнорожденных детей не знал, наверное, и сам император, но именно на своего старшего сына от Катерины монарх возлагал главные надежды, стремился дать ему блестящее образование и воспитание. Однако природа сыграла с императором злую шутку – к двадцати годам Дон Юлиус прославился лишь пристрастием к алкоголю и эксцентричными выходками.

Сначала отчаявшийся отец определил сына в картезианский монастырь в Верхней Авастрии. Там для своего отпрыска император установил жесткий режим – не пить ничего, кроме воды, и соблюдать крайнюю умеренность в пище – не более двенадцати блюд в день! Однако долго такие лишения Дон Юлиус выносить не мог и вскоре объявился в новоприобретенной императорской резиденции – Чешском Крумлове.

В 1601 году прежний хозяин этих владений Петр Вок Рожемберк продал город вместе с замком. Впрочем, сам Рудольф II не заплатил ни единой монеты, напоминает крумловский экскурсовод Иржи Вацлавичек: «Император Рудольф II был известен тем, что не платил по долгам. Так что он получил Крумлов в долг, не дав за него ничего – деньги выплатили его поручители».

«Шизофрения, как и было сказано»

В «эзотерической» истории Чешского Крумлова, где реальность переплетается с вымыслом, а факты с легендами, страница о внебрачном сыне императора стала одной из самых мрачных.

Бродя по узким крумловским улочкам, Юлиус, вероятно, сражался с теми же мрачными тенями, которые в стенах Пражского Града преследовали его венценосного отца. Стремясь избавиться от наваждений, молодой человек одурманивал себя вином и приставал к крумловским девицам. Напуганные жители даже направили императору петицию протеста, однако, нет никаких доказательств, что это письмо вообще попало в руки Рудольфа.

Наконец, Дон Юлиус повстречал Маркету – дочь местного цирюльника Зигмунда Пихлера. Мост, рядом с которым стоит дом, где некогда жила эта девушка, так и называется – мост Цирюльника (Lazebnický). Он соединяет город и с берегом, на котором высится замок. Простолюдинка не устояла перед поклонником, в чьих жилах текла королевская кровь, а семья Пихлер получила от Дона Юлиуса 315 литров вина, 30 карпов и откормленную свинью...

О дальнейших событиях рассказывает Иржи Вацлавичек: «Как многие представители рода Габсбургов, Дон Юлиус страдал психическим заболеванием – шизофренией, сопровождавшейся проявлениями агрессии. Когда он сблизился с Маркетой, девушка начала приходить к нему в замок. Однажды у Юлиуса случился приступ болезни, и он выбросил ее из окна. Маркета упала на кучу отбросов на склоне, так что смогла пережить падение без каких-либо тяжелых травм, однако возвращаться к возлюбленному больше не хотела».

Дон Юлиус подождал, пока раны у его возлюбленной заживут, после чего потребовал от цирюльника вернуть Маркету, уверяя, что больше не причинит ей вреда. Отец уже понимал, что императорский сын опасен, — ведь это было не первое нападение, и отказался отдавать дочь, тем самым страшно разгневав хозяина замка.

«Дон Юлиус приказал бросить пана Пихлера в темницу и угрожал его казнить. Мать отвела дочь в замок и больше ее уже никогда не видела. У Дона Юлиуса случился новый припадок, он схватил шпагу, набросился в своих покоях на Маркету и убил ее», – рассказывает крумловский гид.

Кровавая Масленица

Расправа, которая произошла в воскресенье Масленицы, была обставлена весьма необычно. Сначала Дон Юлиус, который уже не владел собой, напал на слугу, однако тому, уже окровавленному, удалось бежать. После этого сын императора велел Маркете надеть шубу из овчины и лечь на постель. Потом он кинулся на девушку со шпагой, нанося многочисленные удары, от которых она и погибла. История сохранила ужасные детали: у жертвы были отрублены уши, выколоты глаза, выбиты зубы, расколот череп. Безумный Дон Юлиус отрезал от тела куски плоти и разбрасывал по полу. Не сложно догадаться, что служители замка сочли это сатанинским ритуалом.

На следующий день помешанный пришел в себя и ужаснулся содеянному. Он гладил истерзанное тело Маркеты и даже, как сообщают хроники, устроил девушки торжественные похороны с факельным шествием. Несчастная дочь цирюльника была погребена в соборе миноритов.

Чудовищное преступление ужаснуло горожан — всюду только и шептались, что о связи Дона Юлиуса с дьяволом, а городской совет послал подробную реляцию в Пражский Град, однако ответа не получил. До сих пор историки не могут точно сказать, узнал ли в итоге сам Рудольф о том, что сотворил его сын.

Спустя пять недель гетман Крумлова вновь послал в столицу запрос, сообщив также, что все это время Юлиус не выходит из замка, не меняет одежду, не моется и бьет посуду. Состояние больного резко ухудшалось, а слуги опасались пожара, поскольку императорский сын жег в каминах мебель и плавил в огне драгоценную оловянную посуду.

Наконец Пражский Град вмешался – к Юлиусу приставили охранников и закрыли в комнате с замурованными окнами. «На высшем уровне» был вынесен вердикт: пожизненный домашний арест. Дон Юлиус более не вернулся из сумрака своего сознания – он ходил обнаженным, по-прежнему не мылся, находя в нечистоте своего тела определенное наслаждение.

В 1608 году в замок Чешского Крумлова прибыл доктор Менгониус в сопровождении бывшего воспитателя Юлиуса врачевателя Цвгеля. Однако ни травяные ванны, ни кровопускания не помогли. От любых лекарств Юлиус оказывася и спустя полгода, 22 июня 1609 года, скончался. Хотя причиной смерти был объявлен разрыв язвы на шее, который привел к удушению, поговаривали о самоубийстве, однако шепотом, поскольку иначе церковь бы не позволила похоронить императорского сына в освященной земле. Сначала кончину императорского сына держали в тайне – тело похоронили в монастыре миноритов, а вход замуровали так, что могила безумного императорского бастарда так никогда и не была обнаружена.

Секретность, сопровождавшая погребение, дала повод к различным толкам. Говорили, что перед смертью Юлиуса пытали по приказу отца, что ему перерезали вены в ванне, что его замуровали заживо.

История Дона Юлиуса, которая разнеслась по всей Европе, не могла не бросить тень и на его венценосного отца, также страдавшего странностями и приступами агрессии. Однако остальные дети Катерины были психически здоровы – Матиаш успешно учился в школе иезуитов, Каролина вышла за бывшего посла императора в Венеции. Император Рудольф умер, потом началась Тридцатилетняя война, ужасы которой вытеснили память о бастарде Юлиусе.

И только в Крумлове не смогли забыть эту историю, которую назвали «Кровавой Масленицей». В замке до сих пор хранится картина, заказанная цирюльником Зигмундом Пихтером «в память о милой дочери Маркете, которая 18 февраля 1608 года в 16-летнем возрасте была ужасным образом вырвана из этого мира». На полотне запечатлено, как Маркету насильно ведут в замок, где ей было суждено превратиться в одну из самых ужасных легенд Чешского Крумлова.