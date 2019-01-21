Безотходные слоны – бумага из навоза

Призыв основать в Праге зоопарк был опубликован в местной газете графом Свиртс-Шпорком за полвека до его открытия, в 1881 году, причем по случаю бракосочетания кронпринца Австрии Рудольфа и бельгийской принцессы Стефании.

Зоопарк плюс мануфактура равняется «слоновья бумага»

Проект использования органических отходов в виде навоза слонов для выпуска оригинальных сувениров зоопарк осуществляет в сотрудничестве с самой старой бумажной мануфактурой в Чехии – Лосинской. Она находится в районе Есеницких предгорий, в долине реки Десна. Бумажная фабрика в Велких Лосинах, которая появилась в конце XVI в., является, по всей видимости, старейшей во всей Центральной Европе. А также единственной на территории Чехии мануфактур, где бумага производится вручную.

Один из альтернативных видов продукции, производимой Лосинской мануфактурой, это бумага из слоновьего навоза. Идея, как рассказал директор зоопарка Мирослав Бобек, была позаимствована на Шри-Ланке, откуда в пражский зоопарк привезли слоних по имени Тамара и Янита. Специальная мастерская, где наладили выпуск «слоновьей бумаги», обосновалась в зоопарке в 2016 году. К слову, в том же году его посетило рекордное число гостей, почти 1,5 млн.

– Поиск способа реализации этой идеи потребовал примерно пяти лет сотрудничества с пражским зоопарком, чтобы и они сами впоследствии смогли производить такую бумагу. На территории зоопарка построили деревянный домик, мастерскую по выпуску бумаги, где проводят мастер-классы – желающие могут сами сделать такую оригинальную бумагу. Мы готовим для них специальную бумажную массу в виде гранул, которую в зоопарке за сутки до использования замачивают и размешивают, и вообще передали им часть своего ноу-хау. В итоге в рамках мастер-класса вы вместе с сотрудником зоосада можете покормить слонов и на садовой тачке привезти собранные экскременты к мешалке.

Потом навоз вымывается, затем подвергается варке, в следующей стадии массу стерилизуют, удаляя таким образом микробы. Все это делается в обыкновенном большом чане. Полученный продукт привозят к нам в Лосины. Мы в свою очередь его измельчаем, добавляя хлопок, и готовим полуфабрикат, из которого в Праге сделают эту фирменную бумагу,

- рассказал о проекте Русской службе «Радио Прага» директор Лосинской мануфактуры Петр Фоучек.

Вдобавок на бумажной фабрике в Лосинах также выпускают эту уникальную бумагу для пражского зоопарка. Открытки, конверты, почтовые наборы, приглашения, книжные закладки и другие аксессуары можно приобрести, заглянув в магазинчик на его территории. По согласованию сторон, тот же ассортимент получила право продавать в своем фирменном магазине также бумажная мануфактура в Лосинах.

Посадите визитную карточку в горшок или на грядку

Местная фабрика является и пионером – по крайней мере, в Чехии, в деле освоения выпуска уникальной линии карточек с семенами трав.

– Второй альтернативный вид нашей продукции мы назвали прорастающей бумагой. В целлюлозную массу добавляются семена, в результате мы выпускаем, например, оригинальный тип рекламных листовок. Несколько лет назад мы получили заказ от одной косметической компании на 20 тысяч буклетов, рекламирующих крем. В буклет была вклеена полоска бумаги с семенами чиа, которые покупательницы могли посадить и вырастить дома.

Компания таким образом подчеркнула свою приверженность философии «Важно заботиться не только о внешней красоте, но и не забывать о внутренней». Был даже организован фотоконкурс, в рамках которого покупатели потом присылали снимки выращенных ими «листовочных» чиа в домашних условиях.

Сотрудничество бумажной фабрики с Генным банком

– Что оказалось самым трудоемким в процессе налаживания технологии выпуска прорастающей бумаги? Вы взялись самостоятельно за это дело, или помогли специалисты из чешского семенохранилища?

Петр Фоучек:

– Очень сложным был выбор семян, который мы проводили, помимо прочего, в сотрудничестве с Генным банком в Праге. Прежде чем удалось наконец подобрать образцы семян, старт прорастания которых не очень стремителен, нам пришлось обзвонили многих специалистов. Потому что целый ряд семян после увлажнения, которое является частью процесса производства, очень жизнеспособны, чересчур скоро для достижения нашей цели проклевываются и «разживаются» белком. Это чревато тем, что при сушке бумаги высыхает также белок, и семена погибают. Так что сегодня в нашей коллекции уже есть ряд отобранных семян трав, цветов и других растений, способных пережить все необходимые стадии и даже печать текста в процессе производства такого редкого вида бумаги.

Относительно недавно Лосинская фабрика также выполнила заказ одной компании, которая снабдила свою продукцию «визитными карточками» зеленоватого оттенка, прорастающими тремя видами трав. Экспортирует ли мануфактура свою продукцию?

– Мы вывозим нашу бумагу на американский рынок, дважды за год поставляя одной фирме продукцию на сумму около 100 тысяч крон. Фабрика также выполняла заказ швейцарской компании, которая является владельцем магазинов канцелярских товаров по всей Западной Европе. Швейцарцы хотели предложить эксклюзивный товар в виде наборов писчей бумаги с вкраплениями листков плюща, так что мы стригли наш местный плющ. А к нашей прорастающей бумаге проявляют интерес в Словакии и Германии. Недавно у нас побывали и гости из Испании, так что бумажными раритетами действительно интересуются.

Возвращаясь к проекту мастерской в зоопарке, стоит упомянуть, что в рамках малой программы сделать здесь необычный сувенир в виде бумаги из органических отходов могут семьи с детьми и отдельные посетители, а в рамках большой программы приобщиться к проекту предлагается группам в составе до десяти человек.