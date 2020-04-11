Белая суббота – пора плести плеточки и красить яйца

Согласно чешским поверьям, в этот день из Рима возвращаются колокола, улетевшие туда в Зеленый четверг (начиная с четверга Святой седмицы колокола в чешских костелах умолкают и звучат только трещотки на улицах). Разумеется, с Белой субботой связаны и народные поверья. В этот день белили стены и занимались уборкой.

В субботу в каждом чешском доме накрывали пасхальный стол, на который ставили выпеченного из теста пасхального барашка. В это же время мужчины начинают плести из прутьев плеточки-"помлазки" из прутьев, которыми в пасхальный понедельник хлещут женщин, дабы обеспечить им здоровье на весь следующий год.

Чешскую Пасху невозможно представить без плеточки-«помлазки», которыми мужчины стегают женщин в Пасхальный понедельник, чтобы те оставались здоровыми и красивыми. И хотя в этом году нам приходится в праздничные дни оставаться дома, каждый может использовать «помлазку» в качестве декоративного элемента. Мы предлагаем вам инструкцию по изготовлению такой плеточки-косички.

Возьмите в каждую руку по четыре прутика. Первый прутик с левой стороны протянем сверху между шестым и седьмым и вернем назад, на левую внутреннюю сторону. Потом берем восьмой прутик, который поверху протягиваем между третьим и четвертым, а потом понизу возвращаем на правую внутреннюю сторону. Эти действия повторяем и с другими прутиками, пока не получится достаточно длинная косичка. Сверху прутья следует завязать, чтобы ваша «помлазка» не расплелась.

Тогда же семьи усаживаются вокруг стола, чтобы заняться раскраской яиц – "крашенки" по-чешски называют kraslice.

Язык народного костюма

В пасхальные дни чешские деревни и села преображались – ведь и женщины, и мужчины, и стар, и млад на гулянье, для похода в храм или участия в торжественном шествии облачались в яркие праздничные национальные костюмы. А что может быть изысканней этих рубашек, отделанных вышивкой, высоких головных уборов с летами, сложных выточек и сборок, цветных передников и пышных рукавов, пришедших к нам из глубины веков? Национальный костюм как ни что другое позволяет человеку почувствовать свою тесную связь с землей, на которой он живет, ведь каждая чешская область, а то и каждая деревня могут похвастаться собственным неповторимым узором, который передается мастерицами из поколения в поколение.

В отличие от современной одежды, национальные костюмы не меняются в зависимости от модного в этом сезоне цвета или фасона. И показывали они не уровень достатка, а другие характеристики его обладателя – по праздничной и повседневной одежде знающий человек мог точно определить семейное положение как женщин и мужчин.

Повседневные национальные костюмы в Чехии уже ушли в прошлое, но традиция праздничного облачения во многих регионах еще живет и, даже вновь обретает силу.

Одним из главных центров, где традиция национального костюма никогда не увядала, остается главный винодельческий край страны – Южная Моравия. Здесь всегда можно найти опытных мастериц, сохранивших искусство своих бабушек и прабабушек в своем истинном виде, и постепенно передававших его своим детям и внукам. Вполне понятно, что именно к таким искусницам и отправились энтузиасты, проникшиеся любовью к исконному ремеслу.

Молодежь интересуется народными традициями

«Мы обратили внимание, что в нашем регионе возвращается интерес к фольклору, что и стало импульсом для создания общества, которое мы назвали «Народные традиции и ремесла». Дети и молодежь начали тянуться к песням, танцам – этим традиционным народным развлечениям, в том числе и к ношению национальных костюмов. А поскольку недалеко от нас, всего в 12 километрах от Угерского Острога, когда-то была мастерская, – уже закрывшийся сегодня кооператив «Slovač» (Словач), где в былые времена шили национальные костюмы, мы и решили пойти по их стопам. По стечению обстоятельств, я в этой мастерской год даже работала и собственными глазами видела, как там создаются народные костюмы. Вот я и начала этим интересоваться», – рассказывает Дагмар Штербова из общественно-полезного общества «Народные традиции и ремесла» в Угерском Остроге.

Начали мы с того, что обошли пожилых женщин, которые шили национальные костюмы. Они-то нам и посоветовали, как подступиться к делу – поделились опытом, поведали, какие материалы для костюмов выбирать. Связались мы и с музеем, с этнографами, которые также нам подсказали, что знали, разыскали для нас описания и изобразительные материалы к костюмам различных фасонов. Мы шьем не только костюмы, которые носят у нас в Угерском Остроге, в области Дольняцка, но и костюмы Горняцка, Валашска. Сегодня мы уже делаем их даже для иностранных клиентов.

Освоили мы, например, тирольские национальные костюмы. Собственно говоря, мы постоянно что-то исследуем, изучаем все новые и новые виды костюмов. Когда к нам приходят клиенты со старинными костюмами, мы способны по их примеру сшить новые».

В артели, а иначе и не назовешь общество «Народные традиции и ремесла» в Угерском Остроге, в основном работают молодые женщины, которые получили профессию дамского или мужского портного.

Шить национальную одежду – задача не из легких

«А вот учиться шить народные костюмы пришлось самостоятельно, общаясь со старыми мастерицами, изучая исторические печатные материалы, разыскивая старые выкройки. Их нам, кстати, приходится подгонять. Раньше женщины и мужчины были ниже, с иначе развитыми фигурами. Мы подгоняем выкройки на большие размеры, чтобы они хорошо сидели, но не теряли стиля старинной одежды. Раньше люди носили повседневные и праздничные одеяния, причем они соответствовали конкретным торжествам. Как пример можно привести винодельческие праздники, которые вновь популярны в нашем регионе, и которые проводятся в городе Угерске Градиште каждый год. В них участвует множество деревень и сел, праздники бываю очень пестрыми», – подчеркивает Дагмар Штербова.

Носят национальные костюмы во множестве чешских областей и на церковные праздники или обряды, например, во время таинства Причастия или Миропомазания. Полюбоваться парадом различных национальных костюмов можно и во время осенних празднеств, когда в деревнях и городках проходят молодежные пиршественные шествия. В них обязательно вы увидите «старку и старка» – главных распорядителей праздника. «Старка» – в высоком чепце, а «старек» – в шляпе с цветком и перьями.

В каких областях Чешской Республики традиция национальных костюмов сохранилась?

«Что касается Чехии, то мы, например, шьем костюмы, которые носят в области Пильзеня. Там традиция живет. Не забывают народные одеяния и в области города Хинов. Это традиция блатского костюма. Он несколько проще и не похож на наш костюм из Угерского Острога.

В Хинове у женского костюма, наверное, в два или три раза меньше отдельных элементов, но это не умаляет его достоинства. Каждый национальный костюм обладает своим очарованием. У блатских женских национальных костюмов изумительные, вручную расшитые передники. Наши моравские костюмы в свою очередь отличаются цветными, расшитыми «фертушками» – передними юбками со шнуровкой», - говорит Дагмар Штербова из общественно-полезного общества «Народные традиции и ремесла» Угерского Острога.

Облачение для первого причастия

Разнообразие национальных костюмов велико и чтобы досконально изучить отличия, научиться разбираться в особенностях изготовления различных деталей нужно потратить немало усилий. Для человека, который не впитал традицию с молоком матери, без помощи искушенного знатока научиться этому трудно.

Когда девочки идут к причастию, то одеваются относительно просто: «рукавки» - блуза, верхняя и нижняя юбка, жилет. Мальчиков родители одевают в белые штаны – «тржаславице». Спереди обязательно должен быть надет вышитый передник из черной материи, белая рубаха – «дудовице» с воротником-стойкой, широкими рукавами со сборкой и вышитым краем, а также расшитой узорами грудью и плечиками – «нараменицами». На голове шляпа, украшенная букетиком – «воницей» из искусственных цветочков и с двумя белыми петушиными перьями.

Девушки постарше, когда отправляются в костел к причастию, надевают уже настоящий праздничный костюм. Поверх нижней сорочки – «рубача» девушка одевает три широкие сильно накрахмаленные нижние юбки – «споднице», поверх которых перевязываются белая задняя юбка – «фертох» с двумя белыми широкими лентами, а спереди красно-желтый, но может быть и иной, «фертушек» – фартук, отороченный вышивкой и кружевами. Все делается вручную. Передний фартук - «фертушек», например, собирается в складочку из трехметрового отреза шелка, протканного металлической нитью. Девушка также облачена в «рукавце» - блузу из белого полотна с объемными рукавами, сшитыми и сложенными в складочку из трех метров белого полотна, украшенными вручную расшитыми кружевными, ажурными «кадрле» - кружевными паучками.

Сверху «кордулка» – бархатная безрукавка с богатой вышивкой на груди, а сзади расшитая оранжевой шнуровкой и украшенная оранжевыми помпонами из верблюжьей шерсти, свалянной в пиве и в сахаре. На ногах высокие кожаные сапожки.

Венцом костюма является чепец, украшенный бусинками, цветами, лентами и маленькими зеркальцами или же особым образом увязанный «турецкий платок».

Национальный костюм умеет носить не каждый

«Красный платок с широкой каймой, 160 на 160 сантиметров, повязывается особым способом, окончания либо сверху, либо снизу. Платок, завязанный наверху, носят незамужние девушки. А если концы платка завязаны вниз, углом через плечо, то перед вами замужняя женщина», – подсказывает Дагмар Штербова, мастерица из общественно-полезного общества «Народные традиции и ремесла» города Угерский Острог.

Сшить настоящий национальный костюм – наука, однако и правильно надеть его на себя, также не просто: «Чтобы облачиться в традиционный костюм, одних рук мало. По крайней мере, когда у человека нет опыта, обязательно нужен помощник. За один раз этому не научиться, нужно попробовать 5–6 раз. Еще сложнее научиться обходиться с традиционным «турецким платом», который носят на голове девушки и женщины. Тут уж, наверное, только после пятидесятой попытки у девушки появляется необходимый навык красиво, как полагается, завязать платок на голове. Работы с ним, а ширина у платка 160 сантиметров, много. Девушка должна сидеть, держать платок на голове, а умелая помощница завязывать его так, как установлено традицией. Она должна точно знать, какая складка и где окажется, какой кончик должен быть длиннее, а какой короче».

По мужским костюмам также можно сразу определить семейное положение участника празднества. Главное обращать внимание на детали.

Мужчины в Угерском Остроге носят темно-синие суконные штаны, расшитые узорами из синего шнура. Важной деталью является трехметровый ремень, который сложным способом переплетается вокруг ног и пояса и завязывается на боку. Обязательным элементом костюма является вручную вышитая рубаха с пышными рукавами. Сверху надевается темно-синяя суконная «кордула» – безрукавка спереди украшенная 35-тью золотыми пуговицами, а сзади шнуровой вышивкой в виде гроздей винограда. Неотъемлемым украшением мужского костюма в Угерском Остроге являются и оранжевые верблюжьи помпоны.

Холостые парни надевают на голову шляпу с декоративным букетом из искусственных цветов – «воницы» с двумя белыми петушиными перьями. Женатым мужчинам уже нечего «петушиться», поэтому и перьев на их головных уборах вы не увидите. Мужчины постарше не носят также и безрукавок. Им к лицу белые суконные пальто и рубахи без пышно взбитых рукавов.

За клапан ширинки мужчины кладут узорчатый платок с бахромой

В некоторых регионах, в том числе и в Угерском Остроге, у мужского костюма есть одна неожиданная и весьма игривая деталь. За клапан ширинки мужчины закладывают расшитый узорами платок с бахромой. При этом длина такого платка может быть самая разная.

«Это старинный элемент национального костюма, который, однако, носят до сих пор. Но, что он означает, я не знаю. Такой платок можно увидеть у костюмов, которые носят в деревнях вокруг города Угерске Градиште – в Маржатицах, Полешовиццах, Недекониццах. Там носят белые платки с красной вышивкой и с зубчатой каймой. В Угерском Остроге эти платки желтые и с бахромой. Однако для чего они служат, мы не смогли выяснить даже у этнографов», - признается Дагмар Штербова.