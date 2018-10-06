Астрономические часы Старого города снова в строю!

Своей главной задачей реставраторы назвали возвращение курантам их исторического облика. Например, в 70-х годах ХХ века в процессе реконструкции на башне были установлены пластиковые окна, сейчас их заменили на классические стеклянные. Внешний вид апостолов не изменился, мастера лишь освежили их наряды, покрыли свежим лаком и позолотой. Об истории этих фигурок рассказал экскурсовод Дмитрий Выдрин:

— Фигуры апостолов были установлены на рубеже XVII-XVIII веков. До этого Орлой несколько десятков лет стоял без движения, куранты находились в столь критическом состоянии, что, когда в 1787 году проводили ремонт Староместской ратуши, часы хотели разобрать. Орлой был спасен от гибели работником пражского Клементинума: управляющий обсерваторией профессор Антонин Стрнад добился финансирования ремонта и совместно с часовщиком Симоном Ландспергером к 1791 году частично починил их. Именно тогда к механизму были добавлены фигуры апостолов.

Куранты серьезно пострадали в конце Второй мировой войны. 5 мая 1945 года в Праге вспыхнуло антинацистское восстание, по всему городу были возведены баррикады, шли бои. На башне Староместской ратуши размещался радиопередатчик, транслировавший воззвания к чешскому народу. Нацистское командование предприняло попытку подавить восстание и прежде всего прекратить вещание. С этой целью был отдан приказ открыть огонь из зенитных орудий по зданию ратуши. 8 мая 1945 года в него попал зажигательный снаряд, в результате вспыхнул пожар. Орлой также пострадал от огня: деревянные фигуры апостолов и календарный циферблат сгорели, астрономический циферблат рухнул вниз. Как проходило восстановление курантов, рассказал экскурсовод Дмитрий Выдрин:

— Уже к 1 июля 1948 года куранты были полностью восстановлены: братья Рудольф и Индржих Весецкие отремонтировали часовой механизм, а скульптор Войтех Сухарда вырезал новые деревянные фигуры. С середины ХХ века и до января 2018 года на курантах можно было наблюдать процессию апостолов – каждый час с 8 утра до 8 вечера. Верхние окошки по сторонам от каменного ангела открываются, и в них появляются деревянные раскрашенные фигуры с традиционными атрибутами и символами. Первыми выходят св. Иаков с палкой и книгой в руках и св. Петр, держащий ключ. Далее следуют св. Андрей (с косым крестом) и св. Матвеем (с топором); св. Фаддей (с палицей) и св. Филипп (с крестом); св. Фома (с копьем) и св. Павел (с мечом и книгой); св. Иоанн Богослов (с чашей и змеей) и св. Симон Зилот или Кананит (с пилой). Процессию завершают св. Варнава (со свитком и камнем в руке) и св. Варфоломей (с ножом и сложенным куском кожи). Следует отметить, что эти изображения не вполне соответствуют канону: согласно Евангелиям, св. Варнава и св. Павел не входят в число 12 апостолов, зато к этому кругу принадлежат св. Иаков Зеведеев и св. Матфий, избранный взамен Иуды Искариота.

После разрушений в конце Второй мировой войны Орлой был полностью отремонтирован в 1948 году. Однако далеко не все работы пошли курантам на пользу. Среди прочего, в ходе реставрации первоначальный механический часовой механизм был заменен электрическим. По решению инженеров того времени, это должно было не только «модернизировать» куранты, но и помочь избежать возможных огрехов в их работе: электрический механизм считался надежнее и точнее. Теперь же реставраторы приняли решение вернуть часам первоначальный механический завод. Что еще изменилось в облике знаменитого Орлоя?

— Наиболее явные изменения, которые обязательно заметят поклонники пражских курантов, претерпел Астрономический циферблат. Он представляет собой астролябию, приводимую в движение часовым механизмом, и отражает Птолемеевскую геоцентрическую систему мира: в центре находится Земля, вокруг которой вращаются Солнце и Луна. По цветному неподвижному фону астрономического циферблата перемещаются следующие компоненты: внешнее кольцо, зодиакальное кольцо, указатели с символами Солнца и Луны и две часовые стрелки с золотой рукой и золотой звездочкой на конце. В отличие от обычных часов, здесь отсутствует минутная стрелка. Как заявили реставраторы в начале работ, они хотят придать курантам вид, максимально приближенный к первоначальному образу XV-XVI века. В ходе нескольких реконструкций циферблат постепенно менял свой облик, к примеру, на Земле, находящейся в его центре, появились изображения материков, в том числе Америки и Африки, что в XVI веке было невозможно. Реставраторы решили изменить изображение Земли, убрав контуры материков.

В процессе реконструкции нередко обнаруживаются новые интересные данные. Иногда такие находки полностью переворачивают наши представления об истории памятников, иногда становятся связующим звеном между эпохами. Какие же тайны раскрыли реставраторы пражского Орлоя?

— В процессе реставрации при помощи рентгена в статуе св. Фомы (по-чешски svatý Tomáš) обнаружили рукописный текст. «Откупорить» статую было совсем непросто, она была тщательно запечатана. Когда тайник был открыт, там было найдено 18 рукописных страниц 40-х годов ХХ века. Автором текста был Войтех Сухарда, мастер по дереву, который восстанавливал скульптуры апостолов после пожара в конце Второй мировой войны. В тексте максимально точно описаны первоначальные скульптуры, а также все изменения, которые были внесены в ходе реконструкции по решению Государственного управления памятников Чехословакии. Открытия ждали реставраторов и в самом здании Староместской ратуши: там были найдены каменные фигуры животных. Они были скрыты в углах башни под другими изображениями, и полностью их освободить было очень сложно. Пока еще не окончательно ясно, к какому историческому периоду относятся данные скульптуры, по предварительным оценкам археологов их можно датировать началом XV века. Такие выводы реставраторы сделали на основании того, что они были спрятаны за декором XV века.

В Староместской ратуше открыта выставка, посвященная истории пражского Орлоя и рассказывающая о ходе реставрации. Посетители смогут не только увидеть, как менялись пражские куранты с течением времени (здесь будут представлены картины, фрески и открытки разных исторических периодов), но и посмотреть видео о реконструкции как внешней части часов, так и часового механизма.