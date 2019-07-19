1969: за посадкой «Аполлон-11» в Чехословакии следили, затаив дыхание

«Это — маленький шаг для человека, но огромный — для всего человечества». Слова астронавта Нила Армстронга – первого человека, совершившего прогулку по Луне, хорошо известны во всем мире.

В честь юбилея был в пражском парке Стромовка рядом с планетарием установлен уникальный макет посадочного модуля «Eagle» космического корабля «Аполлон-11». Билеты на его посещение распроданы на неделю вперед. Модуль Eagle откроется для общественности в субботу, 20 июля. Своими размерами 8 метров в высоту и 9 метров в ширину он соответствует реальным размерам не только модуля, оставшегося на Луне, но и всей капсуле. Вход в модуль запрещен детям младше 10 лет, забираться в него нужно по узкому проходу на коленках.

«Люк действительно очень мал, его размеры 60 см на 60 см, а теперь представьте себе, что на вас еще и скафандр с рюкзаком на спине. Выбраться из модуля представляло процесс, занимающий несколько десятков минут», - объясняет директор пражского планетария Якуб Розегнал.

В планетариях по всей стране состоятся показы документальных кинолент, а также кадров, полученных во время миссии американских астронавтов, которые 20 июля 1969 года облетели всю планету.

В Чехословакии следили за посадкой на Луне в прямом эфире

Прямая трансляция посадки на Луне была для мировых СМИ первым поистине глобальным событием. За миссией «Аполлон-11», затаив дыхание, одновременно следили около шестисот миллионов человек, то есть каждый шестой обитатель планеты Земли. Среди них – в отличие от граждан СССР – посредством «Чехословацкого телевидения» также чехи и словаки.

Одним из тогдашних комментаторов в чешском эфире был 24-летний Ян Коларж, в то время только окончивший вуз, большой знаток и специалист по космонавтике, член клуба «Space», ныне глава Чешской космической канцелярии.

«Это был наш личный клуб любителей и фанатов космоса. Всего нас было десять человек, в итоге все мы устроились работать в этой сфере. Регулярно встречаемся до сих пор. Членами клуба были журналист Карел Пацнер, Антонин Витек, астрономы Петр Лала, а также Павел Коубски из планетария в Ондржейове. Благодаря им мы получали в то время труднодоступную информацию», - рассказывает в интервью «Радио Прага» Ян Колларж.

Колларж кроме астрономии увлекался также баскетболом, что оказалась ключевым обстоятельством, предопределившим его роль комментатора во время старта космического корабля «Аполлон-11». Баскетбольной команде Slavia VŠ, в состав которой он входил, в 1968 году удалось впервые отправиться на соревнования в США.

«В конце нашей поездки по американским телеканалам начали показывать в прямом эфире полет «Аполлон-8». В рамках миссии американцы облетели Луну, не приземляясь на ней. Я был поражен: впервые в жизни я понял, что такое прямая трансляция!»

Каждую свободную минуту в США молодой студент провел, уткнувшись в телевизор, в то же время он начал выискивать информацию о космической программе в журналах и газетах. После возвращения в Чехословакию он сам предложил работникам «Чешского телевидения» свои услуги.

«Тогдашний редактор Йозеф Доубек сказал мне: «Приходите, и мы посмотрим». Мы пошли туда с Антонином Витеком, и они нас в итоге действительно позвали в качестве комментаторов как «Аполлон-9», так и «Аполлон-10» и, главным образом, «Аполлон-11». Как добавляет Ян Колларж, получать самую свежую информацию во времена, когда не существовал Интернет, было очень не просто.

«Главным источником данных в то время служили информационные агентства, а также англоязычное вещание радиостанции «Голос Америки». Мы то и дело сидели в библиотеке, что-то можно было узнать и в Академии наук. Таким образом, мы дополняли наши знания, чтобы лучше понимать все происходящие во время полета моменты».

«В ограниченной мере нам предоставили возможность комментировать еще «Аполлон-12», а потом уже наступила эпоха нормализации, и мы получили запрет».

Американцы приземлились на Луне шесть раз, на ее поверхность ступили 12 астронавтов, в том числе и Юджин Сернан с чешскими корнями. Прямо в Америке за стартом «Аполлон-11» следил и другой из членов клуба «Space», редактор чешского ежедневника Mladá fronta, 33-летний Карел Пацнер.

«Информацию о полете на Луну американцы обнародовали в январе 1969 года. Я тогда обратился к главному редактору Зденеку Домкаржу, чтобы он отправил меня в командировку, он согласился и обещал мне все устроить. Издание Mladá fronta тогда, несколько месяцев после оккупации Чехословакии странами Варшавского договора, еще не была под прямым политическим надзором, поэтому меня и пустили в США. Единственной проблемой был бюджет. Меня экономический директор спросил: «Ты уверен, что тебе нужны с собой 500 долларов? Ты понимаешь, что это значит для нашего бюджета?» А я ему ответил: «Слушай, Пепик, ты же понимаешь, что на три недели мне, на самом деле, нужна сумма намного больше. На этом дискуссия закончилась, и все проблемы тоже».

Карел Пацнер отправился в космический центр на мысе Канаверал вместе с тогдашним репортером «Чехословацкого радио» Иржи Динстбиром. Его репортаж уже в эфир не попал, он получил запрет из Праги еще до приземления «Аполлон-11». Сам Карел Пацнер говорит о большом везении.

«Если бы американцы приземлились на Луне несколькими месяцами позже, вряд ли бы я смог выехать куда-либо», - вспоминает ныне 83-летний Карел Пацнер.

