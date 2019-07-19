1969: за посадкой «Аполлон-11» в Чехословакии следили, затаив дыхание

Чехия в эти дни вспоминает пятидесятую годовщину посадки на Луне американского космического корабля «Аполлон-11». В честь мероприятия, широко освещаемого в 1969 году также чехословацкими СМИ, в Праге в ближайшие выходные пройдет ряд акций, например, видеомэппинг на Жижковской телебашне, которая визуально превратится в ракету «Сатурн-5» и отправится в космос.
«Это — маленький шаг для человека, но огромный — для всего человечества». Слова астронавта Нила Армстронга – первого человека, совершившего прогулку по Луне, хорошо известны во всем мире.
В честь юбилея был в пражском парке Стромовка рядом с планетарием установлен уникальный макет посадочного модуля «Eagle» космического корабля «Аполлон-11». Билеты на его посещение распроданы на неделю вперед. Модуль Eagle откроется для общественности в субботу, 20 июля. Своими размерами 8 метров в высоту и 9 метров в ширину он соответствует реальным размерам не только модуля, оставшегося на Луне, но и всей капсуле. Вход в модуль запрещен детям младше 10 лет, забираться в него нужно по узкому проходу на коленках.
«Люк действительно очень мал, его размеры 60 см на 60 см, а теперь представьте себе, что на вас еще и скафандр с рюкзаком на спине. Выбраться из модуля представляло процесс, занимающий несколько десятков минут», - объясняет директор пражского планетария Якуб Розегнал.
В планетариях по всей стране состоятся показы документальных кинолент, а также кадров, полученных во время миссии американских астронавтов, которые 20 июля 1969 года облетели всю планету.
Прямая трансляция посадки на Луне была для мировых СМИ первым поистине глобальным событием. За миссией «Аполлон-11», затаив дыхание, одновременно следили около шестисот миллионов человек, то есть каждый шестой обитатель планеты Земли. Среди них – в отличие от граждан СССР – посредством «Чехословацкого телевидения» также чехи и словаки.
Одним из тогдашних комментаторов в чешском эфире был 24-летний Ян Коларж, в то время только окончивший вуз, большой знаток и специалист по космонавтике, член клуба «Space», ныне глава Чешской космической канцелярии.
«Это был наш личный клуб любителей и фанатов космоса. Всего нас было десять человек, в итоге все мы устроились работать в этой сфере. Регулярно встречаемся до сих пор. Членами клуба были журналист Карел Пацнер, Антонин Витек, астрономы Петр Лала, а также Павел Коубски из планетария в Ондржейове. Благодаря им мы получали в то время труднодоступную информацию», - рассказывает в интервью «Радио Прага» Ян Колларж.
Колларж кроме астрономии увлекался также баскетболом, что оказалась ключевым обстоятельством, предопределившим его роль комментатора во время старта космического корабля «Аполлон-11». Баскетбольной команде Slavia VŠ, в состав которой он входил, в 1968 году удалось впервые отправиться на соревнования в США.
«В конце нашей поездки по американским телеканалам начали показывать в прямом эфире полет «Аполлон-8». В рамках миссии американцы облетели Луну, не приземляясь на ней. Я был поражен: впервые в жизни я понял, что такое прямая трансляция!»
Каждую свободную минуту в США молодой студент провел, уткнувшись в телевизор, в то же время он начал выискивать информацию о космической программе в журналах и газетах. После возвращения в Чехословакию он сам предложил работникам «Чешского телевидения» свои услуги.
«Тогдашний редактор Йозеф Доубек сказал мне: «Приходите, и мы посмотрим». Мы пошли туда с Антонином Витеком, и они нас в итоге действительно позвали в качестве комментаторов как «Аполлон-9», так и «Аполлон-10» и, главным образом, «Аполлон-11». Как добавляет Ян Колларж, получать самую свежую информацию во времена, когда не существовал Интернет, было очень не просто.
«Главным источником данных в то время служили информационные агентства, а также англоязычное вещание радиостанции «Голос Америки». Мы то и дело сидели в библиотеке, что-то можно было узнать и в Академии наук. Таким образом, мы дополняли наши знания, чтобы лучше понимать все происходящие во время полета моменты».
«В ограниченной мере нам предоставили возможность комментировать еще «Аполлон-12», а потом уже наступила эпоха нормализации, и мы получили запрет».
Американцы приземлились на Луне шесть раз, на ее поверхность ступили 12 астронавтов, в том числе и Юджин Сернан с чешскими корнями. Прямо в Америке за стартом «Аполлон-11» следил и другой из членов клуба «Space», редактор чешского ежедневника Mladá fronta, 33-летний Карел Пацнер.
«Информацию о полете на Луну американцы обнародовали в январе 1969 года. Я тогда обратился к главному редактору Зденеку Домкаржу, чтобы он отправил меня в командировку, он согласился и обещал мне все устроить. Издание Mladá fronta тогда, несколько месяцев после оккупации Чехословакии странами Варшавского договора, еще не была под прямым политическим надзором, поэтому меня и пустили в США. Единственной проблемой был бюджет. Меня экономический директор спросил: «Ты уверен, что тебе нужны с собой 500 долларов? Ты понимаешь, что это значит для нашего бюджета?» А я ему ответил: «Слушай, Пепик, ты же понимаешь, что на три недели мне, на самом деле, нужна сумма намного больше. На этом дискуссия закончилась, и все проблемы тоже».
Карел Пацнер отправился в космический центр на мысе Канаверал вместе с тогдашним репортером «Чехословацкого радио» Иржи Динстбиром. Его репортаж уже в эфир не попал, он получил запрет из Праги еще до приземления «Аполлон-11». Сам Карел Пацнер говорит о большом везении.
«Если бы американцы приземлились на Луне несколькими месяцами
позже,
вряд ли бы я смог выехать куда-либо», - вспоминает ныне 83-летний
Карел
Пацнер.