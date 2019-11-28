«Золотой Лев» стережет пивную кружку два с половиной века

Вблизи старой соляной дороги

Заезжий дом в Остраве-Пустковеце можно найти на месте бывшей соляной дороги, старого торгового пути из польской Велички в Вену. Oткрыли его ровно 250 лет назад, 12 ноября, на следующий день после праздника святого Мартина. Рядом пролегала императорская дорога из Остравы в Опаву. И сегодня здесь находится поворот на дорогу, ведущую на Опаву. Пустковец раньше являлся отдельным населенным пунктом и был включен в состав Остравы в 1990 году.

Сегодня «Золотой лев» (U Zlatého lva) входит в сеть пивных ресторанов местной пивоварни Ostravar, a делами здесь управляет Ярослав Кршибек. Ресторан, ранее бывший трактиром, по-прежнему охраняет царь зверей, изображенный на гербе.

– На нашем гербе изображена фигура орнаментального льва, борющегося со змеей, а над ними колышется пальма. Это библейский мотив. Герб находится здесь с самого первого дня, когда в 1769 году был открыт заезжий двор с трактиром. У этого места есть своя история, свое очарование. Это могут ощутить и наши посетители, что очень хорошо.

250 лет назад здесь стоял всего лишь один, зато очень большой стол и две пивные скамьи, а также две доски для меню и так называемая «моучнице» – сундук для молотого зерна. Отдельное место в зале, называемое разливным пультом, было предусмотрено для торговли пивом в розлив, Рядом с трактиром находился склад для пива, охлаждаемого льдом. В этом же помещении хранили глыбы льда, чтобы пиво сохраняло свою свежесть в летние месяцы. Лед вкладывали и прямо в разливной пульт, чтобы подавать напиток охлажденным по всем правилам.

Сегодня, в отличие от позапрошлого века, это довольное шумное место, так как рядом проезжает много транспорта.

– Общеизвестно, что постоялый двор построил Матес Плева на принадлежавшей ему территории за тридцать терезианских толаров, а ваш предок, Иоганн Кршибек, приобрел его на аукционе в 1881 году. Рядом с трактиром он обустроил террасу и даже детскую площадку с качелями. Что известно о самом начале существования постоялого двора?

– Судя по документам, с которыми я мог ознакомиться – они у меня находятся до сих пор, построить заезжий дом в XVIII веке распорядилась графиня из Доброславиц, владевшая замком. Он уже изначально был задуман как вместительный трактир, очень большой по тем временам, поэтому и сегодня здесь одновременно могут находиться от восьмидесяти до ста гостей. Наши посетители до сих пор диву даются, как это уже в те времена решились построить такой огромный ресторан.

И этот «фурмановский гостинец», как называют его в чешских хрониках, за всю историю своего существования ни разу не менял своего названия?

– Да, сохранилось прежнее. Я никогда и нигде не слышал другого названия этого ресторана.

«Трактир – мое убежище, моя крепость»

Среди постоянных посетителей значились такие известные личности как академический художник Валентин Држковиц, в некоторых источниках Држкович (1988-1969), чуть было не ставший священником – позже это найдет отражение в религиозных темах его картин. Именно Држковиц, «художник силезского народа», обустроивший «У Льва» в 1921-1936 гг. свою художественную мастерскую, во многом способствовал тому, что во времена Первой республики сюда стали наведываться многие посетители не только ради бокала пива.

«Валентин относился к близкoму семейному кругу, любил сиживать здесь за столом, наблюдая за тем, как посетители с удовольствием потягивают пиво и играют в карты, и очень любил их портретировать»,— говорит нынешней владелец пивной Ярослав Кршибек.

Проведать Држковица приходил сюда и очень известный в этом регионе поэт и блиыкий его друг Петр Безруч, посвятивший тогдашнему владельцу «Льва» в 1932 году стихотворение, в котором он сравнивает корчму с крепостью – «na hučnici krčma jak hrad».

Држковиц украсил своей росписью танцевальный зал «У Льва», где местные жители любили коротать долгие вечера. В годы Второй мировой войны здание сильно пострадало, и роспись не удалось восстановить. Семья Кршибеков отремонтировала его после войны, однако после прихода коммунистов к власти в 1948 году заведение было национализировано.

В пивной, где закончилось пиво

Кршибекам, правда, разрешили заведовать пивной, одновременно дав распоряжение закрыть кухню, поэтому собственное обеденное меню «у золотогривого» больше не предлагалось. Гости довольствовались блюдами попроще, привезенными из заводской столовой. Доходы пивной существенно сократились, что уже не предполагало каких-либо инвестиций в оборудование и интерьер. Тем не менее, «Лев» все еще держался на плаву, местное пиво по-прежнему хвалили.

Новой категорией посетителей в 1950-е годы стали студенты Высшей горно-металлургической школы, которая была перенесена после войны в Остраву из города Пршибрам. В окрестностях города, кроме «Льва» и «Слована», других питейных заведений не было, и студенческий народ не позволял им пустовать.

«Студенты помогали нам пережить в те времена, хотя это было сложно. Парадоксом является то, что в период социалистического планирования зачастую случалось, что уже в первой половине дня в пятницу у нас кончалось пиво. И вам как заведующему пивной приходилось как-то выкручиваться из такого положения», – вспоминает с улыбкой Ярослав Кршибек.