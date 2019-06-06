«Ярмарка науки» в Праге: Наука – это не скучно!

Крупнейшая научно-популярная ярмарка Чехии для взрослых и детей, педагогов и студентов, ученых и просто любителей прогресса пройдет в Праге с 6 по 9 июня на территории выставочного комплекса Letňany. На площади свыше 4000 м2 гости смогут увидеть множество интереснейших интерактивных экспонатов, стенды различных организаций, связанных с наукой и современной техникой, а также выставки фотографий. О том, чем этот выставочный год отличается от предыдущих, расскажет один из организаторов фестиваля, руководитель отдела маркетинга и PR Ленка Герольдова:

—В связи с большой популярностью нашего мероприятия мы откроем не один, а два зала для сопроводительной программы. Еще одна новинка – в этом году среди экспонентов свой стенд представит компания Alza, специализирующаяся на продаже техники. Их экспозиция будет выполнен как «умный дом» (smart house) с установленной системой автоматизации жилья. В этом доме все (начиная от полива цветов в саду и заканчивая температурой в ванной комнате) можно настроить на расстоянии при помощи смартфона. Здесь же можно будет ознакомиться с работой «умной» бытовой техники или 3D принтера.

Опыты, мастер-классы и лекции для больших и маленьких

Участие в фестивале в этом году вновь примет целый ряд научных и исследовательских институтов Чехии, планетарии и обсерватории, центр Vida! Science, научно-развлекательный центр Techmania science center, Чешский технический музей и другие учреждения. Кто же, по мнению организаторов, является целевым посетителем фестиваля?

— «Ярмарка науки» будет интересна посетителям всех возрастов, это самый большой научно-технический фестиваль в Чехии. Мы готовим богатую программу для детей и подростков – для них мы проведем целый ряд мастер-классов. Не менее интересно будет молодым людям, которые хотят попробовать себя в науке и выбирают высшее учебное заведение. Выпускники вузов, которые хотят продолжить свою научную карьеру, могут познакомиться с проектами компаний и организаций, занимающихся современными технологиями, или с программами научных центров. И, конечно же, мы ждем специалистов в области науки и техники и всех любителей современных технологий.

Кому облако в бутылке?

Посетителей фестиваля ждет также богатая сопроводительная программа: мастер-классы, демонстрация научно-популярных и документальных фильмов, проведение научных опытов для самых маленьких посетителей и многое другое. Что же, по мнению Ленки Герольдовой, станет самым ярким событием «Ярмарки науки» в этом году?

— Я бы хотела пригласить всех к стенду Института органической химии и биохимии Академии наук ЧР, где в доступной и интерактивной форме будет представлена программа по внедрению новых лекарств, начиная с разработки формул и первых испытаний до поставки в аптеки, сколько этот процесс занимает времени и средств. Сотрудники института представят здесь свои новейшие препараты, которые находятся в финальной стадии разработки и, если все пойдет хорошо, появятся в аптеках через пять лет. Также я хотела бы всем посоветовать посетить экспозицию Института чешской литературы, выполненную в виде тюремной камеры: здесь расскажут, как проходила официальная и неофициальная переписка политзаключенных с членами их семьей. Самых маленьких посетителей наверняка заинтересует стенд Института физики атмосферы, где будет представлена система круговорота воды в природе и образования облаков; дети смогут сделать свое собственное облачко в бутылке или испытать вращение торнадо.

Гостям ярмарки предлагается посетить передвижной планетарий, ознакомиться с современными методами работы центра криминалистики Чехии, испытать различные изобретения: управлять дроном, пообщаться с роботами, исследовать морское дно с помощью шлема виртуальной реальности, подключенного к подводной лодке. Ясно одно – скучать не придется ни взрослым, ни детям. Но какую главную цель ставят перед собой организаторы?

— В первую очередь мы хотели бы познакомить широкую общественность с деятельностью отдельных институтов Академии наук ЧР, рассказать о наших самых новых исследованиях и успехах. Мы стремимся заинтересовать выпускников вузов и аспирантов, рассказать о наших новых проектах, к которым они, возможно, могли бы присоединиться, помочь им выбрать нужное научное направление.

Фестиваль «Ярмарка науки» пользуется огромной популярностью в Праге, поэтому, несмотря на то что все мероприятия фестиваля бесплатны, из-за большого наплыва посетителей на некоторые акции следует регистрироваться заранее. Сделать это можно на официальном сайте фестиваля, где представлена полная программа и список участников.