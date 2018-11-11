«Виноградную косточку в тёплую землю зарою…»

Солнечное лето пошло моравской лозе на пользу и даже засушливые дни не повлияли на результат: 2018-й год, по словам виноградарей, обещает быть одним из самых удачных. Убедиться, так ли это, можно в день Святого Мартина: первую бутылку из нового урожая полагается открыть 11 ноября в 11 часов 11 минут.

Традиции святомартинских народных гуляний берут начало с летописных времён.

«Один из виноделов мне рассказывал легенду: будто бы после окончания сезона сбора винограда хозяин выплачивал жалованье своим работникам, и, чтобы их задобрить и сильно не раскошеливаться, запекал для них гуся и поил молодым вином», – говорит владелец онлайн-магазина Dejsivino.cz Томаш Пеликан.

Святомартинское вино должно иметь конкретный цвет, вкус, аромат и быть изготовлено из определённого сорта винограда.

«Белые вина, как и розовые, и красные – сухие по структуре и по вкусу. Максимальное остаточное содержание сахара не должно превышать 9 граммов на литр. Белые святомартинские вина производятся из сортов винограда Muškát moravský, Veltlínské červené rané и Müller Thurgau. Они должны быть ароматными, словно хрустящими, с кислинкой, в них должны звучать фруктово-кремовые тона. У розовых вин разрешены три сорта: Modrý Portugál, Svatovavřinecké и с недавних пор Zweigeltreibe. Это тона спелых садовых фруктов, лесных ягод. Что же касается красных вин, то их производят из сортов Modrý Portugál и Svatovavřinecké. Содержание алкоголя в них не должно превышать 13 процентов. У красных вин вы услышите аромат сливового повидла, черешневого джема и даже, если год особенно удачный – шоколада», - объясняет владелец пражской винотеки Noelka, сомелье Отакар Покорны.

Соблюдение критериев проверяет специальная комиссия, после чего вино получает соответствующую маркировку с изображением Святого Мартина на белом коне и может поступать в продажу.

Пить или не пить – вот в чём вопрос

Отношение к молодому вину у знатоков и любителей неоднозначное – одним кажется, что ему недостаёт выдержанности и вкусовых красок, другие, наоборот, ценят возможность первыми посмаковать урожай нового года.

«Поскольку у меня уже имеется некоторый опыт, я перестал продавать молодые вина, так как спроса в онлайн-магазине на них не было. Думаю, этому есть простое объяснение: людям не хочется запекать дома гуся, это же так трудоёмко, а после ещё и гора грязной посуды остаётся. Проще сходить в ресторан – и вот там-то как раз святомартинское вино и пользуется популярностью», - говорит Томаш Пеликан.

Отакар Покорны, однако, уверен, что моравские виноделы могут гордиться результатами своих трудов за последние годы.

«Я считаю, что святомартинские вина хорошо дополняют имеющуюся широкую шкалу вин. Вообще, в этом году это уникальный случай, когда чешские клиенты отдают предпочтение молодым моравским винам, а не французскому божоле – это уже о многом говорит. Так что я бы не отзывался об этих винах плохо и не оставлял их «на обочине» – они по праву заслуживают место в нашем ассортименте, и я ощущаю гордость за то, что Южная Моравия в этом вопросе так продвинулась. Помню, как я впервые дегустировал так называемые молодые вина в 1996 году. Мы тогда собрались в погребе, и каждый из виноделов принёс свои образцы, можно сказать, полуфабрикаты, где-то слегка, а где-то и вовсе недозревшего вина. Сегодня они же - сбалансированные, чистые, прозрачные, ароматные. Современные технологии в последние годы позволяют в течение пары недель добиться такого качества. Так что молодое вино я бы точно воспринимал, как полноценную часть винной палитры, гордился бы и наслаждался им».

Последовать этому совету можно, заглянув на традиционное святомартинское меню, например, в пражские рестораны Šenkovna, Koštovna или Salabka – по словам Томаша Пеликана, оно того стоит.

«Что касается того, куда отправиться за вином в самой Моравии, то я бы определённо посоветовал заехать в гости на винодельню Кубик и к Тибору Заплеталу, это в местечке Велки Биловице. Их вина, действительно, очень хороши».

Рецепт правильной дегустации простой: белое и розовое вино пьём, закусывая нежирным сыром и сезонными фруктами – грушами и яблоками, а к красному заказываем гуся под хрустящей корочкой с капустой и кнедликами. Но главное – всё это стоит делать в кругу друзей и обязательно в хорошем настроении.

