«Валашский Эдисон», о котором на время забыли

Йозеф Соуседик был не только талантливым электротехником, но и промышленником, многолетним мэром моравского города Всетин, а во время войны также активным членом сопротивления нацистскому режиму, за что, в конечном счете, поплатился жизнью.

«Хотя Соуседик и не изобрел электромобиль как таковой, он однозначно является автором идеи «гибридности» – комбинированной работы двигателя внутреннего сгорания и электромотора», - говорит Иржи Когутка, соавтор книги, посвященной незаурядной судьбе изобретателя.

Его имя связано также с началом эксплуатации прославленной «Словацкой стрелы» – моторного вагона, который в свое время – в 1936 году - был способен доставить пассажиров из Праги в Братиславу за 4 часа и 18 минут. Рекорд поборол только итальянский электропоезд марки Пендолино в XXI веке.

«Аэродинамическую форму мотрисы придумал конструктор Ганс Ледвинка, а двигатель – Соуседик» - говорит Когутка. Вместимость составляла 72, помимо пассажирского салона в вагоне был также буфет. «Стрелы» соединяли чешскую и словацкую столицы вплоть до начала Второй мировой войны.

«Когда поезд трогался с места, во время его движения в гору или на поворотах, ход обеспечивал электродвигатель, на прямых участках вагон погонял мотор внутреннего сгорания. Переключение между ними было плавным, при помощи одного рычажка».

В 1920 г. Йозеф Соуседик открыл собственную фабрику по производству электромоторов, в 1927 – 1938 гг. занимал должность мэра моравского города Всетин. Во время Второй мировой войны он принимал активное участие в сопротивлении против немецкой оккупации. Погиб от пули в 1944 году. После окончания войны был посмертно награжден Эдвардом Бенешом чехословацким Военным крестом.

Однако компартия после 1948 г. решила проигнорировать завет бывшего частного промышленника.

«Когда я, будучи еще мальчишкой, ходил с мамой за покупками, я часто слышал, с каким уважением люди говорили о моем отце. Несмотря на смену политического строя, было видно, что его память не осквернена», - рассказал «Чешскому Радио» сын активного изобретателя, Томаш Соуседик.