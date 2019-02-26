«Отец» легендарного L-39 Albatros отмечает 100-летний юбилей

Эва Туречкова
26-02-2019
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«У нас нет ни заокеанских портов, ни заокеанских кораблей. Небо – это наше море». Именно эта цитата стала лозунгом не одного поколения чехословацких и чешских пилотов, техников и конструкторов авиационной техники. С Aero Vodochody - крупнейшим и старейшим отечественным авиационным заводом - успешно связали свою карьеру тысячи специалистов. За сто лет своего существования предприятие выпустило более 11 тысяч самолетов. Новейшая модель L-39 NG поднялась в воздух незадолго до новогодних праздников.

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L-39 Albatros, фото: Jerry Gunner, CC BY 2.0L-39 Albatros, фото: Jerry Gunner, CC BY 2.0

L-39 NG, фото: CS92 CC BY-SA 4.0L-39 NG, фото: CS92 CC BY-SA 4.0 Однако мировую славу авиационному заводу обеспечил самолет – предшественник - L-39 Albatros, который поставлялся в три десятка стран и был выпущен в количестве почти трех тысяч экземпляров. Как упоминается в рекламном ролике чехословацкой армии, двухместные «Альбатросы» использовались, прежде всего, в учебных целях. L-39 стал единым тренировочным самолетом стран-участниц Варшавского договора.

А стартовало производство в куда более скромных масштабах – на мебельном заводе. Именно там, всего несколько месяцев после окончания Первой мировой войны, три десятка рабочих начинают чинить поврежденные самолеты.

Михал Плавец, фото: Ян Птачек, ЧРоМихал Плавец, фото: Ян Птачек, ЧРо «Те, кто в то время занимался производством мебели, умел обрабатывать дерево. А основным конструкционным материалом для тогдашних самолетов была древесина», - рассказал «Чешскому Радио» Михал Плавец, историк Национального технического музея.

Еще в том же 1919 году фирма конструирует первый собственный военный самолет A-1, а двумя годами позже завод выпускает первый гражданский транспортный самолет A-10.

Ставка на самодостаточность

Но вернемся в современность: успешные не только с коммерческой точки зрения «Альбатросы» до сих пор продолжают использовать во многих государствах. Именно поэтому авиационная компания в 2014 году решается на разработку учебно-боевого самолета L-39 NG нового поколения.

Aero Vodochody, фото: DeeMusil, CC BY-SA 3.0Aero Vodochody, фото: DeeMusil, CC BY-SA 3.0 Серийный выпуск запланирован на 2020 год. По сравнению со своим предшественником, L-39NG имеет большую дальность полета, улучшенные аэродинамические качества и более высокий уровень безопасности. На первом этапе производства будет выпущено сорок самолетов, которые заказали Португалия, США и Сенегал.

Разработка стоила Aero Vodochody немалых усилий и финансовых вложений, из-за чего компании пришлось уволить десять процентов работников. По сообщению издания Hospodářské noviny, поддержку в размере 400 миллионов крон (16 миллионов евро) ей вынужден был оказать также настоящий владелец фирмы – чешско-словацкая инвестиционная группа Penta.

«Penta вложила средства в разработку и производство нового самолета L - 39 NG. За вычетом этой огромной инвестиции, финансовое положение Aero Vodochody сбалансировано», - заверил «Чешское Радио» пресс-секретарь столетнего «юбиляра» Тобиаш Тврдик.

Кроме Aero Vodochody, на чешском рынке в настоящее время фигурируют около 70 производителей авиационной техники, и практически все они - в хорошей кондиции. Чешские предприятия, в отличие от ряда европейских конкурентов, сохранили за собой производственную самодостаточность – т.е. способность не только конструировать, но и выпускать самолеты полностью своими силами.

Наибольшим спросом пользуются чешские авиационные двигатели, а также сверхлегкие самолеты. По последним доступным данным за 2017 год, их экспорт увеличился на 42 процента.

Эва Туречкова
26-02-2019
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