«Не покупай! Приюти!» – волонтеры помогают собакам найти новый дом

Безусловно, сотрудники приютов стремятся сделать все возможное для того, чтобы прибывание у них животных было как можно более комфортным, чтобы питомец оставалася здоровым и своевременно получал питание и помощь. Однако уровень опеки во временном приюте невозможно сравнить с заботой любящего хозяина. Хотя бы потому, что в приюте одновременно может находиться несколько сотен животных.

«Между нами возникла настоящая связь»

На помощь приютам спешат волонтерские организации. Такие объединения, зачастую, целиком состоят из небезразличных людей, которые готовы вкладывать собственное время и средства, чтобы помочь бездомным животным как можно скорее обрести новый дом.

Помочь, организации может каждый – было бы желание. Так, Юлия, участница одного из подобных объединений, наткнулась на объявление о необходимости передержки для собаки, размещенное в социальных сетях одной из благотворительных организаций и решила помочь животному.

– «Это было случайно, я наткнулась на группу в сети «Вконтакте», где они периодически «выкладывали» собак. Я увидела там одну собаку, не знала ее размеров и характера, но решила, что должна помочь, потому что животному это было просто нужно. Буквально на следующий день мне привезли большую овчарку. Она была очень трусливой, у нее были спилены зубы – то ли она грызла свою цепь, то ли ей спилили их специально, чтобы она не кусалась. Я рыдала, когда отдавала ее новым хозяевам, между нами возникла особая связь».

С тех пор Юлия уже три года сотрудничает с организацией «Docasky De De», занимающейся поиском хозяев для бездомных псов. Это тяжелая работа, ведь собаки из приютов – это животные со своими особыми проблемами. Некоторые из них не знают как вести себя с людьми, могут быть агрессивны или наоборот, чрезмерно трусливыми. Некоторые псы когда-то имели хозяев, которые отказались от них или умерли, а животное попало в приют, и ему тяжело обрести доверие к новым людям. По словам Юлии, данные сложности отпугивают многих желающих помочь от волонтерской деятельности.

– «Людей всегда не хватает, а собак всегда много. Люди пугаются когда узнают, что передержка это не только «погладить собачку», и что адоптация занимает не два-три дня. Поэтому многие отказываются, и хорошо если отказываются сразу, а не после того как собака уже к ним приехала. Бывает такое, что люди не расчитывают, что собака будет вести себя неидеально, и просят забрать животное обратно через пару дней, что связано с определенными сложностями»

Долгая дорога домой

Помимо предоставления крова, сотрудники «Dočasky De De» занимаются тщательной подготовкой животных к встрече со своими потенциальными хозяевами. Большинство собак, проведя некоторое время в приюте, выглядят, мягко говоря, непрезентабельно, поэтому волонтеры стремятся привести собаку в порядок, ведь это увеличивает шансы на то, что псом заинтересуются. Волонтеры ухаживают за собаками, делают все необходимые прививки, дрессируют. Результат виден на лицо – проведя немного времени с волонтерами собаки расцветают и начинают вести себя увереннее и дружелюбнее.

У каждого пса есть свой профессиональный фотоальбом, который публикуется на вебсайте и в социальных сетях. Там же на каждого пса заведено досье, содержащее общее описание собаки, ее характера и повадок, а также перечень трудностей, с которыми предстоит столкнуться потенциальному хозяину в процессе адаптации животного. Тяжелый труд волонтеров приносит свои плоды: Юлия уже не может назвать точного числа пристроенных собак: только в «Dočasky De De» их количество исчисляется сотнями.

– «Я думаю, что все уже давно сбились со счета. Это уже более сотни собак! Это очень большой труд, и мы стараемся быть в контакте с теми, кому отдаем наших собак, чтобы быть уверенными, что у них все хорошо. Однако невозможно держать связь абсолютно со всеми. Людей слишком много».

Чехов не волнует порода собаки

Все усилия были бы напрасны, если бы потенциальные хозяева не были заинтересованы в приютских собаках, так как для многих людей важную роль играет порода, происхождение собаки, а также соответствующие документы, доказывающие «чистокровность» пса, и как следствие, статус его хозяина. Бездомные собаки, зачастую, по внешнему виду уступают своим породистым сородичам. Однако Юлия подмечает, что чехи в целом очень сопереживают делу организации, с радостью предпочитая беспородных «Шариков» выставочным псам с длинными родословными.

– «Я знакома с ситуацией в СНГ, с волонтерами, которые на добровольных началах занимаются там тем же, чем мы занимаемся здесь. И это просто небо и земля, по сравнению с тем, какой отклик наша работа находит здесь в Чехии. Я часто слышала в своём городе в России, да и просто от знакомых, мол «мне нужна крутая собака, породистая». Здесь же людям порода собаки безразлична».

Иной раз тяжело расставаться с животными, которые провели на передежке несколько месяцев. Многие волонтеры, привязавшись к своим подопечным, оставляют понравившихся псов себе.

Волонтеры верят, что каждый пристроенный пёс – это радость. Большая часть средств, расходуемых на содержание собак, предоставляется непосредственно добровольцами. Иногда удается собрать немного денег на благотворительных акциях, либо заручиться поддержкой какого-то спонсора. Поиск новых владельцев ведется, в основном, через интернет. Все желающие присоединиться к числу волонтеров «Dočasky De De», сделать пожертвование или помочь организации любым возможным способом, могут связаться с ними через вебсайт docaskydede.cz, либо через страницу организации в Facebook.