«Мы чувствуем — Бог отныне также слышит нас, глухих»

«Святой Прокопий славянского рода, родился в деревне у Чешского Брода».

Общинный центр призван напомнить о деяниях святого Прокопа, который был одним из самых почитаемых небесных покровителей чешского народа. Тексты житий чешских святых включают и Легенду о св. Прокопии. В этом поэтическом жизнеописании большое внимание уделено богослужению на славянском языке, а также подчеркивается бедность святого – недаром он прослыл покровителем бедняков – и его чешское происхождение: «Святой Прокопий славянского рода, родился в деревне у Чешского Брода».

Первый в Чехии приход для слабослышащих возглавил священник Станислав Гура. Своим появлением он обязан инициативе Общества глухих католиков, действующего в чешской столице с 2012 года. Службы и проповеди здесь сопровождаются сурдопереводом. Живому общению глухих людей с Богом Станислав Гура, который также учится языку жестов, помогает уже с 1996 года.

«Это для меня большая радость, потому что подготовка длилась долгое время. Создание прихода – результат многих усилий в рамках помощи нашим глухим согражданам, которые искали своего места в церкви».

Aлена Ворачова, будучи одной из прихожан, лишенных слуха, рассказала, как сложно было неслышащим верующим, стремящимся вникнуть в суть богослужения, раньше ориентироваться в литургии без сурдоперевода. Поэтому такое огромное значение для них имеет возможность общения со священником, откликнувшимся на потребности людей с ограниченными физическими возможностями.

«Наши глухие прихожане очень рады тому, что у нас есть священник, который стоит во главе нашей общины. Мы не чувствуем себя уже такими одинокими, можем обращаться к нему с разными просьбами, попросить у него совета. Мы чувствуем теперь, что Бог теперь также приемлет и любит нас, глухих, и что Господь внемлет и нашему жестовому языку»,

– рассказала «Чешскому Радио» Aлена Ворачова.

Большинство католиков посещает богослужения еженедельно. Однако в случае глухих верующих, которые приезжают на свою литургию в Прагу из всех концов республики, нередко издалека, данное правило претерпело изменения, пояснил С. Гура.

Богослужения для глухих и слабослышащих совершаются дважды в месяц

«Богослужения для глухих и слабослышащих проводятся дважды в месяц. Первое из них запланировано на традиционное время по воскресеньям и проходит с сурдопереводом на чешский жестовый язык; переводит наша переводчица. Второе с использованием текстов и элементов воскресного богослужения, уже в рамках целодневной программы для глухих людей, проводится каждую третью субботу месяца с 9 часов утра».

Переводы библейских публикаций на чешский жестовый язык

На богослужения и встречи для неслышащих приходят и люди невоцерковленные. Aлена Ворачова исполняет роль ассистентки для глухих прихожан.

«Мне помогают сурдопереводчица Романа Петранева и священник Станислав Гура. Мы вместе обеспечиваем работу нашего портала и сети facebook, помещаем информацию о наших встречах и богослужениях, переводим на чешский жестовый язык Библию, Евангелие и другие тексты. Я лично забочусь о расписании обряда крещений и исповедей, сотрудничаю и переписываюсь с глухими и слабослышащими из других европейских государств Европы, которые отличаются активным подходом к христианской вере. В том числе общаюсь с волонтерами, и все мы стремимся к взаимной поддержке».

«Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»

Что именно помогло Алене уверовать в Бога?

«Я выросла в христианской семье, мои родители – активные католики. Они всегда принадлежали к церковной общине, мне очень нравилось, что они так насыщенно живут. Но я вту пору чувствовала себя несчастной, так как совершенно ничего не понимала, до меня просто не доходил смысл слов, которых мне не дано было услышать. Позже мои родители познакомились с членами общества Focolare. Это мне помогло, как и познание истины, согласно которой: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Я родом из Моравии и выйдя замуж, переехала в Прагу, а мой муж тоже глухой, так что мы нашли третьего собрата по несчастью и стали вместе встречаться не только на Рождество или на Пасху, а каждый месяц. Так и разрослась наша община».

Св. Прокопий (св. Прокоп) в начале XIII века стал первым официально канонизированным чешским святым. Он являлся основателем известного Сазавского монастыря, где богослужение сначала совершалось на старославянском языке. Здесь же возникло дополнение к латинской хронике Козьмы Пражского. После смерти Сазавского игумена монастырь стремились захватить немцы, заменив народный язык мессы мало понятной пастве латынью. Центральный эпизод легенды повествует о том, что св. Прокоп трижды являлся в монастырь, приказывая врагам покинуть его. В период правления Карла IV, Прокопий стал одним из наиболее почитаемых небесных покровителей страны. В давние времена у входа в Прокопское ущелье (сегодня расположенного на территории района Прага-13), которое живописно обрамляет юго-запад чешской столицы, стоял костел св. Прокопа. В пятидесятые годы эта богoугодная обитель была взорвана, на что, по некоторым данным, пошла тонна динамита.