«Музей старинных автомобилей» – легендарная Tatra

«Здесь у нас расположилась историческая автомастерская. Тут стоит старая машина, которую только еще будут восстанавливать и ремонтировать. Вокруг разложены инструменты», – показывает хозяин свой «Музей старинных автомобилей» (Depozit muzeum veteránů, Bystřice nad Pernštejnem). Сразу подчеркнем, что все машины находятся на ходу и владелец с ними регулярно участвует в различных слетах и соревнованиях машин-ветеранов.

– «Здесь – «уголок спасателей». В экспозиции представлена старая карета скорой помощи, пожарный автомобиль и машина технической помощи. А там стоит автомобиль городской полиции».

Среди старинных чехословацких машин Tatra, чего не ожидаешь, стоит немецкий Volkswagen Beetle, знаменитый «Жук».

– «Volkswagen здесь стоит по одной простой причине – в нем установлен мотор, разработанный фирмой Tatra. Но, речь идет не об оригинальном варианте мотора для немецкой машины. Суть заключается в том, что когда немцы придумали своего «Жука», то мотор для него Фердинанд Порше просто скопировал у Ханса Ледвинки, работавшего конструктором чехословацкого завода Tatra. Произошло это в 1934 году. Как и у нашей машины, мотор в «Жуке» был с воздушным охлаждением».

Любимым экспонатом Франтишека Просецкого, как и все остальные машины действующим, является одна из довоенных моделей.

– «Первой в моей коллекции была машина модели Tatra–57В. Я ее привез из городка Выскитне–над–Иглавой. Хозяином машины был профессор Горт. Шел 1982 год. В то время у меня были длинные волосы. Когда я приехал посмотреть на машину, то господин профессор из-за моего внешнего вида не хотел меня к машине даже подпускать. Пришлось уговаривать. Я ему объяснял, что у меня есть с собой новый аккумулятор и бензин в канистре и, что я хочу эту машину попытаться завести. Он мне ответил, что это невозможно – машина стояла без движения 16 лет. Через два часа мотор автомобиля завелся. Хозяин ко мне подошел, извинился и сказал, что эта машина моя. Мне тогда было 22 года».

Самое интересное, что изначально пан Просецкий вовсе не хотел приобретать машину именно этой модели Tatra–57В: «Я мечтал о модели Tatra–12. Если бы мне сразу удалось ее найти, то сегодня у меня был бы только один старинный автомобиль. Однако все сложилось иначе. Разыскивая модель своей мечты, я подумал, что, пока нет Tatra–12, я отремонтирую ту, которая мне подвернулась. Потом «подвернулась» вторая, а потом и третья… Tatra–12 у меня появилась только четыре года назад».

Музей, как вы понимаете, был уже давно открыт и пользовался большой популярностью. Кстати, число двенадцать у названия марки означает, что мощность мотора автомобиля составляет двенадцать лошадиных сил».

– «Там стоит серый пикап Tatra, который был сделан специально для вермахта. Хотя такая машина была сделана в единственном экземпляре, она не самый интересный экспонат в моем музее. Здесь стоит еще пикап, также в единственном экземпляре, но его история гораздо интересней. Его выпустили в 1938 году. Это 100-процентный оригинал. Его мотор никто никогда не ремонтировал. В нем, пожалуй, еще осталась одна свеча зажигания, которая «лично знала Гитлера». Этот автомобиль в 1938 году купил один пекарь. Отъездил на машине год, а потом пришли немцы, которые хотели автомобиль отобрать. Пекарь пошел служить в немецкую армию и всю войну проколесил на своей же машине».

Франтишек Просецкий может рассказать историю каждой машины, выставленной в его музее: «У этой машины я абсолютно уверен в ее истории происхождения. Когда мы автомобиль чистили, то нашли в нем путевой лист 1945 года. Уже в качестве кареты скорой помощи эта машина участвовала в боях за радио. Одну пани, которую ранили у здания пражской радиостанции, увезли именно на этой машине Tatra. Пожалуй, с исторической точки зрения, это один из наиболее уникальных автомобилей в моей коллекции. Я с ним на слеты любителей старых машин езжу чаще всего и с большим удовольствием».