«Кобылы» и «соломенные люди» чешского Мясопуста

«Масленицей – Мясопустом называется период, начинающийся после праздника Трех королей – Поклонения волхвов и завершающийся за шесть недель до Пасхи, с началом Великого поста. Специалисты точно не знают, когда появился этот обычай, однако и сегодня там можно обнаружить дохристианские элементы. Традиции и корни Масленицы, действительно, очень древние», – объясняет этнолог Илона Воянцова, директор музея под открытым небом Веселы Копец в обрасти Глинско.

Сатурналии по-чешски

«Своими корнями Масленица уходит в античность, в торжества Древнего Рима, знаменитые вакханалии и сатурналии, знаменующие наступление нового года. Это – необузданно веселое празднование следующего периода времени. Этот обычай перешел и в наши края», – добавляет Иржина Лангхаммерова, возглавлявшая ранее этнографический отдел Национального музея в Праге.

«Масленица праздновалась как время полной свободы – в эти дни не действовали никакие предписания, не приносились покаяния, не держали пост. Люди, наоборот, принимались есть и пить, танцевали, резали домашний скот. Каждое воскресенье устраивалось какое-нибудь развлечение, свадьбы длились целую неделю. Завершалось все главным торжеством – карнавальными процессиями, которые ходили по улицам от дома к дому. Этот обычай связан с древней магией», – добавляет ученый-этнограф.

Масленичные карнавалы известны еще со средних веков, однако, как напоминают историки, церковь не всегда была готова смотреть сквозь пальцы на эти языческие забавы. «В течение всех средних веков Масленица стояла как бы особняком – у церкви было двойственное отношение к этому празднику. Так было еще со времен Ренессанса, когда дохристианский характер этого праздника был слишком очевиден. Тогда люди уже знали, что в Древнем Риме проводились сатурналии, очень похожие на Масленицу, которую устраивали европейцы XVI века. Церковь смотрела на это с недоверием, признавая, однако, что Масленица – своего рода предохранительный клапан, позволяющий людям подготовиться к посту, во время которого они будут соблюдать все христианские правила», – объясняет этнолог Алеш Вотруба, сотрудник регионального музея в Колине.

Что в Венеции, что в Праге Масленицы не бывает без карнавала – процессии, участники которой облачаются в костюмы, «надевают чужую личину». Какие маски характерны для Чехии и Моравии?

Женатые «евреи» и холостые танцоры

«Медведи, кобыла, а также маска, которую называют «соломенный человек» – это фигура, одетая в солому. Одна из любимых масок – «еврей». С течением времени маски меняются. В Чешской Республике мы найдем их традиционные виды, которые передаются из поколения в поколение и имеют определенное символическое значение, выполняя определенную задачу в обрядах Масленицы. Например, в Высочине существует два вида масок. Один из них надевают женатые мужчины – это, например, «соломенный человек» и «еврей». Такие маски устраивают всякие шутки, которые часто носят неприличный характер. И совсем другие маски надевают холостые парни. В процессии они изображают красивых персонажей, подчеркивают эстетику своего танца. Во время передвижения процессии их задача – станцевать перед каждым домом, что символизирует принесение в дом благословения. Есть Масленицы, например, в регионе Ходско, где традиционные маски практически исчезли. В карнавале принимает участие любой желающий, а люди облачаются в костюмы, отражающие современные события. Я могу привести как конкретный пример Масленицу в Постршекове, которая отмечалась в год ухода с президентского поста Вацлава Клауса. Тогда он объявил свою знаменитую амнистию. В масленичной процессии шла группа людей, облаченных в тюремные робы, на спинах которых было написано: "Клаус, почему не мы?!" Это была чисто сиюминутная история, не имеющая символического значения», – рассказывает Алеш Вотруба.

В 2010 году маскарад Глинской области был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. «Соломенные люди» с кружевными воротниками, «лауферы», цыганки и трубочисты, все – в высоких головных уборах, украшенных разноцветными лентами и бумажными цветами. В задачу трубочистов входит мазать жирной черной краской всех встречных-поперечных, прежде всего хозяев, чьи дворы обходит процессия. Измазать присутствующих – один из самых веселых моментов глинского карнавала.

Кобыла должна умереть!

Колокольчик – атрибут «клибны», одной из наиболее типичных фигур чешского карнавала. Это кобыла, которой уготовано умереть в конце Масленицы.

«Клибна превратилась в такое важное действующее лицо масленичной процессии, что ее даже иногда называют «ходить с клибной». В Восточной Чехии кобыла является символом всего Мясопуста. По традиции, в финале шествия символ Масленицы, например Бахуса, вешают или зарывают в землю. А в Восточной Чехии кобыла должна быть застрелена. По обряду, распорядитель в своей речи выносит ей приговор за все, что она в дни Масленицы натворила. Эта речь корректируется в зависимости от ситуации – кто с кем гулял, кто сломал ногу и т.д. За все эти грехи кобыла приговаривается к смерти, и ее символически убивают выстрелом. Потом ей подносят рюмочку, и она оживает как символ нового года. После этого начинается масленичное гуляние в трактире. Раньше веселье оканчивалось в полночь, когда ночной сторож трубил в рог. Этим начиналось время строгого поста, а утром все шли на пепельную мессу. Сегодня, однако, этот обычай уже не соблюдается, так что веселье продолжается до утра», – рассказывает Иржина Лангхаммерова.

Разумеется, Масленицу невозможно представить без мяса. Недаром слово «карнавал» иногда переводят как «прощание с мясом». Масленичные гуляния выпадали на период между двумя длинными постами – Рождественским и Великим, когда мясная пища была под запретом. Так что на Мясопуст люди запасались энергией впрок – это было время «забиячки», когда режут скот и делают колбасы и другие блюда из мяса.

Моравский фашанк и танец с саблями

«Мораване называют Масленицу «фашанк». Среди самых знаменитых праздников можно назвать Масленицу в поселке Страни в регионе Словацко, где сохранился специфический элемент карнавала – мужской танец, который называется «под шабле». Танцоры переходят от дома к дому и перед каждым исполняют танец с деревянными саблями», – рассказывает историк Алеш Вотруба.

С конца XIX века традиция масленичных гуляний начала исчезать, сохраняясь лишь с нескольких регионах – в Южной Чехии, Шумаве, Высочине. Не лучше дело обстояло и во времена ЧССР. «В годы социализма что-то организовать было довольно сложно – за всем всегда должна была стоять какая-нибудь официальная организация, подконтрольная компартии. Поэтому во многих местах с 1950-х годов Масленицы начали исчезать. Однако как только режим прекратил свое существование, даже там, где традиция была прервана, она начала спонтанно возвращаться», – считает этнограф. Сегодня только в Праге на Масленицу проводится около двадцати карнавальных шествий.