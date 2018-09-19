«Играют все!» – выставка «Игры и головоломки» в Праге

Некоторые головоломки известны с древнейших времен: оригинальные логические задачи можно найти на стенах египетских пирамид, в древнегреческих манускриптах и в других исторических памятниках. Часть головоломок, отображенных на пирамидах народа майя, до сих пор не разгадана. Не менее долгую историю имеют и настольные игры – она насчитывает не менее 5,5 тысяч лет. Наиболее древние из известных сегодня настольных игр зародились на Ближнем Востоке, в Китае и Индии. В росписи египетских пирамид можно увидеть целый ряд фресок, изображающих синет – старейшую известную игру с передвижением фишек на доске.

Посетители пражской выставки смогут не только познакомиться с историей классических игр, но и узнать о новинках в этой сфере. Более подробно о мероприятии рассказала глава организационной группы фестиваля Яна Птачкова:

— Выставка «Игры и головоломки» ежегодно проходит в Праге в сентябре. Длится она четыре дня, в течение которых все интересующиеся смогут узнать о недавно появившихся настольных играх, попробовать свои силы как в новых, так и в классических настолках. На нашем фестивале можно развлечься не только логическими играми и стратегиями, но и веселыми подвижными играми. Посетители выставки также увидят всевозможные головоломки: и классические вроде кубика Рубика, и множество оригинальных деревянных, бумажных или пластиковых образцов. Некоторые из них представляют производители, а многие раритетные экземпляры являются частью собраний чешских коллекционеров.

На выставке «Игры и головоломки» в Праге вряд ли удастся сыграть в синет, однако здесь можно будет увидеть несколько сотен игр и головоломок, рассчитанных на людей всех возрастов, сразиться в «Монополию», попробовать собрать на скорость кубик Рубика или поиграть в карты. Интересно будет всем от мала до велика. На вопрос о том, кто чаще всего посещает выставку, ответила Яна Птачкова:

— Конечно, подавляющее большинство гостей – дети, ведь на нашей выставке представлены игры. Но сюда ходят люди всех возрастов, поскольку настольные игры и головоломки любят не только малыши, но и взрослые. К нам приходят целыми семьями. Часто здесь бывают студенты, молодые люди, которые являются настоящими фанатами различных настольных игр: на выставке они могут узнать все о новинках в этой области и встретиться с единомышленниками.

После ошеломляющего успеха последних лет, на выставке-2018 вновь будет организована интерактивная игра «Побег из комнаты» (Escape Game), когда команде необходимо выбраться из помещения за отведенное время, а для этого решить ряд логических загадок и головоломок. Организаторы каждый год стараются придумать для посетителей что-то новое и интересное, и в этот раз их также ждет ряд сюрпризов. Один из секретов открыла Яна Птачкова:

— В этом году мы приготовили несколько интересных акций. Одна из главных – на выставке будут представлены старейшие образцы головоломок, известных в Чехии как «ежик в клетке». Эта головоломка приобрела популярность благодаря романам и повестям писателя Ярослава Фоглара, на которых выросло не одно поколение. История ее возникновения окутана тайной: никто так и не узнал, откуда она появилась в сочинениях Фоглара. И вот пару лет назад в Америке была найдена головоломка, которая, видимо, стала прообразом чешского «ежика в клетке», она существовала задолго до Ярослава Фоглара. Возможно, она каким-то образом попала в Чехию. До сих пор остается загадкой, как писатель о ней узнал. Мы представим одну из старейших чешских головоломок «ежик в клетке», из тех, что стали производить именно после выхода романа Фоглара.

Популярность настольных игр за последние годы действительно ощутимо возросла. Если вы думаете, что это однообразное кидание кубика и передвижения фигурок по кругу, то вы глубоко ошибаетесь. Настольные игры делятся на много категорий, среди них есть и стратегии («Монополия», «Колонизаторы»), и ролевые («Мафия»), и контактные («Твистер»), и многие другие. Однако рынок компьютерных игр развивается еще быстрее. Есть ли будущее у настольных игр в мире виртуальной реальности?

— Учитывая то, сколько новых настольных игр выходит каждый год, сколько страстных фанатов посещает нашу выставку, я могу с уверенностью ответить, что будущее у них есть. Многие игры становятся культовыми, открываются целые клубы, посвященные им. Я бы сказала, что сейчас мы можем наблюдать всплеск интереса к настольным играм: молодые люди проводят вечера или даже выходные, посвященные им, открывают так называемые «тайм кафе», где можно взять в аренду любую игру, а посетители платят не за еду или напитки, а за время, проведенное в заведении.

Главное достоинство настольных игр, в отличие от компьютерных, в том, что люди встречаются вживую, общаются вживую. И мне кажется, что подсознательно многим в эпоху компьютерных технологий очень этого не хватает. И наслаждаются они не только игрой, но и общением лицом к лицу.

Выставка-фестиваль «Игры и головоломки» пройдет в районе Прага 2 в Новоместской ратуше на Карловой площади с 19 по 22 сентября с 8.00 утра до 18.00 (а в пятницу до 20.00). Цена взрослого билета – 90 крон (3,5 евро), льготного – 60 крон (2,5 евро), семейный билет обойдет в 190 крон (7,5 евро).

В современной психологии игра определяется как тип осмысленной непродуктивной деятельности, где мотив лежит не столько в ее результате, сколько в самом процессе. Игра уже давно перестала быть прерогативой детей, многие игры, наоборот, расчитаны на взрослых – здесь нужны определенные знания, навыки, логическое мылшение. Тем не менее, игры практически с древних времен были и остаются одной из наиболее популярных форм обучения. О том, используются ли современные настольные игры в педагогической сфере рассказала Яна Птачкова:

— Некоторые настольные игры сейчас активно используются в образовательной сфере, выходит множество научных, дидактических или логических игр. Воспитатели и педагоги играют с детьми не только в свободное время, но и на уроках. Так что сегодняшние дети прекрасно знают, что такое настольные игры, и очень их любят.