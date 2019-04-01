«Чехословацкому морскому пароходству» исполняется 60 лет

«Кошице», «Тршинец», «Шумава», «Бланик», «Прага», «Бероунка» и даже «Ян Гус»… Названия известных чехословацких судов сегодня вспомнят уже немногие. При этом, еще несколько десятилетий назад Чехословакия считалась одной из крупнейших континентальных морских держав. Судоходная компания «Чехословацкое морское пароходство», во владении которой находились 44 корабля, была основана ровно 60 лет назад.
Корни чехословацкого мореплавания уходят еще в эпоху, предшествующую Первой мировой войне. Десять процентов моряков – около шести тысяч человек, служивших в начале XX века во флоте Австро-Венгерской империи, были чешской национальности. Чехи обслуживали радиотелеграфные станции, служили в артиллерии, были выдающимися музыкантами.
После основания самостоятельного государства, на основе параграфов 363 и 364 Версальского договора, Чехословакия в ноябре 1929 года на 99 лет арендовала две пристани в портах Гамбурга и Щецина и создала там зону беспошлинной торговли.
Благодаря Барселонскому соглашению, ратифицированному Чехословакией в 1923 году, Прага формально получает статус морского порта, а также право иметь морские суда под собственным флагом.
«У Чехии есть морской порт благодаря Версальскому договору, на основе которого было заключено соглашение между городом-государством Гамбург и Чехословакией, позднее Чешской Республикой, об аренде 32 тысяч квадратных метров пристани. В том же году Чехословакия купила еще пять тысяч метров в порту Пойте», - говорит глава Дирекции водных путей собщения Лубомир Фойту.
В период Первой республики суда принадлежали, в основном, частным компаниям, например, обувной корпорации «Батя» и Банку чехословацких легионов. Кстати, свои суда были даже у чехословацких легионеров в России: на Дальнем Востоке и на Байкале.
Под чехословацким флагом – белым кругом с красной звездой на синем поле – начали чехословацкие суда выходить в море лишь в 1959 году. Экспорт из тогдашней Чехословакии был ориентирован, прежде всего, на Китай. Чехословакия поставляла в КНР самые разные товары, начиная продуктами питания и заканчивая грузовыми автомобилями. Китай, не входивший в ООН и не имеющий таким образом права на собственный морской флот, вкладывает в чехословацкое предприятие свой капитал. На совместные средства строятся и закупаются новые корабли. Обоюдно выгодное партнерство завершается в 60-е годы, когда Китай становится членом ООН.
На этом лучшие годы чехословацкого морского флота не заканчиваются. Подтверждением может послужить интервью с представителем морского пароходства Карелом Скоржепой в рождественские праздники 1979 года:
«В настоящее время наши суда ходят практически во всех мировых океанах. В области Индии и Персидского залива сейчас курсируют корабли «Бланик», «Ситно», «Кривань», «Брно» и «Мир». Наше самое маленькое судно «Искра» находится в Средиземном море. Большие грузовые суда - «Тршинец» и «Прага» - на пути между Бразилией и Польшей. «Братислава» сейчас причалила в польском порту, а «Витковице» - самый крупный из наших кораблей – находится на ремонте в шведском Гётеборге. «Кошице» пришел в Северную Африку, где идет загрузка фосфатов».
Чехословацкие суда в то время возили по всему миру железную руду, уголь, пшеницу, автомобили и даже танки, в том числе и на находящуюся под американским эмбарго Кубу. Еще в 1990 году во флоте работало более тысячи профессионалов.
Начало конца «Чехословацкого морского пароходства» связано с приватизацией 1992 года и именем Виктора Коженого. В течение скорого времени все суда во владении компании распроданы. Экипаж последнего из них – «Кошице» - покидает проданный голландской фирме корабль 11 августа 2000. Сотни чешских и словацких моряков вынуждены устроиться в иностранные судоходные компании.
Несмотря на бесславный конец все еще существующей национальной судоходной компании, морские амбиции Чехию не покидают.
После истечения срока аренды гамбургских пристаней в 2028 году, Чехия намерена воспользоваться своим преимущественным правом арендатора и продлить соглашение еще на 50 лет. Однако обе чешские пристани, из-за возведения новых мостов, не доступны для крупных морских судов. Именно поэтому Чехия ведет переговоры с немецкой стороной об обмене арендованной территории на другую, удаленную от прежних пристаней на три километра, которая подошла бы как для речного, так и морского транспорта. Речь идет о 30 тысячах квадратных метров в районе Кувердер Хафен, с трехсотметровой набережной, собственными складскими помещениями, а также с доступом к железной дороге.
В настоящее время проводится анализ экономической эффективности данной территории. Результат должен быть оглашен еще в текущем году. В обмене заинтересована также немецкая сторона, которая намерена используемую ныне Чехией территорию застроить. Переговоры на эту тему велись также в ходе визита чешского министра иностранных дел Томаша Петршичека в Германию в октябре прошлого года.
Что касается купленной в 1929 году пристани Пойтехафен, в ее
реконструкцию государство в ближайшее время намерено вложить 20
миллионов крон.