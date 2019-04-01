«Чехословацкому морскому пароходству» исполняется 60 лет

Корни чехословацкого мореплавания уходят еще в эпоху, предшествующую Первой мировой войне. Десять процентов моряков – около шести тысяч человек, служивших в начале XX века во флоте Австро-Венгерской империи, были чешской национальности. Чехи обслуживали радиотелеграфные станции, служили в артиллерии, были выдающимися музыкантами.

После основания самостоятельного государства, на основе параграфов 363 и 364 Версальского договора, Чехословакия в ноябре 1929 года на 99 лет арендовала две пристани в портах Гамбурга и Щецина и создала там зону беспошлинной торговли.

Благодаря Барселонскому соглашению, ратифицированному Чехословакией в 1923 году, Прага формально получает статус морского порта, а также право иметь морские суда под собственным флагом.

«У Чехии есть морской порт благодаря Версальскому договору, на основе которого было заключено соглашение между городом-государством Гамбург и Чехословакией, позднее Чешской Республикой, об аренде 32 тысяч квадратных метров пристани. В том же году Чехословакия купила еще пять тысяч метров в порту Пойте», - говорит глава Дирекции водных путей собщения Лубомир Фойту.

В период Первой республики суда принадлежали, в основном, частным компаниям, например, обувной корпорации «Батя» и Банку чехословацких легионов. Кстати, свои суда были даже у чехословацких легионеров в России: на Дальнем Востоке и на Байкале.

Под чехословацким флагом – белым кругом с красной звездой на синем поле – начали чехословацкие суда выходить в море лишь в 1959 году. Экспорт из тогдашней Чехословакии был ориентирован, прежде всего, на Китай. Чехословакия поставляла в КНР самые разные товары, начиная продуктами питания и заканчивая грузовыми автомобилями. Китай, не входивший в ООН и не имеющий таким образом права на собственный морской флот, вкладывает в чехословацкое предприятие свой капитал. На совместные средства строятся и закупаются новые корабли. Обоюдно выгодное партнерство завершается в 60-е годы, когда Китай становится членом ООН.

На этом лучшие годы чехословацкого морского флота не заканчиваются. Подтверждением может послужить интервью с представителем морского пароходства Карелом Скоржепой в рождественские праздники 1979 года:

«В настоящее время наши суда ходят практически во всех мировых океанах. В области Индии и Персидского залива сейчас курсируют корабли «Бланик», «Ситно», «Кривань», «Брно» и «Мир». Наше самое маленькое судно «Искра» находится в Средиземном море. Большие грузовые суда - «Тршинец» и «Прага» - на пути между Бразилией и Польшей. «Братислава» сейчас причалила в польском порту, а «Витковице» - самый крупный из наших кораблей – находится на ремонте в шведском Гётеборге. «Кошице» пришел в Северную Африку, где идет загрузка фосфатов».

Чехословацкие суда в то время возили по всему миру железную руду, уголь, пшеницу, автомобили и даже танки, в том числе и на находящуюся под американским эмбарго Кубу. Еще в 1990 году во флоте работало более тысячи профессионалов.

Начало конца «Чехословацкого морского пароходства» связано с приватизацией 1992 года и именем Виктора Коженого. В течение скорого времени все суда во владении компании распроданы. Экипаж последнего из них – «Кошице» - покидает проданный голландской фирме корабль 11 августа 2000. Сотни чешских и словацких моряков вынуждены устроиться в иностранные судоходные компании.

Ставка на морские пристани

Несмотря на бесславный конец все еще существующей национальной судоходной компании, морские амбиции Чехию не покидают.

После истечения срока аренды гамбургских пристаней в 2028 году, Чехия намерена воспользоваться своим преимущественным правом арендатора и продлить соглашение еще на 50 лет. Однако обе чешские пристани, из-за возведения новых мостов, не доступны для крупных морских судов. Именно поэтому Чехия ведет переговоры с немецкой стороной об обмене арендованной территории на другую, удаленную от прежних пристаней на три километра, которая подошла бы как для речного, так и морского транспорта. Речь идет о 30 тысячах квадратных метров в районе Кувердер Хафен, с трехсотметровой набережной, собственными складскими помещениями, а также с доступом к железной дороге.

В настоящее время проводится анализ экономической эффективности данной территории. Результат должен быть оглашен еще в текущем году. В обмене заинтересована также немецкая сторона, которая намерена используемую ныне Чехией территорию застроить. Переговоры на эту тему велись также в ходе визита чешского министра иностранных дел Томаша Петршичека в Германию в октябре прошлого года.

Что касается купленной в 1929 году пристани Пойтехафен, в ее реконструкцию государство в ближайшее время намерено вложить 20 миллионов крон.

