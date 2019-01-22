«Человек в беде» строит в Армении мануфактуру по переработке овечьей шерсти

Деньги, выделенные на этот проект – из европейской казны. «Человек в беде» выбрал для осуществления идеи в жизнь Ширакскую область, некогда центр армянского овцеводства. Представители местного муниципалитета предоставили помещение, кроме официальных властей чешская НКО призвала к сотрудничеству армянскую неправительственную организацию, занимающуюся подобным проектом на юго-востоке страны. С реализацией готовой продукции жителям поможет областная Промышленно-торговая палата.

«Здесь вы видите результат наших совместных услилий – это мануфактура по переработке и производству шерсти, которую будут обслуживать 26 человек – жителей общины Амасия и ее окрестностей. В будущем мы хотим создать сеть, которая помогла бы напрямую завязать контакты между мануфактурой и местными овцеводами. Мы, со своей стороны, готовы оказать этому начинанию маркетинговую поддержку», - подтвердил репортеру «Чешского Радио» Виту Поганке глава Палаты Карен Гомцян.

По словам бывшего министра сельского хозяйства Армении Артура Хачатряна, реализация программы позволит восстановить культуру национального ковроделия, а в сельскохозяйственных общинах поможет диверсифицировать доходы населения.

«Овцеводство – очень прибыльное дело, и если мы сможем создать инфраструктуру, улучшить кормовую базу, окажем правильную помощь, будут созданы и крупные фермы, и домашние хозяйства увеличат поголовье овец», – считает бывший глава Минсельхоза.

«Этот проект положительно отразится на жизни всего местного общества. Возникнут рабочие места, удастся трудоустроить наших людей. Мануфактура по обработке шерсти поможет не только им, но и самим овцеводам, спрос на шерсть увеличится, она станет качественнее, фермеры заработают больше денег. Люди станут жить лучше, и не будут думать о том, куда им выехать за работой, останутся дома», - рассказала «Чешскому радио» глава общины Амасия Джемма Арутюнян.

Насколько важен и социальный аспект программы, подтверждает также Карен Гомцян.

«Уровень безработицы в Шираке превышает 40 процентов; причем в статистику не включены те, кто по той или иной причине не зарегистрировались в Службе занятости населения. Так что реальные цифры еще выше – мы предполагаем, что они колеблются около шестидесяти процентов. В нашем регионе не хватает работодателей - большинство местных занимаются частным бизнесом, остальные уехали на работу в Россию. Это касается, прежде всего, мужчин. А их безработные жены остались здесь. Именно на них и нацелен наш проект», - продолжает председатель Промышленно-торговой палаты Ширакской области.

По словам Шимона Панека, открытие фабрики недалеко от Гюмри – один из десяти пилотных проектов регионального развития, который получил финансовую поддержку и со стороны армянского правительства. Это своего рода образец того, во что стоит инвестировать в самых заброшенных уголках Армении.

«Около 40 местных семей, в основном селян, у которых уже есть определенный опыт обработки шерсти, проявили интерес к тому, чтобы снова пройти тренинг, восстановить свои утраченные навыки. Идея такова, что они будут из полученного шерстяного волокна у себя дома ткать ковры и производить разные другие изделия. Именно этим здесь люди занимались веками», - объясняет Шимон Панек.

«Строительство пока не завершилось, все работы должны закончиться к концу февраля. Потом мы сюда привезем оборудование. Полностью мануфактура войдет в эксплуатацию где-то в течение марта», - предполагает Шимон Панек.

Фабрика в Ширакской области - не единственный «армянский» проект организации «Человек в беде».

«Наша другая программа в Армении нацелена на развитие туризма и туристического бизнеса на юго-востоке страны – это тоже очень бедный регион. Туристическая тропа, которую мы сейчас восстанавливаем, также как и в случае фабрики в Амасии, на деньги Евросоюза, начинается в Горисе, а ее протяженность составляет 250 км. Бюджет обоих проектов похож – это около полумиллиона евро, по времени мы должны уложиться в два года».

Как говорит Панек, лично он возвращается в Армению всегда с удовольствием, и если бы у него нашлись три свободных недели, он бы их провел именно на Кавказе.

«Армения – это необычайно привлекательная с точки зрения туризма страна. Дешевая, безопасная и безумно интересная», - завершает Шимон Панек.

