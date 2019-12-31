Высокий градус чешской зимы

Начнем мы наше путешествие по ароматным напиткам рождественского периода с невероятно сладенькой и обожаемой в Чехии медовухи (medovina). Не удивительно, что в центре Праги существует даже отдельный музей, посвященный этому лакомству! Вкусовой диапазон медовухи может быть настолько разнообразным, что каждый сможет найти в ней именно те, свои оттенки... Чем же она нас настолько очаровала? Давайте спросим у Матея, чей киоск с медовухой расположился прямо в сердце чешской столицы, и очередь к которому все никак не уменьшается...

Пчелы не зря поработали

– Сколько видов медовухи мы сейчас можем насчитать в вашем киоске?

– Сегодня у нас здесь пять сортов: миндальная, ореховая, классическая с медом и две словацкие: с лесным и цветочным медом. Таким образом, три наши самые сладкие медовухи родом из Чехии, а две другие – из Словакии. Наибольшим спросом, наверное, пользуется традиционная медовуха из крживоклатского меда.

– Относительно трав и прочих пряностей... Что еще добавляется в медовуху?

– В основном – это корица. Лимон, скажем, не добавляется. В итоге напиток получается сладеньким, но, опять-таки же, не приторным, поскольку туда кладут не сахар, а исключительно мед. Чаще всего люди покупают именно классическую медовуху, она им нравится больше всего, ведь в ней отсутствуют дополнительные вкусовые оттенки. В этом киоске, как вы спрашиваете, лично я продаю уже третий год, а вообще мы здесь уже пятый.

– А сам ассортимент с годами не меняется?

– Нет, нет, разве что появились безалкогольные пунши, а так все без изменений.

– Какими сортами медовухи в первую очередь восторгаются зарубежные гости чешской столицы?

– Главным образом – традиционной, потом – миндальной, так как у нее более мягкий вкус. Еще мы в нашем киоске продаем чешский мед, произведенный в охраняемой зоне Крживоклатско. К сожалению, чехи его мало покупают, разве что иностранцы... Лично мне нравится как мед, так и сама медовуха... Также у нас здесь можно купить стаканчик домашнего пунша, приготовленного из красного вина и самых разных фруктов. В рождественский период мы в него добавляем ваниль и корицу.

– Что покупатели больше предпочитают: пунш или медовуху?

– Пунш. Он лучше продается. За медовухой приходят, скорее, любители сладких напитков, или же приезжие. Тем не менее, пунш не экспортируется за границу, тогда как медовуха путешествует как на восток, так и на запад: в Словакию, Германию, Австрию, Великобританию... Сколько литров в день мы в нашем киоске продаем, мне сложно сказать, но, в выходные дни прибыль заметно выше, чем в будние. В целом, предрождественский период для нас наиболее успешный, чем январский. До наступления нового года к нам приходит очень много чехов, а после – это, например, русские, у которых Рождество начинается немного позже.

Запах рома, смешанного с горячей водой, вам тут же напомнит о теплом вечере, проведенном в кругу семьи. Праздничный стол, ломящийся под разнообразными традиционными блюдами и сладостями, под елочкой пестреют тщательно упакованные подарки... Да, речь идет о Сочельнике и о таком «домашнем» напитке, как грог. О нем мы побеседовали с пани Либушей.

– Почему грог до сих пор остается одним из любимых и востребованных напитков?

– Зимой он популярен потому, что людям необходимо тепло, им нужно согреться. Если у человека нет кого-то, кто бы его согрел, он прибегает к помощи алкоголя. Вообще чехи, я бы сказала, немного алкоголики... Грог, конечно же, помимо прочего, очень вкусно пахнет, он нам напоминает праздники, причем не только Рождество.

– Существуют ли и другие, нетрадиционные версии грога, скажем, с добавлением коньяка или виски?

– Да, наверное, вот только было бы жалко в грог наливать именно эти спиртные напитки... Я как-то читала о горячем напитке с ликером гриоткой. Думаю, по вкусу он был бы великолепным. Однако вряд ли это типичное чешское лакомство...

Ярослав Гашек и его «грог вечно пьяных моряков»

– Как вы полагаете, какой из этих напитков наиболее востребованный: медовуха, горячее вино, яичный коньяк или грог?

– Я думаю, что горячее вино, сваржак. Грог я бы поставила на второе место, за ними – медовуху с яичным ликером. Лично мне из всего перечисленного больше всего по вкусу сваржак, но я бы его никогда не купила на каком бы то ни было базаре – его нужно готовить только дома и только из качественного вина. С другой стороны, опять-таки же, жалко переводить на сваржак хорошее вино... Что касается приготовления грога, неплохо было бы добавить в него какие-то дополнительные пряности, поварить в них ром.

Мне вспоминается «грог Гашека», вот он-то и будет получше... Говорят, что Ярослав Гашек пил его вместе со своими друзьями, и называл его «грогом вечно пьяных моряков». Вместо воды туда добавлялось вино... Что касается пряностей, то они такие же, как и в горячем вине: гвоздика, корица, сахар, лимон или цедра. Все это варится в небольшом количестве воды, пока немного не выварится. Далее добавляется вино и ром в соотношении 3/1. Так как Гашек этот напиток готовил в таверне в городе Липнице-над-Сазавой для большого количества людей, он использовал три литра вина и литр рома... Чтобы не выварился алкоголь, все ингредиенты варились на температуре, не доходящей до кипения. После того, как эту огромную кастрюлю ставили на стол, ее тут же прикрывали крышкой – чтобы сохранился алкоголь...

Такой вот напиток пил Гашек со своими друзьями уже после Первой мировой войны, в 20-е гг. Позже эту живописную таверну приобрел внук писателя, Рихард. Сейчас «грог Гашека» там варит его правнук.

– А какой должна быть последовательность при приготовлении самого что ни на есть традиционного грога?

– В этом случае необходимо вылить 50 гр рома в стакан объемом 200 гр – причем стенки стакана должны быть толстыми; также нам подойдет «русский» стакан с алюминиевыми стенками. Ром мы заливаем горячей водой, добавляем лимон/лайм/лимонный сок и сахар (хотя, его я бы вообще не добавляла, поскольку ром уже сам по себе сладкий). Из пряностей, помимо гвоздики и корицы, очень подошел бы и душистый перец. Лично я себе в этом году на праздники приготовлю сваржак из красного вина. Между прочим, и из белого он получается невероятно вкусным.

Следующий, не менее популярный рождественский напиток, – это, конечно же, горячее вино (еще его именуют глинтвейном). В Чехии он получил название сваржак или сваржене вино. И, необходимо сказать, согреть он вас сможет даже в самый лютый мороз... Холодно было и тогда, когда мы остановились у киоска, где глинтвейн разливала Тереза...

– Насколько сваржак популярен в Чехии, как вы считаете?

– Я бы сказала, что очень популярен, особенно здесь, в районе Ангел. Традиционный красный сваржак мы продаем практически безостановочно. Классический рецепт самый лучший, с ним не сравнится сваржак из белого вина или какой-то ароматизированный. Белый глинтвейн я, например, видела только у нас... Думаю, что в целом данный напиток – исключительно рождественский. Приходит к нам и много туристов – чаще всего это немцы и англичане. Они в полном восторге. Так, в день мы можем продать и 200 литров... Плюс где-то 50 литров белого сваржака. Лично мне больше нравится красное горячее вино, поскольку у белого присутствует кислинка.

Горячее вино открыто для импровизации

– Какие коренья мы можем ощутить в глинтвейне?

– Корицу, сахар, карамель и др.... Каждый его, можно сказать, делает по-своему. Сама я его дома не готовлю, мне вполне хватает того, что я его варю здесь. Сваржак я продаю уже второй год, в прошлом году я тут провела все рождественские праздники. Этот не станет исключением... Мне все нравится, все просто супер. Еще надо отметить, что в предрождественский и рождественский периоды наш напиток расходится лучше, чем в январе. Также мы его продаем на Пасху. По желанию покупателей, в горячее вино может быть добавлен лимон или апельсин – хотя обычно мы их туда не кладем. Есть у нас и два специальных вида сваржака – с черешней и черникой. Первый из них обожает молодежь – поскольку он очень сладкий и туда добавляется особый сироп. Встречаются и такие, кто и в черешневый глинтвейн насыпает сахар... У каждого свои вкусовые предпочтения...

Яичный коньяк или яичный ликер – крайне необычный рождественский алкогольный напиток. Возможно, для некоторых станет отталкивающим уже один его внешний вид: он довольно-таки вязкий, имеет ярко выраженный желтый цвет... Однако первое впечатление может оказаться обманчивым. Там, куда приходит Рождество, просто обязан быть яичный коньяк! Ведь точно так же, как сваржак, медовуха и грог он создает праздничное настроение, украшает собой стол и распространяет неописуемый аромат! Его добавляют в рождественское печенье, кофе, поливают им мороженое, да и просто наполняют им рюмочки и чокаются, произнося добрые тосты... Каким видится этот пестрый ликер пану Вацлаву? Сейчас узнаем...

«Жидкий мессия», спасающий жизни

– Обращаюсь к вам, как к автору книги рифмованных рецептов (т. н. кулинарных стихотворений), которая вышла в 2000 году. У нее прекрасное название – «Чаровары». К сожалению, я там так и не смогла найти рецепт яичного коньяка – типичного рождественского напитка. Расскажите, пожалуйста, почему его там нет.

– Возможно потому, что моя книга ориентирована прежде всего на конкретные блюда. Напитков там описано очень мало. Тем не менее, есть там один такой, который чем-то напоминает яичный коньяк, сопровождающий рождественские яства. Единственное, вместо коньяка там присутствует красное вино. В книге я описываю, как ко мне попал данный рецепт. Однажды я поделился со своим другом, что у меня анемия. Он мне тут же сказал: «Записывай!», что я, собственно, и сделал, а потом и срифмовал. Итак, в литр красного вина (не коньяка) нужно выжать лимон, добавить две столовые ложки меда, немного масла и два яйца. Все это размешивается – лучше всего несколько раз. Пьется этот «коктейль» в охлажденном виде. С «жидким мессией», как я назвал данный напиток, мой друг познакомился после возвращения из концентрационного лагеря. У него тоже была анемия, но только в более запущенном состоянии. Его лечащий врач тогда сказал: «Я уже прямо не знаю, как мне с вами быть. Запишите рецепт, который мне когда-то давно, на Рождество, дала бабушка (хотя нам и запрещено это делать)»... Таким вот образом данный «эликсир» попал и ко мне в руки. Позже меня мой друг спрашивал, как я себя чувствую. «После пятой порции уже гораздо лучше», – ответил я. «Тебе полегчало, а мне этот рецепт тогда жизнь спас», – признался он... Как бы там ни было, у меня уже есть мотто для рождественского яичного коньяка, рецепт которого появится в следующей книге.

Дети, которые понарошку повзрослели

– Когда вы впервые познакомились именно с яичным ликером? В детстве, в семье?

– Да, да, конечно. Произошло это следующим образом. На Сочельник у нас в семье всегда постились. Нам же с братом страшно захотелось есть, и мы начали канючить. Родители нам тогда сказали: «Если хотите увидеть золотого поросенка, вам необходимо поститься. Ну а если будете себя вести уж очень хорошо, то мы дадим вам попробовать рождественский яичный коньяк, который пьют только взрослые. Так что, парни, обдумывайте это предложение». Разумеется, мы себя вели крайне прилежно, и в результате нам этот коньяк налили. Однако самым интересным было то, что потом мы этим хвастались своим друзьям, после чего их родители приходили к нашим с упреками: «Что вы делаете со своими детьми! Вы им наливаете спиртное?!»... Наши друзья хотели, чтобы и их родители дали им попробовать нечто подобное... В то время яичный коньяк готовили практически в каждой семье. Папа нам тогда пригрозил, чтобы мы уже никому не говорили, что отведали сей напиток. И лишь когда мы с братом повзрослели, то узнали, что в «нашем яичном коньяке» были все ингредиенты, кроме коньяка... Когда нам его родители наливали, папа тихонько уходил из кухни в комнату, где делал настоящий, «взрослый» яичный ликер. Его они и пили... Таким образом, родители нас, если можно так выразиться, попросту дурили. Как бы там ни было, мы с братом были на высоте, ведь у нас были самые лучшие родители, считавшие нас взрослыми...

Ценные рецепты и народные «коктейли»

– Ну а как вам понравился «настоящий» яичный коньяк? О нем говорят, что это, скорее, женское питье...

– Все зависит от количества напитка. Мой папа тоже называл мамин способ приготовления женским. Первостепенную роль играет содержание алкоголя. Для одного литра напитка мама использовала 200 гр коньяка, тогда как папа – 50/50. Чтобы всем было понятно, расскажу, как готовится яичный коньяк. Яйца смешиваются с молоком и осторожно подогреваются в воде – для того чтобы яйца не свернулись. Потом все это разбавляется крепким алкоголем (коньяк или ром). Любопытно, что некоторые туда добавляют даже водку вместо рома (это уже, естественно, совсем другой напиток, не имеющий ничего общего с рождественским)... Далее по вкусу кладется сахар, и все взбивается – это крайне важно. У нас в семье туда также натирался мускатный орех. Кто-то любит запах ванили или корицы... Лучше всего напиток подавать охлажденным. В результате у него получается красивый светло-желтый цвет. В некоторых семьях яичный ликер добавляли в кофе, но мы этого не делали.

– Как вы полагаете, данный напиток еще не вышел из моды? Чехи его любят и по сей день?

– Безусловно. Если бы он не был таким востребованным, вряд ли бы его можно было купить в любом магазине. Так или иначе, и по сей день в деревнях большинство людей его готовят сами. Там он в Сочельник или на Рождество Христово присутствует практически в каждой семье. Я неоднократно бывал на рождественские праздники в Южной Чехии. Там пили самые разные коньяки: и те, что готовила мама, и те «50/50» папины («правильные», как он выражался). Попробовал я там и т. н. «будейовицкий коктейль». Это, я бы сказал, несколько упрощенный, но тоже очень вкусный «жидкий мессия». Я записал его рецепт: вместо коньяка используем ром (100 гр), который смешиваем с 250 гр молока, 1 желтком и двумя чайными ложками сахара. Все содержимое как следует взбалтывается, ставится в холодильник, после чего взбалтывается еще раз – уже непосредственно перед сервировкой. Этот напиток наглядно демонстрирует, как из малого можно сделать многое. В этом я не сомневаюсь! Попробуйте!

Bohemia Sekt чехи ни на что не променяют

Побеседовав о традиционных зимних напитках, нельзя оставить в стороне и Новый год (по-чешски – Silvestr), который тоже не за горами! А в Чехии этот праздник – как и во многих других странах – сопровождает, как правило, один самый главный напиток – шампанское. Нужно отметить, что чехи также очень любят покупать в этот день классическое игристое шампанское, которое раньше называлось «Советским». И все же, большее предпочтение они отдают своему отечественному – Bohemia Sekt. Вот уже на протяжении многих лет данная компания является ведущим производителем игристых вин на территории Центральной и Восточной Европы: ежегодно она продает около 28 млн бутылок. Эту марку без преувеличения можно назвать самой любимой в Чешской Республике. Об уникальном вкусе Bohemia Sekt знают не только в странах Европы, но и Азии, Северной и Центральной Америке. Возможно это и потому, что, как подчеркивает сам производитель, немаловажную роль в создании столь запоминающегося по вкусу игристого вина сыграли традиции, географическое расположение виноградников, новые идеи и, конечно же, труд людей. Так или иначе, если в новогоднюю ночь на вашем праздничном столе окажется именно Bohemia Sekt, вы точно не прогадаете. На здоровье! За новые ароматы!