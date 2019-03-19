Пелмени – современные, интернациональные, объединяющие

Знают пельмени и в современной Чехии. Найти их можно не только в многочисленных «русских магазинах», но уже и в некоторых супермаркетах. Однако в традиционных чешских ресторанах это блюдо пока еще не прижилось, в меню его не найдете. Именно этим обстоятельством и решили воспользоваться владельцы ресторанчика с «говорящим» названием – «Пельменярна» (в чешском варианте – «Pelmeňárna»).

«Наша концепция заключается в том, чтобы донести до сознания жителей всего мира, что пельмени – это удобное, вкусное, полезное и доступное блюдо, вдобавок интернациональное. Готовые пельмени можно съесть в кафе, а также взять с собой, просто в руку. Причем это блюдо гораздо более полезно, чем пицца и оно может удовлетворить людей с самыми разными требованиями – вегетарианцев, мясоедов или тех, кто предпочитает исключительно рыбу. Начинка может быть из лосося, креветок, творогом, с вишней, с грибами… Море вариантов.

Это здоровый вариант современного фастфуда. Блюдо готовится без жарки и с использованием биологически чистых фермерских продуктов, – говорят владельцы и главные повара пражской пельменной Ольга и Глеб. – Пельмени интернациональное блюдо. Изначальную родину блюда найти очень сложно. Появилось оно в Китае несколько тысяч лет назад, а потом распространилось буквально повсюду. Подобное блюдо мы найдем в Японии, в Грузии, Италии, есть оно на Кавказе, в Украине и России».

Ресторанчик Глеба и Ольги существует с 2016 года и уже успел обзавестись своими завсегдатаями – столовниками из числа работников неподалеку расположенных фирменных офисов, чьи ряды дополняют туристы со всего мира, в том числе и российские.

«Мне кажется, что старшее поколение чехов знает, что такое пельмени, они сталкивались с этим блюдом много лет назад. Молодое же поколение, конечно, открывает их для себя заново. Многие спрашивают, что же это такое. Объяснить не трудно. Пельмени сродни чешским кнедликам», – объясняет Глеб.

Самые популярны у гостей ресторанчика «Сибирские пельмени» с начинкой из свинины и говядины. Запивать блюдо, по сути, можно чем угодно – хоть водкой, хоть квасом и морсом. Зависит от предпочтений посетителя.

Столкнуться с пельменями, приготовленными Ольгой и Глебом в Праге вы можете и на уличных кулинарных фестивалях, в которых повара с удовольствием участвуют, или же на некоторых фермерских ярмарках.