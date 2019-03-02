Шумные рынки

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Каждое пространство звучит по-своему. У каждой страны – собственный язык. Вслушайтесь в «голоса» самых разных уголков Чешской Республики…
Старый комод, сверла, машинки, кукольный театр, ордена, фарфоровые чаши,
военные формы, старинные платья и даже карту Новгородской…
В то время как туристы со всего мира съезжаются в предрождественскую
Прагу, сами чехи предпочитают ездить на рождественские ярмарки…
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