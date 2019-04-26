Воздушная гавань

Международный аэропорт им. Вацлава Гавела – Прага, Чехия

Услугами пражской воздушной гавани ежегодно пользуются почти семнадцать миллионов пассажиров, ежедневно в нем совершают посадку или взлет свыше четырех сот самолетов. За свою историю, отсчет которой начался ровно девяносто лет назад, аэропорт пережил многое – подъем молодого чехословацкого государства, две оккупации, эпоху социализма, бархатную революцию… В настоящее время этот современный, первый по величине в Чехии воздушный порт обладает качественной инфраструктурой и считается одним из самых безопасных в Европе. Для обслуживания гражданских пассажиров предназначены три терминала, аэропорт способен принимать и крупнейшие авиалайнеры. В прошлом году его услугами воспользовались семь десятков перевозчиков, которые связали Прагу со 157 точками мира. На ближайшие годы запланировано возведение нового терминала и строительство параллельной взлетно-посадочной полосы.

Международный аэропорт Цюриха – Цюрих, Швейцария

Международный аэропорт подобен пчелиному улью: он гудит, жужжит, пассажиры ненадолго прилетают и вскоре опять улетают. За кулисами аэропорта в Цюрихе постоянно кипит работа: служащие аэропорта трудятся не покладая рук, чтобы обеспечить безопасное, комфортное, безукоризненное передвижение пассажиров и их багажа. Почувствуйте особенности, настроение и звуки этого тщательно спланированного процесса: мы дадим вам возможность заглянуть за запретную линию, куда обычно вход воспрещен, чтобы увидеть настоящую жизнь аэропорта. В Цюрихе яркое и солнечное утро. Всюду шум, грохот рабочих машин и рев самолетов, рассекающих небо. Работа сотрудников аэропорта заключается не только в их отправке и приеме, огромная ее часть проходит в перерывах между взлетами и посадками, которые надо скоординировать с точностью до секунды. В данный момент все службы готовятся к прибытию самолета швейцарских международных авиалиний Airbus 320 из Франкфурта в 9:35.

Сначала команда с рампы производит проверку на наличие «постороннего мусора» (FOD) – так называются любые предметы или вещества, не относящиеся к самолету или системе, которые могут нанести ущерб. Когда авиалайнер останавливается на специальном перроне, в зоне парковки самолетов, под его колесами размещают колодки, а к главному корпусу подключается блок питания. Рабочая команда, одетая в защитную форму, ждет, когда выключатся все двигатели, а самолет будет закреплен и помечен конусами.

Международный аэропорт им. Анри Коанды – Бухарест, Румыния

«Анри Коанда» – международный аэропорт Отопени, расположенный за пределами одноименного городского района. Он является одной из двух воздушных гаваней Бухареста, наряду с международным аэропортом «Аурел Влайку» в Бэняса. Во время Второй мировой войны в Отопени располагалась военная база. До 1965 года пассажирские рейсы выполнялись только из аэропорта Бэняса. Позднее на месте старого военного аэродрома в Отопени вырос новый коммерческий воздушный порт. Модернизированная взлетно-посадочная полоса имеет длину 3500 м, на тот момент она была длиннее, чем в международном аэропорту Орли в Париже. Постройка нового пассажирского терминала была включена в план модернизации и расширения аэропорта, его частью стало создание VIP-зала, приуроченное к визиту президента США Ричарда Никсона в Румынию в августе 1969 года. В 1986 году вторую взлетно-посадочную полосу длиной 3500 м оборудовали системой наземного освещения. В марте 2011 года был расширен зал отлетов, а количество выходов на посадку было увеличено до 24. В 2018 году в Международном аэропорту им. Анри Коанды было зафиксировано самое интенсивное движение воздушного транспорта за всю его историю: 128 направлений, более 13,8 млн пассажиров, что на один миллион больше, чем в 2017 году.

Международный аэропорт имени Пьера Эллиота – Монреаль, Канада

YUL – кодовое название международного монреальского аэропорта имени Пьера Эллиота Трюдо, куда можно попасть прямыми регулярными и сезонными рейсами из более чем 140 пунктов отправления, причем не только с американского континента, но и из других частей света. Сюда летает более 30 авиакомпаний, ежегодно осуществляя транспортное сообщение для 16 миллионов пассажиров. Расположенный в городе Дорваль на острове Монреаль, примерно в двадцати километрах к юго-западу от центра Монреаля, этот аэропорт является важным узлом воздушного сообщения с Европой, Северной Африкой и Ближним Востоком. Он также известен благодаря своему уборки снега и очистки взлетных полос от обледенения в период суровых канадских зим. В 2008 году в ходе Международного авиационного снежного симпозиума он получил премию Бальхена (названную в честь норвежского военного летчика) в категории «Крупные аэропорты». Монреальский международный аэропорт имени Пьера Эллиота Трюдо начал свою деятельность в 1941 году и по сей день продолжает расти и развиваться. Ранее он назывался Монреаль-Дорваль, 1 января 2004 года был переименован в память о бывшем премьер-министре Пьере Эллиотте Трюдо.

Международный аэропорт им. Фредерика Шопена – Варшава, Польша

Варшавский аэропорт имени Шопена является крупнейшим в Польше. В прошлом году здесь побывало 15,8 миллиона пассажиров. Эта территория начала использоваться для нужд авиации еще в 1910 году, первый полноценный аэродром возник здесь в 1927 году. Во время Второй мировой войны он был полностью уничтожен, новое здание с тремя терминалами открылось лишь в 1969 году. Президент Польши поддержал амбициозный план строительства новой воздушной гавани в центре страны. Ожидается, что в 2027 году, после окончания строительства, аэропорт, расположенный между Варшавой и Лодзью, сможет обслуживать до 100 миллионов пассажиров. Он станет одним из крупнейших транспортных узлов в Европе и составит конкуренцию строящемуся немецкому аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта, возведение которого должно завершиться во второй половине 2019 года.

Материал публикуется в рамках проекта «Как звучит…» («The Sounds of...»), реализуемого Radio Prague совместно со своими зарубежными партнёрами Polskie Radio, Radio Canada International, Radio Romania International и swissinfo.ch, которые предоставили нам свои «вокзальные» аудио-видео зарисовки.